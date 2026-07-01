КЛАРЕНДОН ХАЙД ЭДУАРД

КЛАРЕНДОН ХАЙД ЭДУАРД - виконт Корнбери, 1-й граф Кларендон, британский государственный и политический деятель, историк.

В 1626 году окон­чил юри­дический кол­ледж в Окс­фор­де. Член Ко­рот­ко­го пар­ла­мен­та и Дол­го­го пар­ла­мен­та, один из ли­де­ров роя­ли­ст­ской груп­пи­ров­ки. На на­чаль­ном эта­пе Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века под­дер­жи­вал Кар­ла I Стю­ар­та, за­ни­мал долж­ность канц­ле­ра ка­зна­чей­ст­ва в Кем­бридж­ском ко­ро­лев­ском со­ве­те, уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях.

С 1645 года опе­кун и на­став­ник прин­ца Уэль­ско­го (бу­ду­щий ко­роль Карл II Стю­арт ). В 1646 году вме­сте с ним эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Убе­ж­дал пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции и Ис­па­нии объ­я­вить вой­ну ре­во­люционной Анг­лии. По­сле рес­тав­ра­ции Стю­ар­тов в 1660 году за­нял долж­ность лор­да-канц­ле­ра (но­ми­наль­но с 1658 года), в 1661 году по­лу­чил граф­ский ти­тул. Широкое недовольство реакционной внутренней политикой Кларендона (принятие законов против диссентеров, преследование деятелей революции и др.) и неудачи в войне с Республикой Соединённых провинций (смотрите Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков ) привели в 1667 году к его отставке.

Обвинённый в государственной измене, Кларендон бежал во Францию, где занимался преимущественно литературной деятельностью. Его главное сочинение «История мятежа и гражданских войн в Англии» оказало значительное влияние на освещение Английской революции XVII века и положило начало консервативному, роялистскому, направлению в её историографии.

Сочинения:

The history of the rebellion and civil wars in England began in the year 1641. Oxf., 1702–1704. Vol. 1–6

Memoires de Lord Cla­rendon, grand-Chancelier d’Angleterre sous le règne de Charles II. P., 1823–1824. Vol. 1–4.

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