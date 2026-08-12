КЛАРЕНДОН ВИЛЬЕР ДЖОРДЖ

КЛАРЕНДОН ВИЛЬЕР ДЖОРДЖ УИЛЬЯМ ФРЕДЕРИК - 4-й граф Кларендон, британский государственный деятель.

При­над­ле­жал к ви­гам, позд­нее к Ли­бераль­ной пар­тии . В 1820-1823 годах занимал пост британского атташе в России, в 1833-1839 годах - в Испании. В 1838 году унаследовал земли и графский титул. Входил в состав кабинетов Дж. Г. Г. Абердина, Г. Дж. Т. Пальмерстона, Дж. Рассела и У. Ю. Глад­сто­на . В 1839-1841 годах лорд - хранитель печати, в 1846 году министр торговли.

В 1847-1852 годах занимал должность лорда - наместника Ирландии. Обладая особыми полномочиями, жестоко подавил ирландское восстание 1848 года. Попытки проведения реформы в Ирландии с целью облегчения положения крестьянства, предпринятые Кларендоном, не дали положительных результатов. В 1853-1858, 1865-1866, 1868-1870 годах министр иностранных дел. Стремился к ослаблению позиций России в районе Средиземного моря.

В феврале 1853 года подписал с Францией договор о проведении согласованной политики в Восточном вопросе, подталкивал Турцию к войне против России. В ходе Крым­ской вой­ны 18531856 годов поддерживал идею Г. Дж. Т. Пальмерстона о разделе России. По окончании войны при заключении Парижского мира 1856 года добивался включения в договор ряда выгодных для Великобритании условий.

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