КИЗЛЯР

КИЗЛЯР - город в России, в северной части Дагестана, центр Кизлярского района.

Население 48,0 тысяч человек (2008 год). Расположен на Прикаспийской низменности, в дельте реки Терек (на реке Старый Терек). Железнодорожная станция.

Кизляр заложен в 1735 году генерал-аншефом В. Я. Левашовым, разработавшим план строительства крепости и города; сюда были переведены жители из подлежавшей упразднению крепости Святого Креста (находилась в месте ответвления от реки Сулак её рукава реки Аграхань). Название образовано от тюркского «кизил яр» (красный обрыв, то есть крутой или глубокий обрыв реки). До 1785 года Кизляр входил в состав Астраханской губернии. Делился на 4 части: крепость (1744 - конец 1750-х годов, проект И. Л. фон Любераса), город, солдатская слобода и так называемое полевое строение. В середине - 2-й половине XVIII века Кизляр - одна из основных точек Кавказской пограничной линии, крупный торговый и перевалочный центр для торговли с Востоком, важнейший политический и культурный центр России на Северном Кавказе. С 1752 года в Кизляре и его окрестностях начало развиваться шелководство (в 1775 году действовали 4 завода по изготовлению шёлка). С 1755 года в Кизляре находилась российская пограничная таможня, для иностранных купцов были построены постоялые дворы (караван-сараи). В 1760-1770-х годах в Кизляре возникли первые виноградно-водочные и спиртокурительные заводы (в 1828 году в Кизляре и окрестностях насчитывалось 86 предприятий).

Со 2-й половины XVIII века Кизляр стал играть роль главного связующего звена между горцами Северного Кавказа и Россией, в городе сложились крупные армянские и грузинские общины. В Кизляре содержались аманаты (заложники) от выразивших покорность горских народов. Для привлечения местного населения к торговле в Кизляре императрица Ека­те­ри­на II в 1765 году из­да­ла указ об ос­во­бо­ж­де­нии ка­бар­дин­цев и ку­мы­ков от пошлин при продаже собственной продукции и при покупке товаров в Кизляре. По мнению кавказоведа А. П. Берже, до устройства Моздокской линии Кизляр был «русской столицей на Кавказе».

Уезд­ный го­род Кав­каз­ской гу­бер­нии (1785-1796, 1802-1822 годы; в 1785-1796 годах - Кавказское наместничество), Астраханской губернии (1796-1802 годы), Кавказской области (1822-1847 годы), Ставропольской губернии (1847-1867 годы). К концу XVIII века объём торговли через Кизляр практически равнялся объёму морской торговли через Астрахань; главными предметами торговли были вино, рыба, марена, шёлк-сырец, ковры, меха, фрукты. В XIX веке в Кизляре действовали армянский, русский и татарский рынки. В 1827 году товарооборот через Кизляр составил свыше 1 миллиона рублей. В 1807 году в городе открыто первое в России училище виноградарства и виноделия, затем - школа шелководства.

Во вре­мя Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов Кизляр - один из объектов нападения горцев, в 1831 году взят и разграблен отрядом под командованием Гази-Магомеда. С середины XIX века постепенно пришёл в упадок, к началу XX века превратился в небольшой провинциальный город. В 1867 году Кизляр с окрестностями передан в состав Терской области, окружной центр (1871-1888 годs), центр Кизлярского отдела (с 1888 года) Терской области. В 1860-1870-х годах наблюдался подъём виноделия, продолжавшийся до 2-й половины 1880-х годов. В начале 1880-х в Кизляре впервые в России налажено производство отечественных коньяков, в первую очередь на заводе Д. З. Сараджева [1885 год; ныне Кизлярский коньячный завод; в разное время его продукция удостоена более 400 золотых и серебряных медалей, 40 Гран-при, приза «Золотая пальма» (Франция), премии Golden Galaxy (США)], а также на заводе Серебряковых и др. В 1916 году открыто регулярное движение по линии Червлённая (Червлёная) - Кизляр Владикавказской железной дороги.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Кизляр находился в составе Ставропольской советской республики (январь - июль 1918 года), в июле 1918 года - феврале 1919 года части РККА обороняли Кизляр от войск белых армий. В феврале 1919 года - марте 1920 года контролировался Вооруженными силами Юга России, 20.03.1920 года занят РККА. Окружной центр Терской губернии (1921-1922 годы), окружной (1922-1928 годы), кантонный (1928-1929 годы), районный (1929-1938 годы) центр Дагестанской АССР. Окружной центр Орджоникидзевского (с 1943 года Ставропольского) края (1938-1944 годы). В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, открыто движение по железнодорожной линии Кизляр - Астрахань Орджоникидзевской железной дороги. Районный центр Грозненской области (1944-1957 годы), Дагестанской АССР (с 1957 года).

Кизляр 09-10.01.1996 года подвергся нападению отряда чеченских боевиков (около 250 человек): террористы захватили городскую больницу и более 2 тысяч человек (по другим данным, более 3 тысяч человек). В 1997 году открыто движение по железнодорожной линии Кизляр - Сулак Северо-Кавказской железной дороги.

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