КЛАРК ДЖОН ГРЭМ ДУГЛАС

КЛАРК ДЖОН ГРЭМ ДУГЛАС - английский ар­хео­лог, член Британской ака­де­мии (1950 год).

Окончил колледжи Мальборо и Святого Петра Кембриджского университета. Работал там же: ассистент лектора по археологии (с 1935 года), после службы в ВВС Великобритании во время 2-й ми­ро­вой вой­ны - лектор по археологии (1946-1952 годы); мастер (глава) колледжа Святого Петра (в 1973-1980 годах).

В 1952-1974 годах профессор археологии в Диснее; в 1976-1980 годах попечитель Британского музея. Специалист по археологии и истории первобытной Европы, автор обобщающих трудов по ме­зо­ли­ту Северной Европы, первобытной экономике, один из организаторов английской археологической и антропологической науки.

Кларк - сторонник концепции о значительном влиянии природной среды на развитие общества; придерживался мнения о проникновении культурных элементов в Европу с Востока. С 1932 года активный участник Фенлендского исследовательского комитета (Fenland Research Committee) Кем­бридж­ско­го университета , одной из основных целей которого было комплексное применение данных ботаники, географии, геологии, палеоэкологии и других наук при изучении неолита, в частности при раскопках поселения Плантейшен-Фарм близ Кембриджа, что являлось новаторством.

Раскопки под руководством Кларка мезолитической стоянки Стар-Карр в Йоркшире в 1949 и 1951 годах рассматривают как классические для изучения памятников такого типа. О международном признании Кларка свидетельствует присуждение ему премии Эразма (Нидерландский фонд) в 1990 году. В 1992 году возведён в рыцарское достоинство.

Сочинения:

The Mesolithic age in Britain. Camb., 1932

The Mesolithic settlement of Northern Euro­pe. Camb., 1936. Westport, 1969

Prehis­toric England. L., 1940. L., 1962

Prehistoric Euro­pe: the economic basis. L., 1952. L., 1974

До­и­сто­ри­че­ская Ев­ро­па. М., 1953

Archaeo­logy and society. 3rd ed. L., 1957

World pre­history. An outline. Camb., 1961

The identity of man: as seen by an archaeologist. L., 1983

Symbols of excellence: precious materials as expression of status. Camb., 1986

Space, time and man. Camb.; N. Y., 1992.

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