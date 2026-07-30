КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА - направление уголовно-правовой мысли, сформировавшееся в конце XVIII - начале XIX веков на основе идей европейского Просвещения.
Явившись, по сути, негативной реакцией на средневековое уголовное право (характеризовавшееся господством неписаных обычаев, жестокостью и неопределённостью наказаний, свободой усмотрения суда), классическая школа, основной идеей которой стала гуманизация уголовного права, выдвинула в качестве принципа для построения уголовного законодательства идею закона, выраженного в форме кодекса.
Фундамент классической школы уголовного права составили положения о том, что: нет наказания без закона (nulla poena sine lege); нет наказания без преступления (nulla poena sine crimen); нет преступления без законного наказания (nullum crimen sine poena legali); все равны перед законом; преступление является проявлением свободной воли субъекта; лицо может подлежать ответственности лишь за деяние, но не за мысли, и лишь за виновное деяние; наказание есть пропорциональное воздаяние за совершённое преступление, поскольку последнее есть проявление свободной воли; личные особенности индивида не влияют на наказание, так как оно должно быть соизмеримо лишь с совершённым деянием; судейское усмотрение при применении норм уголовного права должно быть сведено к минимуму.
Классическая школа понимала преступление и наказание как чисто юридические категории, выводя содержание уголовного права из норм кодекса, т. е. из воли законодателя, и, как следствие, наибольшие успехи ею были достигнуты в изучении догматики уголовного права.
В основе идей классической школы - философской доктрины Ч. Беккариа, И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Видными представителями классической школы уголовного права являлись немецкий юрист А. Фейербах, в России - А. Ф. Кистяковский, Н. С. Таганцев, А. А. Пионтковский.
Наиболее известными отражениями идей классической школы стали французский уголовный кодекс 1810 года (Уголовный кодекс Наполеона) и Баварский уголовный кодекс 1813 года (составленный при непосредственном участии А. Фейербаха). Оба эти кодекса основывались на идее уголовного закона как орудия управления обществом; отличались лаконичностью, хорошей юридической техникой, глубокой проработкой основных институтов общей части уголовного права и послужили образцом для ряда последующих кодификаций уголовного права в Европе.
Приверженность представителей классической школы уголовного права к анализу законодательного текста, конструированию и комментированию уголовно-правовых институтов в связи с волей законодателя и в отрыве от конкретных социально-исторических условий составила главный недостаток теоретических построений этой школы. «При таком направлении уголовный кодекс получает значение не свода норм, выработанных действительной жизнью, а системы более или менее удачных или неудачных канцелярских правил...» (Н. Д. Сергеевский).
Теория не смогла объяснить причины изменений в динамике преступности, тенденции к её постоянному росту в конце XIX века, и классическая школа стала объектом критики со стороны представителей антропологического и социологического направлений в науке уголовного права (смотри Антропологическая школа уголовного права, Социологическая школа уголовного права).
Во 2-й половине XX века появилось «неоклассическое» направление, в рамках которого наряду с сохранением основных постулатов классической школы уголовного права при анализе преступления внимание уделяется также особенностям личности виновного и их влиянию на назначаемое наказание.