КЛАДЕЛЬ ЛЕОН

КЛАДЕЛЬ ЛЕОН - французский писатель.

Сын шорника. Учился в семинарии, на юридическом факультете Университета Тулузы; работал служащим в Париже. Получил известность благодаря произведениям, в духе реализма и на­ту­ра­лиз­ма колоритно описывающим быт французской деревни: романы «Дровосек» («Le bouscassié», 1869 год), «Сельский праздник святого Варфоломея-Меченосца» («La fête votive de Saint- Bartholoméе Porte-Glaive», 1869 год, издан 1872 год), «Одноглазый» («N’а-qu’un-œil», 1885 год), «Полудьявол» («Mi-diable», 1886 год) и др.

События Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года сочувственно описаны в сборниках новелл «Босые» («Les va-nu-pieds», 1873 год), «Маленькие тетрадки» («Les petits cahiers», 1879 год), а также в романе «I. N. R. I.» (создан в 1872-1887 годах, издан в 1931 году; русский перевод 1933 год; в русском переводе 1951 года - «Жак Ратае») и др.

Сочинения:

Очер­ки и рас­ска­зы из жиз­ни про­сто­го на­ро­да / Пре­дисл. И. С. Тур­ге­не­ва. СПб., 1877

Мсти­тель. М., 1906.

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