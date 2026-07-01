КЛАССИКИ
КЛАССИКИ - писатели, признаваемые лучшими, образцовыми.
В узком смысле - греческие и римские писатели в противоположность писателям Нового времени (в этом значении - со времён Возрождения), а также представители классицизма (ныне тождественно понятию «классицисты»).
В широком смысле - все писатели определённых периодов, считающихся временем расцвета национальной культуры (например, V-IV века до нашей эры для Греции, I век до нашей эры, для Рима, VIII век для Китая, XVII век для Франции, XIX век для России), а также вообще все крупные писатели, творчество которых стало достоянием не только национальной, но и всемирной литературы.
К понятию классиков восходят понятия классической традиции, классической манеры (в искусстве).