КЛАССИКИ

КЛАССИКИ - пи­са­те­ли, при­зна­вае­мые луч­ши­ми, об­раз­цо­вы­ми.

В узком смысле - греческие и римские писатели в противоположность писателям Нового времени (в этом значении - со времён Воз­ро­ж­де­ния ), а так­же пред­ста­ви­те­ли клас­си­циз­ма (ны­не то­ж­де­ст­вен­но по­ня­тию «клас­си­ци­сты»).

В широком смысле - все писатели определённых периодов, считающихся временем расцвета национальной культуры (например, V-IV века до нашей эры для Гре­ции , I век до нашей эры, для Ри­ма , VIII век для Китая, XVII век для Франции, XIX век для России), а также вообще все крупные писатели, творчество которых стало достоянием не только национальной, но и всемирной литературы.

К понятию классиков восходят понятия классической традиции, классической манеры (в искусстве).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)