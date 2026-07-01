КЛАРК ДЖОН ДЕСМОНД
КЛАРК ДЖОН ДЕСМОНД - английский археолог, антрополог, африканист, член Британской академии.
Окончил Крайст-колледж Кембриджского университета (1937 год). В 1938-1961 годах (с перерывом на время службы в армии во время 2-й мировой войны и защиты диссертации в Кембридже) работал в Южной Родезии (ныне Замбия) - в Институте социальной антропологии в Лусаке (Институт Родса-Ливингстона) и куратором Музея Ливингстона в Ливингстоне.
В 1961-1986 годах профессор антропологии Калифорнийского университета (Беркли). С конца 1930-х до 1990-х годов проводил полевые исследования в Южной, Центральной, Восточной Африке (мировую известность получили его раскопки в Каламбо-Фолс), в 1964-1965 годах - в Лaтамне, в 1980-1990-е годы - в Индии и Китае.
Один из ведущих специалистов по каменному веку Африки, автор обобщающих работ по её истории от антропогенеза до железного века, один из пионеров сочетания данных археологии (базирующихся на комплексном применении «классических» и естественнонаучных методов) и других гуманитарных наук в африканистике.
Сочинения:
The prehistoric cultures of the Horn of Africa. Camb., 1954
Historic cultures of Northeast Angola and their significance in tropical Africa. Lisboa, 1963. Vol. 1–2
Background to evolution in Africa. Chi., 1967 (with W. W. Bishop)
Atlas of African prehistory. Chi., 1967
The prehistory of Africa. L., 1970
Доисторическая Африка. М., 1977
The Cambridge history of Africa. Camb., 1982. Vol. 1: From the earliest times to c. 500 BC. Camb., 1982 (ed.)
The Middle Stone age of East Africa and the beginnings of regional identity // Journal of World Prehistory. 1988. Vol. 2. № 3.