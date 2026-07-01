КИЗИКИН (греч. στατήρ κυζικηνός)

Монета из электра, чеканившаяся в Кизике в VI – IV вв. до н.э.

Вес электровой монеты составлял ок. 16 г, содержание золота варьировалось в пределах 32-52%, но стоимость отдельных монет из-за этого не уменьшалась – это были своего рода условные деньги. Замечено, что постепенно доля золота снижалась, что было вызвано изобретением способа выделять чистое золото. Известны также фракции кизикина – 1/6 (гекта), 1/12 (гемигекта), 1/24 (мисгемигекта) и 1/48. На кизикинах чеканились самые разнообразные изображения (боги, сфинксы, воины и т.д.), но на каждой монете присутствует тунец. Кизикин стал своего рода межполисной монетой, основным платежным средством в Малой Азии, Северном Причерноморье и Греции. До времен Ксенофонта кизикин по стоимости равнялся дарику . В IV в. до н. э. кизикин равнялся в Афинах 25-27 драхмам , в Пантикапее – 28 драхмам, в Ольвии – 10½-11½ серебряным статерам. Они были вытеснены из обращения золотыми монетами Александра Македонского.

Крупные клады кизикинов найдены на Принцевых островах Мраморного моря (160 монет) и Клазоменах (70 монет). В 2003 г. на городище Мирмекий на Боспоре был найден клад, состоящий из 99 монет.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев