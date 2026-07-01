КЛАРК ДЖОН ДЕСМОНД

КЛАРК ДЖОН ДЕСМОНД - английский археолог, антрополог, африканист, член Британской академии.

Окон­чил Крайст-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета (1937 год). В 1938-1961 годах (с пе­ре­ры­вом на вре­мя служ­бы в ар­мии во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны и защиты диссертации в Кембридже) работал в Южной Родезии (ныне Замбия) - в Институте социальной антропологии в Лусаке (Институт Родса-Ливингстона) и куратором Музея Ливингстона в Ливингстоне.

В 1961-1986 годах профессор антропологии Калифорнийского университета (Беркли). С конца 1930-х до 1990-х годов проводил полевые исследования в Южной, Центральной, Восточной Африке (мировую известность получили его раскопки в Ка­лам­бо-Фолс ), в 1964-1965 годах - в Лaтамне, в 1980-1990-е годы - в Индии и Китае.

Один из ведущих специалистов по каменному веку Африки, автор обобщающих работ по её истории от антропогенеза до железного века, один из пионеров сочетания данных археологии (базирующихся на комплексном применении «классических» и естественнонаучных методов) и других гуманитарных наук в африканистике.

Сочинения:

The prehistoric cultures of the Horn of Africa. Camb., 1954

Historic cultures of Nor­theast Angola and their significance in tropical Africa. Lisboa, 1963. Vol. 1–2

Background to evolution in Africa. Chi., 1967 (with W. W. Bishop)

Atlas of African prehistory. Chi., 1967

The prehistory of Africa. L., 1970

До­исто­ри­че­ская Аф­ри­ка. М., 1977

The Cam­brid­ge history of Africa. Camb., 1982. Vol. 1: From the earliest times to c. 500 BC. Camb., 1982 (ed.)

The Middle Stone age of East Af­rica and the beginnings of regional identity // Journal of World Prehistory. 1988. Vol. 2. № 3.

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