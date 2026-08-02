КЛАССИКА

КЛАССИКА - обозначение периода в развитии зодчества и изобразительного искусства Древней Греции (V - конец IV веков до нашей эры).

От латинского classicus - образцовый), обозначение периода в развитии зодчества и изобразительного искусства Греции Древней (V - конец IV века до нашей эры). Подразделяется, в свою очередь, на раннюю классику (500/480 годы - около 450 года), высокую классику (около 450 года - около 400 года) и позднюю классику (около 400 года - 336 год).

В пе­ри­од ран­ней классики в ар­хи­тек­ту­ре ма­те­ри­ко­вой и Ве­ли­кой Гре­ции про­дол­жа­ет­ся ха­рак­тер­ное для пе­рио­да ар­хаи­ки гос­под­ство до­ри­че­ско­го ор­де­ра , но в своей тектонике и пропорциях он сближается с ионическим ордером. В области скульптуры основные усилия направлены на передачу поз и движений человеческого тела (статуя Посейдона с мыса Артемисион, Национальный музей, Афины), возникают хиазм и контрапост («Мальчик Крития», Музей Акрополя, Афины; «Аполлон из Касселя», Музей земли Гессен, Кассель), происходит постепенный отход от жёстких архаических схем, в том числе от схемы так называемого иератического шага, когда пятка толчковой ноги отделяется от земли («Тираноубийцы Гармодий и Аристогитон» работы скульпторов Крития и Несиота, Национальный музей, Неаполь).

В живописи освоение объёма и пространства совершается в рамках линейно-графической манеры и полихроматизма. Самые известные масте ( По­ли­гнот , Ми­кон, Па­нен) по­свя­ща­ют се­бя мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, дос­ти­же­ния ко­то­рой на­хо­дят от­го­ло­сок в про­из­ве­де­ни­ях ва­зо­пи­си , как крас­но­фи­гур­ной (Мас­тер Па­на, Мас­тер Пен­те­си­леи, Мас­тер Нио­би­дов), так и бе­ло­фон­ной, по­лу­чив­шей рас­про­стра­не­ние в на­ча­ле это­го пе­рио­да.

В пе­ри­од вы­со­кой классики стиль греческого искусства дос­ти­га­ет выс­ше­го рас­цве­та. В ар­хи­тек­ту­ре главным дос­ти­же­ни­ем ста­но­вит­ся Пар­фе­нон. Во вре­мя Пе­ло­пон­нес­ских войн в архитектуре наиболее значительными памятниками стали Эрехтейон (на афинском Акрополе) и храм Аполлона в Бассах (архитектор Иктин). Продолжается формирование ордерного канона: возникает коринфская капитель, складывается аттический вариант ионического ордера. Ведущие скульпторы этого времени - Мирон, По­ли­клет , Фидий.

В скульптуре формируется жанр портрета (Кресилай), не выходящий пока за рамки идеальных форм. Глубокое преобразование происходит в живописи, которая, благодаря усилиям Аполлодора, разработавшего приёмы светотени, и Агатарха, изобретшего перспективу, окончательно определяет себя как новый вид искусства. Высокого расцвета достигает искусство светотеневых и цветовых градаций (Паррасий из Эфеса, Зевскис). Вазопись в своём развитии начинает отставать от живописи, однако и здесь продолжают работать крупные мастера (Мастер Ахилла). Влияние живописи сказалось и на скульптуре (фронтоны Парфенона, Британский музей, Лондон).

В период поздней классики архитектура наряду с храмами, в которых усиливается роль пространства интерьера (храм Афины в Тегее, архитектор Скопас), представлена мемориальными постройками (Галикарнасский мавзолей); из ордеров наибольшее значение приобретает ионический. В скульптуре 1-й половины IV века до нашей эры происходит возврат к традициям и образам ранней классики ( Ке­фи­со­дот Стар­ший ), затем на первый план выходят более патетические, полные бурной динамики образы у Скопаса, чувственно-созерцательные и безмятежные - у Праксителя.

В твор­че­ст­ве Ле­о­ха­ра на­блю­да­ет­ся сво­его ро­да рес­тав­ра­ция вы­со­кой классики, то­гда как Ли­сипп стре­мит­ся при­дать об­раз­ам боль­ше ди­на­ми­ки и реа­ли­стичной дос­то­вер­но­сти. В пла­сти­ке го­рель­еф постепенно начинает вытеснять распространённый до этого уплощённый рельеф [фризы Галикарнасского мавзолея (скульпторы Скопас, Бриаксис и др.)]. Высокого расцвета достигает коропластика с центром в Танагре. В живописи выделяются 2 направления: классицизирующее, представленное сикионской школой, и экспрессивно-патетическое, культивируемое фиванской школой.

Творчество Апеллеса соединило в себе традиции обоих направлений. Развивается батальный жанр (Филоксен). Портреты создаются как живописные (Апеллес) и скульптурные (Лисистрат, Силанион), так и в технике глиптики (Пирготел). Парадный портрет отмечен тенденцией к идеализации и пафосу. Создаются также портреты с элементами на­ту­ра­лиз­ма . Различные направления и тенденции классического периода получили дальнейшее развитие в искусстве эллинизма.

Иллюстрация:

Прак­си­тель. «Гер­мес с мла­ден­цем Дио­ни­сом». Мра­мор. Ок. 340 до н. э. Ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей (Олим­пия). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)