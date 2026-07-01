КЛАЧЕЛ ФРАНТИШЕК МАТУШ

Чешский поэт, журналист и философ. Был также католическим священником, на протяжении всей своей жизни находившимся в конфликте с церковными властями, был сторонником и пропагандистом идеи чешско-моравского единства.

Становление

Родился 7 апреля 1808 г. в городе Ческа-Тршебова на востоке исторической области Богемия, в семье сапожника. Будучи очень одаренным ребенком, смог поступить на обучение в гимназию города Литомышль, хотя его семья была очень бедна и не могла позволить себе такого. В гимназии он недолгое время изучал философию под руководством профессора Б. Бузека. В 1827 г. Клачел стал монахом августинского монастыря города Брно, в 1829-1832 гг. учился там в теологическом институте. В 1833 г. был рукоположен в священники, а в 1835 г. после сдачи сложных экзаменов в университете г. Оломоуц получил звание профессора философии. Преподавал в Епископальном философском институте г. Брно.

Расцвет

Ф. Клачел пользовался большим авторитетом в среде своих студентов, который усиливался благодаря его участию в чешской культурной жизни и престижу, сопутствующему званию поэта. Как философ он основывался на гегельянстве и сам стремился развить его идеи как в области эстетики, так и применительно к общей теории науки и к актуальной проблематике чешского патриотического движения. Так, его статья «Космополитизм и патриотизм, с особым взглядом на Моравию» («Kosmopolitismus a vlastenectví s obzvláštním ohledem na Moravu») стала попыткой выработать программную антишовинистическую концепцию национального движения как первой ступени на пути к общечеловечности и гуманизму.

После девяти лет преподавательской деятельности Клачел за свои свободолюбивые взгляды (разделение идей Бернарда Больцано и поддержку панславизма ) был лишен должности профессора в 1844 г. В том же году цензурой было запрещена одна из философских статей Клачела. После краткого пребывания в Праге, где он сблизился с чешскими патриотическими кругами, поездки в Дрезден и Липско, где состоялось знакомство с лужицко-сербским писателем Й.П. Йорданом, Франтишек Клачел был приглашен заведовать замковой библиотекой в чешском городе Либехов. Там он быстро вошел в круг местного литературного общества. Однако по вмешательству церковных властей в мае 1845 г. Клачел вынужден был вернуться в свой монастырь в Брно. С 1846 г. он предпринимал попытки основать там журнал, однако издание «Týdeník» («Еженедельник»), начало выходить лишь с января 1848 г. В апреле того же года Клачел под давлением немецкой общественности вынужден был отбыть в Прагу.

Для чешской столицы это был революционный год. В 1848 г. там был организован особый Национальный комитет для подготовки реформ и последующего созыва земского сейма. Клачел стал членом этого комитета, а позднее и делегатом Славянского съезда, на котором представители славянских народов Габсбургской империи собрались, чтобы объединить свои национальные движения против пангерманской опасности. После поражения пражского восстания Клачел вернулся в Брно, где продолжил издавать свой «Еженедельник». С 1848 по 1851 гг. он редактировал издание «Моравские новины». Там в 1849 г. Клачел издал свои «Листы политические» («Listy politické»), позднее вышедшие отдельной книгой под названием «Письма друга к подруге о происхождении социализма и коммунизма» («Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu») - сборник писем на политическую тематику, посвященный приятельнице Клачела писательнице Божене Немцовой . Если до революции 1848 г. статьи философа касались в основном культурной тематики (театр, литература, размышления о национальном своеобразии и всемирности, славянская идея и т.д.), то после он сконцентрировался на политических и социальных вопросах. «Письма» Клачела - это фактически первая попытка в чешской общественной мысли систематически изложить теорию совершенного общественного строя от Платона до утопического социализма. В них автор изложил также свои емкие замечания относительно реалий чешкой общественной жизни своего времени. В 1850 г. в журнале «Моравски новины» вышло продолжение цикла писем к Божене Немцовой, озаглавленное «Светозор», на это раз о всеобщих вопросах природы.

С 1848 по 1851 гг. Клачел был членом моравского национального союза «Кирилл и Мефодий», сменившего в 1855 г. Моравскую Матицу . С 1849 по 1851 г. он также являлся редактором «Моравских новин», позже переименованных в «Моравски народни лист», и продолжал сотрудничество с изданием вплоть до 1861 г. В 1851 г. попытки Клачела создать так называемое «Чешско-моравское братство» потерпели неудачу, он постепенно отдалялся от чешской патриотически-настроенной общественности, в том числе прекратилась их дружба с Б. Немцовой, все больше он занимался частной преподавательской деятельностью.

Последние годы

Писатель вновь вернулся в свой монастырь, однако не найдя и там общего языка с настоятелем, решил окончательно порвать все связи с чешским обществом и в 1869 г. отправился в эмиграцию в Америку. Там он поселился в городе Айова-Сити, где до 1872 г. издавал журнал «Slovan amerikánský» («Американский славянин»). Присоединившись там к движению свободомыслящих, Клачел в 1872 г. создал журнал «hlas Jednoty Svobodomyslných», однако, из-за конфликта с другими членами объединения вскоре вынужден был уехать из Айовы. Меняя места жительства, он занимался переводом и популяризацией трудов Р.Г. Ингесолла, издал ряд популярных пособий, полемизирующих с церковными догматами и пропагандирующих свои утопические идеи. Его деятельность, расходившаяся практически со всеми реалиями американской жизни, не находила большой поддержки. Умер Франтишек Матуш Клачел 17 марта 1882 г. в городе Белл-Плейн (Belle Plaine), штат Айова.