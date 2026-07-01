КЛАДНО

КЛАДНО - го­род в Че­хии , в Сред­не­чеш­ском крае.

Население 69,7 тысяч человек (2008 год). Расположен к западу от Праги (входит в состав Пражской городской агломерации)

Впервые упоминается в 1318 году. В 1561 году Кладно получил право на проведение одной еженедельной и двух ежегодных ярмарок. В XVI веке принадлежал рыцарскому роду Ждярских из Ждяра (Ждяр-над-Сазавоу). В 1701 году куплен герцогиней Тосканской, которая продала его в 1705 году ор­де­ну бе­не­дик­тин­цев из монастыря в Бржевнове; находился под властью монастыря до 1848 года.

Начало масштабных разработок угольных месторождений в окрестностях Кладно в начале 1840-х годов (первые угольные копи возникли здесь в XVвеке) дало толчок экономическому развитию города, ставшего центром Кладненского каменноугольного бассейна. В 1855 году в Кладно основан чугуно- и сталелитейный завод «Пражского металлургического общества» (после 2-й ми­ро­вой вой­ны - металлургический комбинат имени маршала И. С. Конева).

В 1870 году получил статус города, в 1898 году - почётное наименование «королевского горнорудного города» (königliche Bergstadt). С 1918 года в составе Чехословакии. В марте 1939 года - мае 1945 года оккупирован нацистской Германией. В 1950 году и 1980 году территория Кладно увеличивалась за счёт присоединения соседних населённых пунктов и общин.

Архитектурной доминантой Кладно является замок (перестроен в 1738-1740 годы, архитектор К. И. Динценхофер), частично сохранивший ренессансный декор предыдущей реконструкции (1560-е годы) и первоначальные элементы интерьера в стиле готики; вокруг замка - парк с часовней Святого Лаврентия. Ансамбль центральной площади включает неоренессансную Ратушу (1897-1898 годы, архитекторы Я. Вейрих, А. Либшер), барочный чумной столб (1739-1741 годы, скульптор К. И. Хирнл), резиденцию архидиакона (первоначально - дом священника, 1588 год, архитектор Ц. Тибурци; перестроен в 1807 году и 1885 году) и церковь Вознесения Девы Марии в неороманском стиле (1897-99, архитектор Л. Лаблер; возведена на месте готического храма середина XIV века).

На главной улице имени Т. Масарика: барочная часовня Святого Флориана (1751-1872 годы, архитектор К. И. Динценхофер), статуя Святого Яна Непомуцкого (1706 год, разрушена в 1919 году, восстановлена в 1968 году), неоренессансные здания школы (1861 год) и бывшей аптеки (1884, 1891 годы).

Среди церквей: Святого Иоанна Крестителя с неоготической колокольней (1352 год, перестроена в 1526 году и 1861 году), Святого Николая (начало XIII века, перестроена около 1400 года и в 1858 года), Святого Вацлава (1927 год). Здание бывшей синагоги в стиле неоренессанс (1884 год, архитектор Э. Брандт). Памятники гражданской архитектуры: «Дом рабочих» (1907 год), здание начальной школы (1903-1905 годы), гостевой дом «Польди» (1903 год, архитектор Й. Хофман) и др.

Иллюстрация:

Клад­но. Ан­самбль цен­траль­ной пло­ща­ди с Ра­ту­шей (1897–98) и чум­ным стол­бом (1739–41). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)