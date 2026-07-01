КЛАРТЕ
КЛАРТЕ - международное объединение писателей и деятелей культуры, существовавшее в 1919-1928 годах.
Французский clarté - ясность, свет. Создано по инициативе А. Барбюса.
В группу «Кларте» входили А. Франс, П. Вайян-Кутюрье, Ж. Дюамель, Ж. Дюамель, Ш. Вильдрак, Г. Уэллс, Т. Харди, Б. Шоу, Б. Рассел, В. Бласко Ибаньес, Г. Брандес, Э. Синклер, С. Лагерлёф, Р. Тагор, С. Цвейг, Г. Манн и др.
Программа деятельности была изложена в брошюре Барбюса «Свет из бездны. К чему стремится группа "Кларте"» («La lueur dans l’abîme. Ce que veut le groupe Clarté», 1920 год, русский перевод 1923 год), в которой позитивно оценивался опыт Октябрьской революции 1917 года в России и пропагандировались левые идеи.
В издаваемых одноимённой газете (1919-1921 годы), затем журнале (с ноября 1921-1928 годы) печатались произведения советских авторов, в том числе М. Горького,В. Маяковского, В. И. Ленина и др.