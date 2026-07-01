КЛАРК АРТУР ЧАРЛЗ

КЛАРК АРТУР ЧАРЛЗ - английский писатель, учёный.

Спе­циа­лист по ра­дар­ным сис­те­мам, ав­тор ря­да тех­нических изо­бре­те­ний. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны служил техником в британских ВВС. Окончил Лондонский королевский колледж (1948 год). С 1956 года жил в Шри-Ланке.

В литературе дебютировал в 1946 году научно-фантастическими рассказами. Широкую известность Кларку принесли романы о перспективах научной и технической мысли будущего, опасностях и противоречиях технического прогресса, о сложных взаимоотношениях человека и техники, возможностях межпланетных перелётов и жизни в других мирах, о сверхъестественном в природе и человеческом сознании: «Пески Марса» («Sands of Mars», 1951 год, русский перевод 1993 год), «Конец детства» («Childhood’s end», 1953 год, русский перевод 1991 год), «Лунная пыль» («А fall of Moondust», 1961 год, русский перевод 1965 год), «Свидание с Рамой» («Rendezvous with Rama», 1973 год, русский перевод 1976 год), «Фонтаны рая» («The fountains of paradise», 1979 год, русский перевод 1981 год) и др.

Автор (совместно с С. Кубриком) сценария фильма «2001: Космическая одиссея» (1968 год), который впоследствии был переработан в одноимённый роман «Космическая одиссея 2001 года» («2001: а space Odyssey», 1968 год, русский перевод 1970 год). Ряд про­из­ве­де­ний Кларка опуб­ли­ко­ван в со­ав­тор­ст­ве. Воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во (1998 год).

Сочинения:

Ми­ры А. Клар­ка: В 5 кн. М., 1998

The collected stories of A. C. Clarke. L., 2002.

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