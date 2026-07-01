КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА
КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА -организация учебного процесса, при которой учащиеся группируются в классы в соответствии с возрастом и уровнем подготовки, а основной формой обучения является урок.
Класс на протяжении длительных периодов обучения (одного года или нескольких лет) сохраняет свой состав. Класс работает в соответствии с постоянным расписанием, составленным на основе учебного плана, уроки начинаются в одно и то же время и длятся одинаковые промежутки времени (обычно 40-45 мин). Ведущая роль на уроке принадлежит учителю. Местом проведения уроков служат классные комнаты, учебные кабинеты.
Исторически классно-урочная система обучения пришла на смену индивидуальной и индивидуально-групповым системам. Утверждение классно-урочной системы обучения связывают с деятельностью страсбургской школы И. Штурма (1538 год). Классно-урочная система обучения была принята также в иезуитских школах и коллегиях. В 1520-1530 годах применялась в общедоступных начальных школах Чехии, Польши, Венгрии, Литвы, Саксонии. Теоретическое обоснование классно-урочной системы обучения дал Я. А. Коменский..
В XVI веке классно-урочная система обучения применялась в братских школах Украины и Белоруссии; во 2-й половине XVIII века широко распространилась в школах России. Развитие классно-урочной системы обучения в России в XIX веке связано главным образом с трудами К. Д. Ушинского.
Среди достоинств классно-урочной системы обучения выделяются: чёткая организационная структура, обеспечивающая упорядоченность и возможность планирования всего учебно-воспитательного процесса; простота управления познавательной деятельностью учеников, формирование устойчивой обратной связи, постоянное эмоциональное воздействие личности учителя на учащихся; экономичность обучения, связанная с тем, что учитель работает одновременно с достаточно большой группой учеников; удобство нормативного регулирования органами управления образованием деятельности учителя и осуществления контроля качества школьного образования.
Недостатками классно-урочной системы обучения являются: ориентация на среднего ученика, что задерживает развитие способностей одарённых учащихся и создаёт психологический дискомфорт для менее способных; трудность учёта индивидуальных особенностей учащихся, организации индивидуальной работы с ними на уроке.
Классно-урочная система обучения не предоставляет достаточно возможностей для общения учащихся одного класса между собой, а также учащихся разного возраста. На уроке ученики не имеют возможности обучаться в своём собственном темпе, глубоко погрузиться в изучение материала, так как урок имеет определённую длительность и в условиях классно-урочной системы обучения происходит частая смена учебных предметов в течение учебного дня.
В истории образования было много попыток совершенствования классно-урочной системы обучения. В 1791-1798 годах священник Англиканской церкви Э. Белл (1753-1832 годы) и учитель Дж. Ланкастер независимо друг от друга разработали белл-ланкастерскую систему взаимного обучения. В конце XIX века в США появилась так называемая батовская система обучения, сочетающая коллективные уроки со всем классом и индивидуальные занятия с сильными и слабыми учениками. Одновременно в Европе была создана мангеймская школьная система.
В 1960-1970-е годы в США действовал план Трампа - форма обучения с использованием лекций (40% учебного времени), групповых (20%) и индивидуальных (40%) занятий.
Совершенствование классно-урочной системы обучения ведётся в направлении дополнения уроков проектной деятельностью учеников, широкого использования дискуссий, групповой работы на уроке, практикумов. В старших классах также привлекаются элементы лекционно-семинарской системы. Широко используется самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, в том числе электронными.
Для усиления индивидуального подхода применяется дифференцированное обучение - разделение учащихся на группы в соответствии с их интересами, способностями, профессиональными намерениями. В некоторых общеобразовательных учреждениях вводится обучение по индивидуальным учебным планам, что предполагает создание групп учащихся переменного состава на занятиях по различным учебным предметам.