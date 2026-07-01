КЛАРК ДЖОН ГРЭМ ДУГЛАС
КЛАРК ДЖОН ГРЭМ ДУГЛАС - английский археолог, член Британской академии (1950 год).
Окончил колледжи Мальборо и Святого Петра Кембриджского университета. Работал там же: ассистент лектора по археологии (с 1935 года), после службы в ВВС Великобритании во время 2-й мировой войны - лектор по археологии (1946-1952 годы); мастер (глава) колледжа Святого Петра (в 1973-1980 годах).
В 1952-1974 годах профессор археологии в Диснее; в 1976-1980 годах попечитель Британского музея. Специалист по археологии и истории первобытной Европы, автор обобщающих трудов по мезолиту Северной Европы, первобытной экономике, один из организаторов английской археологической и антропологической науки.
Кларк - сторонник концепции о значительном влиянии природной среды на развитие общества; придерживался мнения о проникновении культурных элементов в Европу с Востока. С 1932 года активный участник Фенлендского исследовательского комитета (Fenland Research Committee) Кембриджского университета, одной из основных целей которого было комплексное применение данных ботаники, географии, геологии, палеоэкологии и других наук при изучении неолита, в частности при раскопках поселения Плантейшен-Фарм близ Кембриджа, что являлось новаторством.
Раскопки под руководством Кларка мезолитической стоянки Стар-Карр в Йоркшире в 1949 и 1951 годах рассматривают как классические для изучения памятников такого типа. О международном признании Кларка свидетельствует присуждение ему премии Эразма (Нидерландский фонд) в 1990 году. В 1992 году возведён в рыцарское достоинство.
Сочинения:
The Mesolithic age in Britain. Camb., 1932
The Mesolithic settlement of Northern Europe. Camb., 1936. Westport, 1969
Prehistoric England. L., 1940. L., 1962
Prehistoric Europe: the economic basis. L., 1952. L., 1974
Доисторическая Европа. М., 1953
Archaeology and society. 3rd ed. L., 1957
World prehistory. An outline. Camb., 1961
The identity of man: as seen by an archaeologist. L., 1983
Symbols of excellence: precious materials as expression of status. Camb., 1986
Space, time and man. Camb.; N. Y., 1992.