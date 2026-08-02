КЛАССИКА
КЛАССИКА - обозначение периода в развитии зодчества и изобразительного искусства Древней Греции (V - конец IV веков до нашей эры).
От латинского classicus - образцовый), обозначение периода в развитии зодчества и изобразительного искусства Греции Древней (V - конец IV века до нашей эры). Подразделяется, в свою очередь, на раннюю классику (500/480 годы - около 450 года), высокую классику (около 450 года - около 400 года) и позднюю классику (около 400 года - 336 год).
В период ранней классики в архитектуре материковой и Великой Греции продолжается характерное для периода архаики господство дорического ордера, но в своей тектонике и пропорциях он сближается с ионическим ордером. В области скульптуры основные усилия направлены на передачу поз и движений человеческого тела (статуя Посейдона с мыса Артемисион, Национальный музей, Афины), возникают хиазм и контрапост («Мальчик Крития», Музей Акрополя, Афины; «Аполлон из Касселя», Музей земли Гессен, Кассель), происходит постепенный отход от жёстких архаических схем, в том числе от схемы так называемого иератического шага, когда пятка толчковой ноги отделяется от земли («Тираноубийцы Гармодий и Аристогитон» работы скульпторов Крития и Несиота, Национальный музей, Неаполь).
В живописи освоение объёма и пространства совершается в рамках линейно-графической манеры и полихроматизма. Самые известные масте (Полигнот, Микон, Панен) посвящают себя монументальной живописи, достижения которой находят отголосок в произведениях вазописи, как краснофигурной (Мастер Пана, Мастер Пентесилеи, Мастер Ниобидов), так и белофонной, получившей распространение в начале этого периода.
В период высокой классики стиль греческого искусства достигает высшего расцвета. В архитектуре главным достижением становится Парфенон. Во время Пелопоннесских войн в архитектуре наиболее значительными памятниками стали Эрехтейон (на афинском Акрополе) и храм Аполлона в Бассах (архитектор Иктин). Продолжается формирование ордерного канона: возникает коринфская капитель, складывается аттический вариант ионического ордера. Ведущие скульпторы этого времени - Мирон, Поликлет, Фидий.
В скульптуре формируется жанр портрета (Кресилай), не выходящий пока за рамки идеальных форм. Глубокое преобразование происходит в живописи, которая, благодаря усилиям Аполлодора, разработавшего приёмы светотени, и Агатарха, изобретшего перспективу, окончательно определяет себя как новый вид искусства. Высокого расцвета достигает искусство светотеневых и цветовых градаций (Паррасий из Эфеса, Зевскис). Вазопись в своём развитии начинает отставать от живописи, однако и здесь продолжают работать крупные мастера (Мастер Ахилла). Влияние живописи сказалось и на скульптуре (фронтоны Парфенона, Британский музей, Лондон).
В период поздней классики архитектура наряду с храмами, в которых усиливается роль пространства интерьера (храм Афины в Тегее, архитектор Скопас), представлена мемориальными постройками (Галикарнасский мавзолей); из ордеров наибольшее значение приобретает ионический. В скульптуре 1-й половины IV века до нашей эры происходит возврат к традициям и образам ранней классики (Кефисодот Старший), затем на первый план выходят более патетические, полные бурной динамики образы у Скопаса, чувственно-созерцательные и безмятежные - у Праксителя.
В творчестве Леохара наблюдается своего рода реставрация высокой классики, тогда как Лисипп стремится придать образам больше динамики и реалистичной достоверности. В пластике горельеф постепенно начинает вытеснять распространённый до этого уплощённый рельеф [фризы Галикарнасского мавзолея (скульпторы Скопас, Бриаксис и др.)]. Высокого расцвета достигает коропластика с центром в Танагре. В живописи выделяются 2 направления: классицизирующее, представленное сикионской школой, и экспрессивно-патетическое, культивируемое фиванской школой.
Творчество Апеллеса соединило в себе традиции обоих направлений. Развивается батальный жанр (Филоксен). Портреты создаются как живописные (Апеллес) и скульптурные (Лисистрат, Силанион), так и в технике глиптики (Пирготел). Парадный портрет отмечен тенденцией к идеализации и пафосу. Создаются также портреты с элементами натурализма. Различные направления и тенденции классического периода получили дальнейшее развитие в искусстве эллинизма.
Иллюстрация:
Пракситель. «Гермес с младенцем Дионисом». Мрамор. Ок. 340 до н. э. Археологический музей (Олимпия). Архив БРЭ.