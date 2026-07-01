КЛАРТЕ

КЛАРТЕ - международное объединение писателей и деятелей культуры, существовавшее в 1919-1928 годах.

Французский clarté - яс­ность, свет. Соз­да­но по ини­циа­ти­ве А. Бар­бю­са.

В груп­пу «Кларте» вхо­ди­ли А. Франс, П. Вай­ян-Ку­тю­рье , Ж. Дюа­мел ь, Ж. Дюамель, Ш. Вильдрак, Г. Уэллс, Т. Харди, Б. Шоу, Б. Рассел, В. Бласко Ибаньес, Г. Брандес, Э. Синклер, С. Лагерлёф, Р. Тагор, С. Цвейг, Г. Манн и др.

Программа деятельности была изложена в брошюре Барбюса «Свет из бездны. К чему стремится группа "Кларте"» («La lueur dans l’abîme. Ce que veut le groupe Clarté», 1920 год, русский перевод 1923 год), в которой позитивно оценивался опыт Октябрьской революции 1917 года в России и пропагандировались левые идеи.

В издаваемых одноимённой га­зе­те (1919-1921 годы), затем журнале (с ноября 1921-1928 годы) печатались произведения советских авторов, в том числе М. Горького, В. Мая­ков­ско­го , В. И. Ле­ни­на и др.

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