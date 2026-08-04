КЛАС ЭРИ
КЛАС ЭРИ - эстонский дирижёр, народный артист СССР (1986 год).
В 1964 году окончил Таллинскую консерваторию по классу хорового дирижирования Г. Эрнесакса, учился также по классам скрипки и ударных инструментов. Как дирижёр дебютировал в 1965 году в Эстонском театре оперы и балета (Таллин), где работал с перерывами около 30 лет (с 1975 года художественный руководитель).
Стажировался в Ленинградской консерватории у Н. С. Рабиновича (1964-1967 годы), в московском Большом театре у Б. Э. Хайкина (1969-1971 годы). В 1985-1989 годах главный дирижёр Шведской королевской оперы, в 1989-1991 годах дирижёр Финской национальной оперы, в 1991-1996 годах главный дирижёр Симфонического оркестра города Орхус (Дания), в 1996-2003 годах главный дирижёр Симфонического оркестра радио Нидерландов, с 1998 года художественный руководитель Филармонического оркестра города Тампере (Финляндия).
Выступал с крупнейшими оркестрами (в 1991 году дебютировал в США с Филармоническим оркестром Лос-Анджелеса). С 2003 года дирижёр (с 2006 года главный дирижёр) московского театра «Новая опера». Дирижирует оперными спектаклями и концертными программами из сочинений Дж. Верди, Р. Штрауса, Р. Вагнера, Г. Малера и др.
Важная часть репертуара - музыка XX-XXI веков. Клас - первый исполнитель многих произведений эстонских композиторов (Х. Эллер, Э. Тамберг, В. Тормис, Э. Тубин, А. Пярт, Л. Сумера и др.). Пропагандирует музыку А. Г. Шнитке: дирижировал премьерами его балета «Пер Гюнт» (Гамбургская государственная опера, 1989 год) и Концерта для виолончели с оркестром (Мюнхен, 1986 год; солистка - Н. Г. Гутман), осуществил многие аудиозаписи его сочинений.
В 1993-1997 годах профессор по классу дирижирования в Академии имени Я. Сибелиуса (Хельсинки), с 1997 года - в Эстонской академии музыки (Таллин). Государственная премия Эстонской ССР (1985 год).
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Архив БРЭ.