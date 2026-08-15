КИЗИНГЕР КУРТ ГЕОРГ

КИЗИНГЕР КУРТ ГЕОРГ - германский государственный и политический деятель, юрист.

Из семьи служащего торговой фирмы. В 1925-1931 годах изучал историю и философию в Тюбингенском университете, право в Берлинском университете, затем работал адвокатом в Берлине. В 1933 году вступил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП). С 1940 года сотрудник внешнеполитического ведомства, с 1943 года заместитель начальника отдела радио, отвечал за анализ содержания передач зарубежных радиостанций и за взаимодействие с Министерством пропаганды.

В 1945-1946 годах интернирован. В 1948 году решением суда признан непричастным к преступлениям нацистского режима, начал адвокатскую практику в Тюбингене и Вюрцбурге, вступил в Христианско-демократический союз (ХДС), с 1950 года член его центрального правления. В 1949-1958 годах депутат бундестага от ХДС. Проявил себя как блестящий оратор, активно выступал в поддержку внешнеполитического курса К. Аде­нау­эра .

В 1950-1958 годах представитель ФРГ в Совете Европы (СЕ), с 1955 года вице-президент СЕ. В 1958-1966 годах министр-президент правительства земли Баден-Вюртемберг. Завоевал широкую популярность в результате реализации масштабных программ развития культуры и образования, включавших, в том числе создание Констанцского и Ульмского университетов. После формирования в бундестаге в 1966 году «большой коалиции» (ХДС/ХСС - СДПГ) приглашён на должность федерального канцлера ФРГ, в 1967-1971 годах занимал также пост председателя ХДС.

Под руководством Кизингера правительство ФРГ провело финансовую реформу, а также реформы социальной политики и уголовного права, в условиях нарастания молодёжных протестов и активности «вне­пар­ла­мент­ской оп­по­зи­ции» приняло так называемое чрезвычайное законодательство. Были сделаны первые шаги на пути к «новой восточной политике». После образования по результатам парламентских выборов 1969 года правящей коалиции СДПГ - СвДП (Свободная демократическая партия) оставил пост канцлера. В 1969-1980 годах депутат бундестага.

Сочинения:

Dunkle und helle Jahre: Erinnerungen 1904–1958. Stuttg., 1989.

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