КЛАССИЦИЗМ (лат. classicus ‒ образцовый)
Стиль и художественное направление в литературе, архитектуре и искусстве 17 – начала 19 веков.
К. преемственно связан с эпохой Возрождения; занял, наряду с барокко, важное место в культуре 17 в.; продолжал своё развитие в эпоху Просвещения. Зарождение и распространение К. связано с укреплением абсолютной монархии, с влиянием философии Р. Декарта, с развитием точных наук. В основе рационалистич. эстетики К. – стремление к уравновешенности, ясности, логичности худож. выражения (во многом воспринятое из эстетики Возрождения); убеждённость в существовании универсальных и вечных, не подверженных историч. изменениям правил худож. творчества, которые трактуются как умение, мастерство, а не проявление спонтанного вдохновения или самовыражения.
Восприняв восходящую к Аристотелю идею творчества как подражания природе, классицисты понимали природу как идеальную норму, которая уже получила воплощение в произведениях античных мастеров и писателей: ориентация на «прекрасную природу», преображённую и упорядоченную в соответствии с незыблемыми законами иск-ва, таким образом, предполагала подражание античным образцам и даже соревнование с ними. Развивавший идею иск-ва как рациональной деятельности, базирующейся на вечных категориях «прекрасного», «целесообразного» и т. п., К. более других худож. направлений способствовал зарождению эстетики как обобщающей науки о прекрасном.
Центр. понятие К. – правдоподобие – не предполагало точного воспроизведения эмпирич. реальности: мир воссоздаётся не таким, каков он есть, но каким он должен быть. Предпочтение универсальной нормы как «должного» всему частному, случайному, конкретному соответствует выражаемой К. идеологии абсолютистского государства, в котором всё личное и частное подчинено непререкаемой воле гос. власти. Классицист изображал не конкретную, единичную личность, но отвлечённого человека в ситуации универсального, внеисторич. нравственного конфликта; отсюда ориентация классицистов на античную мифологию как воплощение универсального знания о мире и человеке. Этич. идеал К. предполагает, с одной стороны, подчинение личного общему, страстей – долгу, разуму, стойкость перед превратностями бытия; с другой – сдержанность в проявлении чувств, соблюдение меры, уместность, умение нравиться.
К. строго подчинял творчество правилам жанрово-стилевой иерархии. Разграничивались «высокие» (напр., эпопея, трагедия, ода – в лит-ре; исторический, религ., мифологич. жанр, портрет – в живописи) и «низкие» (сатира, комедия, басня; натюрморт в живописи) жанры, которым соответствовали определённый стиль, круг тем и героев; предписывалось чёткое размежевание трагического и комического, возвышенного и низменного, героического и обыденного.
С сер. 18 в. К. постепенно вытеснялся новыми течениями – сентиментализмом, предромантизмом, романтизмом. Традиции К. в кон. 19 – нач. 20 вв. были воскрешены в неоклассицизме.
Термин «классицизм», восходящий к понятию классики (образцовые писатели), впервые употребил в 1818 итал. критик Г. Висконти. Широко использовался в полемике классицистов и романтиков, причём у романтиков (Ж. де Сталь, В. Гюго и др.) имел негативную окраску: классицизм и классики, подражавшие античности, противопоставлялись новаторской романтич. лит-ре. В литературоведении и искусствознании понятие «К.» стало активно использоваться после трудов учёных культурно-исторической школы и Г. Вёльфлина.
Стилистич. тенденции, аналогичные К. 17–18 вв., усматриваются некоторыми учёными и в др. эпохах; в этом случае понятие «К.» трактуется в расширит. смысле, обозначая стилистич. константу, периодически актуализирующуюся на разл. стадиях истории иск-ва и лит-ры (напр., «античный К.», «ренессансный К.»).
Дополнительная литература:
Zeitler R. Klassizismus und Utopia. Stockh., 1954;
Peyre H. Qu’est-ce que le classicisme? P., 1965;
Bray R. La formation de la doctrine classique en France. P., 1966.
Автор статьи: Пахсарьян Н. Т.