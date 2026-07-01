КЛАШТЕРСКИЙ АНТОНИН

Чешский поэт и переводчик, организатор литературной жизни.

Был одним из создателей так называемого «жанра» - стиля, благодаря которому чешская поэзия на рубеже 1880-1890-х гг. освободилась от прямой зависимости от творчества Я. Врхлицкого и приблизилась к описанию окружающей действительности.

Труженик и организатор

Родился 25 сентября 1866 г. в местечке Мировице на юге Чехии, был восьмым из одиннадцати детей торговца Антонина Вацлава Клаштерского и Марии, урожденной Влковой. Вскоре семья переехала в Прагу, где Антонин окончил гимназию на улице Йиндржишска в 1885 г. и поступил на юридический факультет Карлова университета (окончил в 1890 г.). Недолго побыв практикантом в Земском школьном комитете, в 1894 г. Клаштерский поступил на службу в Пражский земский комитет, где проработал до 1928 г. Был членом Чешской академии наук и искусств (с 1897 г. – член-корреспондент, с 1915 г. – чрезвычайный, и с 1923 г. – действительный член). Кроме того, в 1926-1938 гг. он являлся секретарем ее четвертого, литературно-художественного класса.

Антонин Клаштерский был активным организатором чешской литературной жизни своего времени. В 1889 г. он стал одним из сооснователей Союза чешских писателей-беллетристов «Май», где как юрист занимался вопросами авторского права и обеспечения писателей пенсией. Также он был членом исполнительного комитета благотворительного фонда «Сватобор», одним из основателей, а с 1927 г. – председателем «Общества Я. Врхлицкого» и редактором его журнала, членом писательского объединения «Колокол» («Zvon»), председателем общества любителей античной культуры. С 1912 г. Клаштерский руководил «Сборником мировой поэзии» - первой библиотекой, знакомящей чешского читателя с образцами европейской и американской поэзии.

Поэт и переводчик

Поэзия Антонина Клаштерского, наряду с ранним творчеством Й.С. Махара , А. Совы и Ф. Кс. Свободы , представляет собой своеобразный переходный этап между люмировской поэтикой и поэтическим наследием поколения 1890-х гг. Одним из первых в чешской поэзии он, по образцу французского поэта Ф. Коппе , начал развивать так называемый реалистический жанр – малый жанр на стыке лирики и эпики, в котором отражались реалии жизни обычных людей. Целью подобной поэзии было создание определенного лирического настроения и атмосферы: в социальной лирике это были сентиментальные и гуманистические мотивы, в лирике природной – поиск параллелей с человеческой жизнью и придание явлениям природы оттенка таинственности. Описания природы у Клаштерского, как правило, тонули в переизбытке деталей. Тогда как Махар и Сова быстро оставили этот жанр, Клаштерский продолжал вновь и вновь возвращаться к нему в новых поэтических сборниках, тем самым выделяясь среди других поэтов своего поколения («Живым и мертвым» («Živým i mrtvým», 1889), «Опавшие листья» («Spadalé listí», 1890), «Рабочие песни» («Písně z práce», 1891), «Пражские мотивы» («Pražské motivy», 1893)).

А. Клаштерский также был автором рефлексивной и патриотической лирики. В его поздних сборниках преобладали мотивы меланхоличного спокойствия и семейного счастья. Он постоянно уделял внимание малому эпическому жанру поэзии (сборник «Ночные альты» («Noční violy»), 1895). В некоторых поэтических сборниках особенно ярко выражены фольклорные мотивы: «Чешские баллады, легенды и др. стихи» («České balady, legendy a j. Básně», 1912), «Ходские песни» («Chodský písně», 1926), «Новые южночешские мелодии» («Nové jihočeské melodie», 1930).

Связь его творчества с люмировской поэтикой, и, в частности, с творчеством Врхлицкого наиболее четко видна в опытах виртуозного строфического и стихового построения в сборниках «Vzpomínky z jihu» (1897) и «Ironické siciliány» (1913).

Кроме того, Антонин Клаштерский был автором нескольких книг стихов для детей и молодежи и переводов сказок. На протяжении ряда лет он также писал рецензии на современную поэзию в ряд чешских журналов, таких как «Светозор», «Звон», «Май» и «Люмир». Большую ценность для понимания его личности и организаторской деятельности в сфере культуры и литературы представляет книга его мемуаров «Воспоминания и портреты» («Vzpomínky a portréty»).

Переводческая деятельность Клаштерского важна прежде всего тем, что он открыл для чешской культурной среды целый пласт англо-американской поэзии. Так, в 1906 и 1909 гг. он издавал двухтомный труд «Современной американской поэзии» («Moderní poezie americká»). Его наиболее важной работой был перевод сонетов Уильяма Шекспира , опубликованный в 1923 г. Он также закончил начатый поэтом Й.В. Сладеком перевод пьес Шекспира на чешский язык, перевел стихи Дж.Г. Байрона , Г.У. Лонгфелло , Т.Б. Олдрича, Э.Б. Браунинг, О. Уайльда и др. В меньшей мере он занимался переводами с немецкого (переводил стихи Н. Ленау ).

Антонин Клаштерский умер 3 октября 1938 г. в Праге.