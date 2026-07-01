КЛАРЕНДОН ХАЙД ЭДУАРД
КЛАРЕНДОН ХАЙД ЭДУАРД - виконт Корнбери, 1-й граф Кларендон, британский государственный и политический деятель, историк.
В 1626 году окончил юридический колледж в Оксфорде. Член Короткого парламента и Долгого парламента, один из лидеров роялистской группировки. На начальном этапе Английской революции XVII века поддерживал Карла I Стюарта, занимал должность канцлера казначейства в Кембриджском королевском совете, участвовал в военных действиях.
С 1645 года опекун и наставник принца Уэльского (будущий король Карл II Стюарт). В 1646 году вместе с ним эмигрировал во Францию. Убеждал правительства Франции и Испании объявить войну революционной Англии. После реставрации Стюартов в 1660 году занял должность лорда-канцлера (номинально с 1658 года), в 1661 году получил графский титул. Широкое недовольство реакционной внутренней политикой Кларендона (принятие законов против диссентеров, преследование деятелей революции и др.) и неудачи в войне с Республикой Соединённых провинций (смотрите Англо-голландские войны XVII-XVIII веков) привели в 1667 году к его отставке.
Обвинённый в государственной измене, Кларендон бежал во Францию, где занимался преимущественно литературной деятельностью. Его главное сочинение «История мятежа и гражданских войн в Англии» оказало значительное влияние на освещение Английской революции XVII века и положило начало консервативному, роялистскому, направлению в её историографии.
Сочинения:
The history of the rebellion and civil wars in England began in the year 1641. Oxf., 1702–1704. Vol. 1–6
Memoires de Lord Clarendon, grand-Chancelier d’Angleterre sous le règne de Charles II. P., 1823–1824. Vol. 1–4.