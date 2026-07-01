КЛАРА АССИЗСКАЯ
КЛАРА АССИЗСКАЯ - монахиня, сподвижница Франциска Ассизского, основательница монашеского ордена кларисс, католическая святая.
Происходила из аристократической семьи Оффредуччи. После встречи с Франциском Ассизским (1211 год), проповедовавшим идеалы бедности, целомудрия и монашеского послушания, Клара Ассизская вверила себя его духовному руководству. Она тайно покинула родительский дом и приняла от Франциска монашеский постриг в Ассизи в так называемой капелле Порциункола.
После непродолжительного пребывания Клары Ассизской в двух бенедиктинских монастырях Франциск поселил её с младшей сестрой Агнессой при ассизской церкви Святого Дамиана, где Клара Ассизская основала монастырь и стала его настоятельницей. Позднее община, созданная Кларой Ассизской, наряду с орденом францисканцев стала вторым Орденом Святого Франциска и получила название ордена Бедных Дам, или кларисс.
Жизнь кларисс была устроена по примеру жизни нищенствующих общин францисканцев. Сочинение Франциска Ассизского «Formula vitae» о союзе между братьями Франциска и сёстрами Клары стало своеобразным уставом для общины кларисс. В 1219 году по инициативе Клары Ассизской был основан монастырь кларисс в Монтичелли, которым руководила Агнесса. Около 1219 года в отсутствие Франциска Ассизского кардинал Уголино, ставший в 1220 году кардиналом-протектором ордена францисканцев, составил для кларисс основанный на правилах святого Бенедикта Нурсийского устав, допускавший для общины владение собственностью. Однако Клара Ассизская сопротивлялась нововведениям Уголино как искажающим правила Франциска.
В 1228 году, видя твёрдость Клары Ассизской, Уголино, ставший к этому времени папой Римским под именем Григория IX, предоставил ей «Privilegium paupertatis» - папские привилегии, утверждавшие, в соответствии с заветами святого Франциска, правило абсолютной бедности. В 1229 году Клара Ассизская приняла в монастырь свою овдовевшую мать и сестру. Незадолго до смерти Клары Ассизской буллой папы Иннокентия IV в августе 1253 года был утверждён написанный ею монашеский устав. В 1263 году папа Урбан IV издал расширенный устав, который разрешал ордену кларисс владение совместной собственностью. Обновлённый устав был принят частью ордена; монахинь, живших по этому уставу, стали называть урбанианками.
Из сочинений Клары Ассизской известны устав, 4 послания, завещание, «благословение» (молитвы). В актах канонизационного процесса Клары Ассизской приводится также ряд её сочинений на умбрийском диалекте. Клара Ассизская канонизирована папой Александром IV 26.09.1255 года. Первое её житие - «Легенда о святом Кларе деве» - составлено в 1256 году Фомой Челанским. Мощи Клары Ассизской были захоронены в 1260 году под главным алтарём церкви Святой Клары в Ассизи, построенной в её честь. Открытие мощей состоялось в 1850 году, в 1872 году они были перенесены в церковный склеп. День памяти Клары Ассизской в Римско-католической церкви - 11 августа.
Исторические источники:
Tommaso da Celano. Legenda sanctae Clarae Virginis / Ed. F. Pennachi. Assisi, 1910
Il processo di canonizzazione dis. Chiara d’Assisi / Ed. Z. Lazzeri // Archivum Franciscanum Historicum. 1920. Vol. 13. P. 403–507
Santa Chiara d’Assisi. Studi e cronaca del 7 Centenario. 1253–1953. Assisi, 1954.