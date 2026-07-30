КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА - направление уголовно-правовой мысли, сформировавшееся в конце XVIII - начале XIX веков на основе идей европейского Просвещения .

Явившись, по сути, негативной реакцией на средневековое уголовное право (характеризовавшееся господством неписаных обычаев, жестокостью и неопределённостью наказаний, свободой усмотрения суда), классическая школа, основной идеей которой стала гуманизация уголовного права, выдвинула в качестве принципа для построения уголовного законодательства идею закона, выраженного в форме кодекса.

Фундамент классической школы уголовного права составили положения о том, что: нет наказания без закона (nulla poena sine lege); нет наказания без преступления (nulla poena sine crimen); нет преступления без законного наказания (nullum crimen sine poena legali); все равны перед за­ко­ном ; преступление является проявлением свободной воли субъекта; лицо может подлежать ответственности лишь за деяние, но не за мысли, и лишь за виновное деяние; наказание есть пропорциональное воздаяние за совершённое преступление, поскольку последнее есть проявление свободной воли; личные особенности индивида не влияют на наказание, так как оно должно быть соизмеримо лишь с совершённым деянием; судейское усмотрение при применении норм уголовного права должно быть сведено к минимуму.

Классическая школа понимала пре­сту­п­ле­ние и наказание как чисто юридические категории, выводя содержание уголовного права из норм кодекса, т. е. из воли законодателя, и, как следствие, наибольшие успехи ею были достигнуты в изучении догматики уголовного права.

В основе идей классической школы - философской доктрины Ч. Беккариа, И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Видными представителями классической школы уголовного права являлись немецкий юрист А. Фейербах, в России - А. Ф. Кистяковский, Н. С. Та­ган­цев, А. А. Пи­онт­ков­ский .

Наи­бо­лее из­вест­ны­ми от­ра­же­ния­ми идей клас­сической шко­лы ста­ли французский уго­лов­ный ко­декс 1810 года ( Уго­лов­ный ко­декс На­по­ле­о­на ) и Ба­вар­ский уго­лов­ный ко­декс 1813 года (со­став­лен­ный при не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии А. Фей­ер­ба­ха). Оба эти ко­дек­са ос­но­вы­ва­лись на идее уго­лов­но­го за­ко­на как ору­дия управ­ле­ния об­ще­ст­вом; от­ли­ча­лись ла­ко­нич­но­стью, хо­ро­шей юри­дической тех­ни­кой, глу­бо­кой про­ра­бот­кой основных ин­сти­ту­тов об­щей час­ти уго­лов­но­го пра­ва и по­слу­жи­ли об­раз­цом для ря­да по­сле­дую­щих ко­ди­фи­ка­ций уго­лов­но­го пра­ва в Ев­ро­пе.

Приверженность представителей классической школы уголовного права к анализу законодательного текста, конструированию и комментированию уголовно-правовых институтов в связи с волей законодателя и в отрыве от конкретных социально-исторических условий составила главный недостаток теоретических построений этой школы. «При таком направлении уголовный кодекс получает значение не свода норм, выработанных действительной жизнью, а системы более или менее удачных или неудачных канцелярских правил...» (Н. Д. Сергеевский).

Теория не смогла объяснить причины изменений в динамике преступности, тенденции к её постоянному росту в конце XIX века, и классическая школа стала объектом критики со стороны представителей антропологического и социологического направлений в науке уголовного права (смотри Антропологическая школа уголовного права, Социологическая школа уголовного права).

Во 2-й половине XX века появилось «неоклассическое» направление, в рамках которого наряду с сохранением основных постулатов классической школы уголовного права при анализе преступления внимание уделяется также особенностям личности виновного и их влиянию на назначаемое наказание.

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