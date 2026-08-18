КИЗИЛ-КОБИНСКАЯ КУЛЬТУРА
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КИЗИЛ-КОБИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура финала бронзового и раннего железного веков (IX-III века до н. э.) в предгорьях, горах и на побережье юго- западного Крыма.
Выделена Г. А. Бонч-Осмоловским по материалам раскопок поселения Кизил-Коба в 1921 году. Хронология и другие аспекты изучения Кизил-кобинской культуры уточнены А. М. Лесковым, Х. И. Крис, В. А. Колотухиным. Подразделяется на 3 этапа: IX - середина VII века, середина VII - V века и IV-III века.
Поселения; прямоугольные наземные дома с углублённым полом, каркасно-плетёными стенами, обмазанными глиной, двускатными крышами; на раннем этапе - небольшие полуземлянки с шатровым перекрытием. Сезонные стоянки под скальными навесами, у входов в гроты и пещеры. Рядом с поселениями могильники; каменные ящики с кромлехами расположены в один или несколько рядов; трупоположения скорченные на боку, изредка трупосожжения.
Лепные горшки с лощёной поверхностью, обычно с туловом биконической, грушевидной и реповидной формы, миски, кубки; геометрические композиции из желобков, вертикальных, наклонных, фигурных налепов. На раннем этапе - каменные ножи-серпы, вкладыши для серпов, скребки, шлифованные топоры и др. Костяные и бронзовые наконечники стрел, костяные псалии, бронзовые украшения. На поздних этапах - орудия, оружие, детали конского снаряжения из кости, бронзы, железа. В основе хозяйства - земледелие, отгонное (яйлажное) скотоводство. Большинство исследователей связывают культуру с таврами.
От предшествующей кеми-обинской культуры Кизил-кобинская культура отделена тысячелетним временным разрывом. Её происхождение дискуссионно: миграция с Кавказа (А. М. Лесков), слияние кавказских и фракийских культурных компонентов (П. Н. Шульц) и др. В конце III - начале II века до нашей эры Кизил-кобинская культура уступила место поздней скифской археологической культуре.
Иллюстрация:
Кизил-кобинская культура: 1–4 – керамические сосуды; 5–9 – бронзовые серьги, подвеска, наконечник стрелы; 10 – железный кинжал (по В. А. Колотухину). Архив БРЭ.