КЛАС ЭРИ

КЛАС ЭРИ - эстонский ди­ри­жёр, народный артист СССР (1986 год).

В 1964 году окон­чил Тал­лин­скую консерваторию по клас­су хо­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния Г. Эр­не­сак­са, учил­ся так­же по клас­сам скрип­ки и удар­ных ин­ст­ру­мен­тов. Как ди­ри­жёр де­бю­ти­ро­вал в 1965 году в Эстонском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та (Тал­лин), где ра­бо­тал с пе­ре­ры­ва­ми около 30 лет (с 1975 года художественный руководитель).

Ста­жи­ро­вал­ся в Ле­нинградской консерватории у Н. С. Ра­би­но­ви­ча (1964-1967 годы), в московском Боль­шом те­ат­ре у Б. Э. Хай­ки­на (1969-1971 годы). В 1985-1989 годах главный ди­ри­жёр Шведской ко­ро­лев­ской опе­ры, в 1989-1991 годах ди­ри­жёр Финской национальной опе­ры, в 1991-1996 годах главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра города Ор­хус (Да­ния), в 1996-2003 годах главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра ра­дио Ни­дер­лан­дов, с 1998 года художественный руководитель Фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра города Там­пе­ре (Фин­лян­дия).

Вы­сту­пал с круп­ней­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми (в 1991 году де­бю­ти­ро­вал в США с Фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром Лос-Анд­же­ле­са). С 2003 года ди­ри­жёр (с 2006 года главный ди­ри­жёр) московского те­ат­ра «Но­вая опе­ра». Ди­ри­жи­ру­ет опер­ны­ми спек­так­ля­ми и кон­церт­ны­ми про­грам­ма­ми из со­чи­не­ний Дж. Вер­ди, Р. Штрау­са, Р. Ваг­не­ра, Г. Ма­ле­ра и др.

Важ­ная часть ре­пер­туа­ра - му­зы­ка XX-XXI веков. Клас - пер­вый ис­пол­ни­тель многих про­из­ве­де­ний эстонских ком­по­зи­то­ров (Х. Эл­лер, Э. Там­берг, В. Тор­мис, Э. Ту­бин, А. Пярт, Л. Су­ме­ра и др.). Про­па­ган­ди­ру­ет му­зы­ку А. Г. Шнит­ке: ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­ра­ми его ба­ле­та «Пер Гюнт» (Гам­бург­ская государственная опе­ра, 1989 год) и Кон­цер­та для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (Мюн­хен, 1986 год; со­ли­ст­ка - Н. Г. Гут­ман), осу­ще­ст­вил многие ау­дио­за­пи­си его со­чи­не­ний.

В 1993-1997 годах профессор по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния в Ака­де­мии имени Я. Си­бе­лиу­са (Хель­син­ки), с 1997 года - в Эстонской ака­де­мии му­зы­ки (Тал­лин). Государственная премия Эстонской ССР (1985 год).

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