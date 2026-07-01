КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА

КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА -ор­га­ни­за­ция учеб­но­го про­цес­са, при ко­то­рой уча­щие­ся груп­пи­ру­ют­ся в клас­сы в со­от­вет­ст­вии с воз­рас­том и уров­нем под­го­тов­ки, а основной фор­мой обу­че­ния яв­ля­ет­ся урок.

Класс на протяжении длительных периодов обучения (одного года или нескольких лет) сохраняет свой состав. Класс работает в соответствии с постоянным расписанием, составленным на основе учебного плана, уроки начинаются в одно и то же время и длятся одинаковые промежутки времени (обычно 40-45 мин). Ведущая роль на уроке принадлежит учителю. Местом проведения уроков служат классные комнаты, учебные кабинеты.

Исторически классно-урочная система обучения пришла на смену индивидуальной и индивидуально-групповым системам. Утверждение классно-урочной системы обучения связывают с деятельностью страсбургской школы И. Штурма (1538 год). Классно-урочная система обучения была принята также в иезуитских школах и коллегиях. В 1520-1530 годах применялась в общедоступных начальных школах Чехии, Польши, Венгрии, Литвы, Саксонии. Теоретическое обоснование классно-урочной системы обучения дал Я. А. Ко­мен­ский ..

В XVI веке классно-урочная система обучения применялась в братских школах Украины и Белоруссии; во 2-й половине XVIII века широко распространилась в школах России. Развитие классно-урочной системы обучения в России в XIX веке связано главным образом с трудами К. Д. Ушинского.

Среди достоинств классно-урочной системы обучения выделяются: чёткая организационная структура, обеспечивающая упорядоченность и возможность планирования всего учебно-воспитательного процесса; простота управления познавательной деятельностью учеников, формирование устойчивой обратной связи, постоянное эмоциональное воздействие личности учителя на учащихся; экономичность обучения, связанная с тем, что учитель работает одновременно с достаточно большой группой учеников; удобство нормативного регулирования органами управления образованием деятельности учителя и осуществления контроля качества школьного образования.

Недостатками классно-урочной системы обучения являются: ориентация на среднего ученика, что задерживает развитие способностей одарённых учащихся и создаёт психологический дискомфорт для менее способных; трудность учёта индивидуальных особенностей учащихся, организации индивидуальной работы с ними на уроке.

Классно-урочная система обучения не предоставляет достаточно возможностей для общения учащихся одного класса между собой, а также учащихся разного возраста. На уроке ученики не имеют возможности обучаться в своём собственном темпе, глубоко погрузиться в изучение материала, так как урок имеет определённую длительность и в условиях классно-урочной системы обучения происходит частая смена учебных предметов в течение учебного дня.

В истории образования было много попыток совершенствования классно-урочной системы обучения. В 1791-1798 годах священник Англиканской церкви Э. Белл (1753-1832 годы) и учитель Дж. Ланкастер независимо друг от друга разработали белл-ланкастерскую систему взаимного обучения. В конце XIX века в США появилась так называемая батовская система обучения, сочетающая коллективные уроки со всем классом и индивидуальные занятия с сильными и слабыми учениками. Одновременно в Европе была создана ман­гейм­ская школь­ная сис­те­ма .

В 1960-1970-е годы в США действовал план Трампа - форма обучения с использованием лекций (40% учебного времени), групповых (20%) и индивидуальных (40%) занятий.

Совершенствование классно-урочной системы обучения ведётся в направлении дополнения уроков проектной деятельностью учеников, широкого использования дискуссий, групповой работы на уроке, практикумов. В старших классах также привлекаются элементы лекционно-семинарской системы. Широко используется самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, в том числе электронными.

Для усиления индивидуального подхода применяется дифференцированное обучение - разделение учащихся на группы в соответствии с их интересами, способностями, профессиональными намерениями. В некоторых общеобразовательных учреждениях вводится обучение по индивидуальным учебным планам, что предполагает создание групп учащихся переменного состава на занятиях по различным учебным предметам.

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