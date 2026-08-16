КИЗИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Кизильский историко-краеведческий музей - хранилище истории Кизильского муниципального района. История деятельности музея идет с 1975 года.

В настоящее время историко- краеведческий музей представляет собой комплекс из двух исторических зданий постройки начала XIX века (в нем проживал купец А.Л. Гогин).

В одном здании размещен музей с экспозициями по истории казачества, основания крепости Кизильской, быта и культуры народов родного края, Аллея Славы, казачья изба, юрта, природный мир и поселение ариев - Аркаим , в другом большой выставочный зал для сменных экспозиций, как из фондов музея, так и с привлечением выставок областного масштаба. Фонд музея насчитывает около 10000 единиц хранения.

К услугам посетителей постоянные экспозиции и временные выставки - более 20 в год. В музее проводятся экскурсии, лекции, беседы-викторины, адаптированные к различным возрастным категориям, школьной программе. Посещение музея в год составляет около 5 тысяч человек. Районные конкурсы среди учащихся школ района стали важным дополнением музейно-педагогической деятельности, на которых выявляются творчески одаренные дети.

Сотрудники музея организовывают районные краеведческие конференции и принимают участие в областных мероприятиях. Музей поддерживает тесную связь с музеями образовательных учреждений Кизильского района: оказывает методическую помощь, проводит семинары, смотры, конкурсы презентаций и так далее.

Иллюстрации:

Кизильский историко-краеведческий музей.