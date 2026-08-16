КЛАРНЕТ

КЛАРНЕТ - духовой язычковый музыкальный инструмент с одинарной тростью.

Деревянный корпус цилиндрического сечения, двухколенный, с небольшим раструбом. Трость - прямоугольная пластинка особого сорта тростника (Arundo donax) - крепится к срезу клювообразного мунд­шту­ка (по­след­ний со­еди­нён с кор­пу­сом по­сред­ст­вом ко­рот­кой пе­ре­ход­ной труб­ки - «бо­чон­ка»).

Общая длина типового кларнета in В - 66 см. Большая часть игровых отверстий (общее число 24-27) закрыта металлическими клапанами. Кларнет - транспонирующий инструмент. В современной практике наиболее употребителен кларнет in В (звучит на большую секунду ниже нотной записи), в оркестре (кларнет входит в группу деревянных духовых инструментов) используется также кларнет in А (звучит на малую терцию ниже нотной записи). Характерная акустическая особенность кларнета - образование передуваний на дуо­де­ци­му (а не на октаву, как у других деревянных духовых); с этим связано применение усложнённой клапанной системы.

Диапазон около 4 октав: от «ми» малой до «до» 4-й октавы (по написанию). Нотируется главным образом в скрипичном ключе. Характер звучания сильно различается в разных регистрах: в низком оно густое и сочное, в среднем - ясное и блестящее, в верхнем - резкое. Богатые виртуозные возможности инструмента сочетаются с широкой динамической амплитудой (от рр до ff).

Кларнет сконструировал на основе шалюмо И. К. Деннер из Нюрнберга (около 1700 года). Аппликатурные трудности при игре в тональностях с большим количеством ключевых знаков привели к появлению в середине 18 века кларнетов разных строёв, а необходимость менять инструмент во время игры, в свою очередь, - к усовершенствованию клапанной системы (так, сын изобретателя Я. Деннер сконструировал клапан дуодецимы). В 1809 году немецкой фирмой «Griesling und Schlott» построен кларнет с 10 клапанами, благодаря немецкому виртуозу Г. Берману утвердившийся как сольный инструмент.

Около 1812 года российский кларнетист И. Мюллер сконструировал кларнет in В с 13 клапанами и улучшенной рычажной системой для аппликатурных комбинаций. Этот кларнет, доработанный Берманом, утвердился как основной инструмент семейства и стал известен как «бермановский», или кларнет «немецкой» системы; в XIX-XX веках его продолжали применять и усовершенствовать. В середине XIX века в конструкции кларнета был использован клапанно-рычажный механизм немецкого флейтиста Т. Бёма. В 1889 году французской фирмой «Evette & Schaeffer» создана новая модель «бёмовского» инструмента - кларнет «французской» системы, широко распространившийся во всём мире и практически вытеснивший «немецкий» кларнет.

С середины XVIII века кларнет стал использоваться в оперном оркестре многих европейских стран (Франции, Германии, России). Большую роль в его становлении как оркестрового инструмента сыграли композиторы мангеймской школы. К. Стамиц, Ф. Покоряй, К. Ф. Абель создали концерты для кларнета с оркестром. Й. Гайдн ис­поль­зо­вал кларнет в «па­риж­ских» и «лон­дон­ских» сим­фо­ни­ях, В. А. Мо­царт - в опе­рах (начиная с «Идоменея», 1781 год) и нескольких симфониях (№ 39 Es-dur, 1788 год, и др.).

Шедевры кларнетового репертуара - Квинтет с кларнетом А-dur (1789 год) и Концерт А-dur (1791 год), созданные Моцартом для кларнетиста А. Штадлера. Л. ван Бетховен утвердил кларнет в симфоническом оркестре и создал ансамбли с ним. Значительно расширили темброво-красочные и технические возможности кларнета композиторы-романтики, в особенности К. М. фон Вебер (2 концерта с оркестром, 1811 год; Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано, 1816), И. Брамс (2 сонаты для кларнета с фортепиано, 1894 год; Трио и Квинтет с кларнетом, оба 1891 год).

Концерты написаны также Л. Шпором, И. Плейелем, С. Меркаданте. К образцам яркого использования кларнета в оркестре относятся сочинения Ф. Мендельсона, Дж. Россини, Ф. Листа, Г. Берлиоза («Фантастическая симфония», 1830 год), М. И. Глин­ки («Ка­ма­рин­ская», 1848 год; тан­цы из опер), А. П. Бо­ро­ди­на, П. И. Чай­ков­ско­го, Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, Р. Ваг­не­ра, Р. Штрау­са. Известно Па­те­ти­че­ское трио для клар­не­та, фа­го­та и фортепиано Глин­ки (1832 год). В му­зы­ке XX века кларнет раз­но­об­раз­но ис­поль­зо­ва­ли К. Де­бюс­си (Рапсодия для кларнета с фортепиано или струнным оркестром, 1910 год), М. Равель, Г. Малер, А. Шёнберг, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян (Трио для фортепиано, скрипки и кларнета, 1932 год) и другие композиторы.

В XX веке кларнет распространился и как джазовый инструмент. Один из крупнейших кларнетистов мира Б. Гудмен прославился в джазе и в академической музыке; для него создали концерты И. Ф. Стравинский («Чёрный концерт» для кларнета с джаз-бендом, 1945 год), П. Хиндемит (1947 год), А. Копленд (1948 год); ансамбль с кларнетом «Контрасты» - Б. Барток (1938 год). Создатель отечественной кларнетовой школы - С. В. Розанов.

В симфоническом оркестре, как правило, используются 2 кларнета и бас-кларнет. Среди многочисленных разновидностей исторических инструментов - малый кларнет, или кларнет-пикколо (в высоком строе Es), бассетгорн.

Иллюстрация:

Со­вре­мен­ный клар­нет. Архив БРЭ.

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