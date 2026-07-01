КИЗИБА

КИЗИБА - ран­не­го­су­дар­ст­вен­ное об­ра­зо­ва­ние бан­туя­зыч­ных на­ро­дов на се­ве­ро-за­па­де современной Тан­за­нии.

Сложилось в XVI-XVII веках. Основателем правящей династии Кизибы предположительно был выходец из Китары. Население Кизибы занималось скотоводством, земледелием и меновой торговлей (через Кизибу проходили караванные пути). В середине XIX века Кизиба попала в зависимость от Буганды и Карагве, выплачивала им дань скотом. В 1890-х годах вошла в состав Гер­ман­ской Вос­точ­ной Аф­ри­ки .

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