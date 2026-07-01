КЛАППЕРТОН ХЬЮ

КЛАППЕРТОН ХЬЮ - британский исследователь Африки.

Из семьи врача. В 1822-1823 годах в составе экспедиции британского путешественника У. Аудни пересёк Центральную Сахару от Триполи через оазис Мурзук до озера Чад (вдоль 15° восточной долготы) и достиг г. Сокото.

Установил, что река Нигер не связана с озером Чад. Из-за противодействия султана Сокото отказался от продолжения исследований, в 1824 году вернулся в Триполи. В 1825 году году во главе новой экспедиции высадился на берегу Гвинейского залива, у г. Лагос.

Отсюда прошёл до Нигера, намереваясь исследовать течение реки вплоть до её устья. Из-за болезни членов экспедиции был вынужден отправиться в Сокото, где вскоре умер. Клаппертон - первый европеец, исследовавший истоки, устье и направление течения Нигера.

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