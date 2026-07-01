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КИЗИБА
КИЗИБА - раннегосударственное образование бантуязычных народов на северо-западе современной Танзании.
Сложилось в XVI-XVII веках. Основателем правящей династии Кизибы предположительно был выходец из Китары. Население Кизибы занималось скотоводством, земледелием и меновой торговлей (через Кизибу проходили караванные пути). В середине XIX века Кизиба попала в зависимость от Буганды и Карагве, выплачивала им дань скотом. В 1890-х годах вошла в состав Германской Восточной Африки.
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