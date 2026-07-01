КИЗИК

Кизик (греч. Κύζικος) — крупный греческий полис на юго-западном побережье Мраморного моря, основанный около 679 до н. э. как колония милетян на пути их продвижения в Причерноморье.

В VI в. до н. э. К. находился в зависимости от Лидийского царства, затем Персии . После Греко-персидских войн входил в Делосский союз. В 410 до н. э. в ходе Пелопоннесской войны город был занят спартанцами, но в состоявшемся около К. в том же году морском сражении они потерпели крупное поражение от афинян под командованием Алкивиада . Во 2-й четверти IV в. до н. э. К., вероятно, был членом Второго Афинского морского союза . Электровые монеты К. (кизикены) играли важную роль в международной, в частности причерноморской, торговле в VI—IV вв. до н. э. В эллинистическое время К. выступал на стороне Атталидов в их войнах с Фарнаком I (183 до н. э.) и Прусием II (154 до н. э.), а также поддерживал римлян в войне против Митридата Евпатора (73 до н. э.). После образования римской провинции Азия К. сохранял статус свободного города, пока при императоре Тиберии (25 н. э.) не был лишен этой привилегии. В римское время К. оставался одним из процветающих полисов Малой Азии, был центром судебного округа и императорского культа.

Лит.: Hasluck F. W. Cyzicus. Cambridge, 1910; Akurgal Е. Kyzikos // R. Stillwell et al. (eds). The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. Princeton, 1976. P. 473 сл.; Avram A. The Propontic Coast of Asia Minor // M. H. Hansen, T. H. Nielsen (eds). An Inventory of Archaic and Classical poleis. Oxford, 2004. P. 983—986; Sève M., Schlosser P. (éd.). Cyzique, cité majeure et méconnue de la Propontide antique. Metz, 2014.