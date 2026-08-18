КЛАССЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

КЛАССЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ - сложившиеся в дипломатической практике и получившие закрепление в международном праве классы глав дипломатических представительств .

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, главы представительств подразделяются на 3 класса: 1) послов и нунциев, аккредитуемых при главах государств, и других глав представительств эквивалентного ранга; 2) посланников и интернунциев, аккредитуемых при главах государств; 3) поверенных в делах, аккредитуемых при министрах иностранных дел.

Венская конвенция предусматривает, что иначе как в отношении старшинства и этикета не должно проводиться никакого различия между главами представительств вследствие их принадлежности к тому или иному классу.

Класс, к которому должны принадлежать главы представительств, определяется по соглашению между государствами; порядок, соблюдаемый в каждом го­су­дар­ст­ве при приёме глав представительств, должен быть одинаков в отношении каждого класса.

Как правило, государства обмениваются дипломатическими представителями одного и того же класса. Смотрите также Рати дипломатические.

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