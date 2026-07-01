КЛАРА АССИЗСКАЯ

КЛАРА АССИЗСКАЯ - монахиня, сподвижница Франциска Ассизского, основательница монашеского ордена кларисс, католическая святая.

Про­ис­хо­ди­ла из ари­сто­кра­тической се­мьи Оф­фре­дуч­чи. По­сле встре­чи с Фран­ци­ском Ас­сиз­ским (1211 год), про­по­ве­до­вав­шим идеа­лы бед­но­сти, це­ло­муд­рия и мо­на­ше­ско­го по­слу­ша­ния, Клара Ассизская вверила себя его духовному руководству. Она тайно покинула родительский дом и приняла от Франциска монашеский постриг в Ассизи в так называемой капелле Порциункола.

После непродолжительного пребывания Клары Ассизской в двух бе­не­дик­тин­ских монастырях Франциск поселил её с младшей сестрой Агнессой при ассизской церкви Святого Дамиана, где Клара Ассизская основала монастырь и стала его настоятельницей. Позднее община, созданная Кларой Ассизской, наряду с ор­де­ном фран­ци­скан­цев стала вторым Орденом Святого Франциска и получила название ордена Бедных Дам, или кларисс.

Жизнь кларисс была устроена по примеру жизни нищенствующих общин францисканцев. Сочинение Франциска Ассизского «Formula vitae» о союзе между братьями Франциска и сёстрами Клары стало своеобразным уставом для общины кларисс. В 1219 году по инициативе Клары Ассизской был основан монастырь кларисс в Монтичелли, которым руководила Агнесса. Около 1219 года в отсутствие Франциска Ассизского кардинал Уголино, ставший в 1220 году кардиналом-протектором ордена францисканцев, составил для кларисс основанный на правилах святого Бенедикта Нурсийского устав, допускавший для общины владение собственностью. Однако Клара Ассизская сопротивлялась нововведениям Уголино как искажающим правила Франциска.

В 1228 году, видя твёрдость Клары Ассизской, Уголино, ставший к этому времени па­пой Рим­ским под име­нем Гри­го­рия IX , пре­дос­та­вил ей «Privilegium paupertatis» - папские привилегии, утверждавшие, в соответствии с заветами святого Франциска, правило абсолютной бедности. В 1229 году Клара Ассизская приняла в монастырь свою овдовевшую мать и сестру. Незадолго до смерти Клары Ассизской буллой папы Иннокентия IV в августе 1253 года был утверждён написанный ею монашеский устав. В 1263 году папа Урбан IV издал расширенный устав, который разрешал ордену кларисс владение совместной собственностью. Обновлённый устав был принят частью ордена; монахинь, живших по этому уставу, стали называть урбанианками.

Из сочинений Клары Ассизской известны устав, 4 послания, завещание, «благословение» (молитвы). В ак­тах ка­но­ни­за­ци­он­но­го про­цес­са Клары Ассизской приводится также ряд её сочинений на умбрийском диалекте. Клара Ассизская канонизирована папой Александром IV 26.09.1255 года. Первое её житие - «Легенда о святом Кларе деве» - составлено в 1256 году Фомой Челанским. Мощи Клары Ассизской были захоронены в 1260 году под главным алтарём церкви Святой Клары в Ассизи, построенной в её честь. Открытие мощей состоялось в 1850 году, в 1872 году они были перенесены в церковный склеп. День памяти Клары Ассизской в Римско-католической церкви - 11 августа.

Ис­торические источники:

Tommaso da Celano. Legenda sanctae Clarae Virginis / Ed. F. Pennachi. Assisi, 1910

Il processo di canonizzazione dis. Chiara d’As­si­si / Ed. Z. Lazzeri // Archivum Franciscanum Historicum. 1920. Vol. 13. P. 403–507

Santa Chiara d’Assisi. Studi e cronaca del 7 Cen­te­nario. 1253–1953. Assisi, 1954.

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