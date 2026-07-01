КЛАДБИЩЕНСКАЯ ПОЭЗИЯ

КЛАДБИЩЕНСКАЯ ПОЭЗИЯ - разновидность медитативной лирики в XVII - начале XIX веков; размышление о бренности земного и будущем воскрешении из мёртвых.

Один из первых образцов кладбищенской поэзии - «Мысли о кладбище и местах упокоения мёртвых» А. Гри­фиу­са (1656 год). В середине XVIII века кладбищенская поэзия широко распространилась в Великобритании: её представители - Т. Парнелл, Э. Юнг, Р. Блэр; наиболее известный образец - «Элегия, написанная на сельском кладбище» Т. Грея (1751 год).

Во 2-й половине XVIII века кладбищенская поэзия входит в репертуар европейского сентиментализма и предромантизма: в Германии жанр разрабатывают И. Ф. фон Кронегк, Л. К. Г. Хёлти, Л. Тик; во Франции - Г. Легуве, Ш. Ж. Л. де Шендолле; в Италии - И. Пиндемонте; в России - Н. М. Ка­рам­зин («Кладбище», 1792 год; перевод стихотворения немецкого поэта Л. Козегартена), Г. П. Каменев («Кладбище», 1796 год), В. А. Жуковский (два перевода элегии Грея, 1802 год и 1839 год).

В кладбищенской поэзии медитативное начало сочетается с устойчивыми пейзажными мотивами (могильные памятники, надгробные деревья, звон колокола, крики воронов и т.п.). Созерцание кладбища трактуется, как способ достичь подлинной мудрости, противостоящей ложной книжной учёности. Трагическое осознание бренности всего земного, сочувствие горю людей, плачущих на могилах близких, в кладбищенской поэзии, как правило, сменяются благодарностью смерти за то, что она «ведёт нас к дому» (Блэр), и уверенностью в грядущем воскрешении и соединении с любимыми.

Кладбищенские медитации в поэзии XIX-XX века («Когда за городом, задумчив, я брожу...» А. С. Пуш­ки­на , 1836 год; «Морское кладбище» П. Валери, 1920 год, и др.), сохраняя некоторые традиции, особенно в передаче кладбищенского пейзажа, уже не принадлежат к собственно кладбищенской поэзии, так как обычно лишены характерного сентиментального настроения и мистического оптимизма.

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