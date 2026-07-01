КИЯСОВСКИЙ МУЗЕЙ

Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича. Музей заслуженного деятеля искусств, лауреата государственной премии РСФСР, обладателя золотой медали имени Грекова, автора картины «Победа», художника-баталиста Петра Александровича Кривоногова - единственный в России. Музей открыт 8 августа 1997 года.

В фондах музея 105 работ художника - картины, эскизы, фронтовые рисунки, выполненные карандашом, углем, акварелью.

Музей находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания на центральной площади села Киясово.

В 2010 году, в год столетия художника, проведена научно - практическая конференция «Кривоногов П.А. - летописец победы», в котором приняли участие супруга художника - Елена Андреевна и дочь Оксана Петровна.

На здании музея установлена мемориальная доска с портретом художника. Работы П.А. Кривоногова в постоянной экспозиции, в том числе 14 отреставрированных живописных работ. В краеведческом зале ежемесячно обновляются тематические выставки.

Иллюстрации:

Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича.