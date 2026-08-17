КИЯЩЕНКО ГЕОРГИЙ ТИТОВИЧ

из потомственных почетных граждан г. Стародуба Черниговской губ. Окончил Киевскую военно-фельдшерскую школу (1889), Чугуевское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду (1897), Николаевскую академию Генерального штаба с дополнительным курсом по 1-му разряду (1908). Подпоручик (с 01.02.1898 со ст. с 01.09.1897). Поручик (с 15.05.1902 со ст. с 01.09.1901). Штабс-капитан (с 10.10.1905 со ст. с 01.09.1905). Капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 02.05.1908). Подполковник (с 22.03.1915 со ст. с 06.12.1914; устан. ст. с 06.12.1912). Полковник (с 15.08.1916 со ст. с 06.12.1915; ПАФ 19.07.1917 устан. ст. с 06.12.1914; 17.03.1919 устан. ст. с 06.04.1914; 14.06.1919 устан. ст. с 06.06.1913). Генерал-майор (за особые отличия, с 27.06.1919). Младший фельдшер с прикомандированием для практических занятий к Киевскому военному госпиталю (30.05.1889). На службе с 22.06.1889. Младший медицинский фельдшер Киевского окружного военно-медицинского управления (с 18.07.1889). За отлично-усердную службу пожалован 6 руб. (01.08.1891). Старший медицинский фельдшер (с 01.12.1891). Переименован в кандидаты на классную должность (22.06.1892). Переведен во 2-й мортирный артиллерийский полк с тем же званием (02.09.1893), прибыл и зачислен (04.09.1893). Переведен в 17-ю конно-артиллерийскую батарею (с 15.10.1893), прибыл и зачислен (30.10.1893). Переименован по собственному желанию в строевые рядовые с переводом в 46-й пехотный Днепровский полк (22.06.1895). Прибыл и зачислен в 5-ю роту (08.07.1895). Младший унтер-офицер (с 23.07.1895). Отправлен в Чугуевское пехотное юнкерское училище для прохождения курса наук (23.08.1895), прибыл и зачислен в списки юнкеров младшего класса (28.08.1895). По выдержании экзамена переведен в старший класс (02.07.1896). Фельдфебель 1-й роты юнкеров (с 21.12.1896). Подпрапорщик с переводом в 130-й пехотный Херсонский его императорского высочества великого князя Андрея Владимировича полк (с 25.07.1897). Исключен из списков юнкеров (28.07.1897). Прибыл в полк (08.08.1897). Вр.и.д. батальонного адъютанта 1-го батальона (01–30.05.1898), 2-го батальона (14–23.06.1899). В составе войск на станции Низовка для охраны железнодорожного пути (20.09–10.10.1898). Участвовал в рекогносцировке районов для подвижных сборов (05–13.06.1898, 22–27.06.1900, 12–15.07.1900). Командирован в штаб 33-й пехотной дивизии для вр.и.д. старшего адъютанта (28.08–13.09.1899), для письменных занятий (08.05–20.06.1900; 01.11.1900–06.01.1901; 03.04–03.09.1901). Вр.и.д. старшего адъютанта штаба 33-й пехотной дивизии (12.01.1902), утвержден (09.04.1902) с оставлением в списках 130-го пехотного Херсонского полка. Командирован в полк для несения строевой службы (21.04.1903), прибыл (22.04.1903). Командирован в штаб Киевского военного округа для держания предварительного экзамена в Николаевскую академию Генерального штаба (01.06.1903). По невыдержании экзамена прибыл в полк (06.06.1903). Командирован в штаб 33-й пехотной дивизии, прибыл и вступил в должность старшего адъютанта (09.06.1903). Прибыл в полк (10.01.1904), отчислен от штаба дивизии (17.01.1904). Командирован в академию для держания вступительного экзамена и прибыл (20.08.1904). Вследствие невыдержания экзамена отчислен в свою часть (25.08.1904). Командирован в штаб XXI армейского корпуса для замещения должности старшего адъютанта (30.09.1904). Командирован в академию для держания экзамена (08.07.1905) и принят в академию. Причислен к Генеральному штабу (23.05.1908) и командирован в штаб Киевского военного округа для отбытия лагерного сбора. Присуждена премия имени генерала Зейфарта за лучшие съемки. Отбывал лагерные сборы при штабе XXI армейского корпуса (01–15.08.1908) и при штабе IX армейского корпуса (16.08–01.09.1908). Отправился в 48-й пехотный Одесский полк для цензового командования ротой (25.10.1908). Назначен командующим 15-й ротой (26.10.1908), принял роту (01.11.1908), сдал роту (03.03.1909). Прикомандирован к 130-му пехотному Херсонскому полку для командования ротой (29.01.1909), принял 15-ю роту (12.03.1909). В дивизионной полевой поездке (30.06–10.07.1910). Сдал роту по окончании двухлетнего срока командования (06.11.1910). Командирован в штаб XXI армейского корпуса (08.11.1910). Переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба I армейского корпуса (26.11.1910). Прибыл в штаб (23.12.1910). Командирован на поверочную мобилизацию 24-й артиллерийской бригады (05.1911), управления Люцинского уездного воинского начальника (09.1911), 148-го пехотного Каспийского полка (09.1912). Для ознакомления со службой во флоте командирован на 2 месяца на Балтийскую эскадру (06–07.1912). Для ознакомления с подрывным и телеграфным делом командирован в Усть-Ижорский лагерь (07.1913). Участник Первой мировой войны. В походе из Варшавы к Млаве (02–08.08.1914). В боях у Млавы (08.08.1914), Сольдау (12–15.08.1914), Нейденбурга (17.08.1914), Млавы (19.08.1914), Янова и м. Хоржеле (29–30.08.1914), в отходе корпуса к Бельску и в обратном движении к Варшаве (30.08–25.09.1914), в боях за Варшавой у с. Надаржин (27.09.1914), в боях под Варшавой (28.09–07.10.1914), в боях при преследовании германцев от Варшавы к р. Варте (08.10–02.11.1914), в боях под Лодзью и м. Брезины (05.11–01.12.1914), в отходе корпуса на р. Равка (02.12.1914), в боях I и IV армейских корпусов на Равке (02.12.1914–26.03.1915). И.д. штаб-офицера для поручений при штабе IV армейского корпуса (с 06.12.1914, назначен Высочайшим приказом 16.01.1915), утвержден (22.03.1915). И.д. старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 5-й армии (с 27.03.1915), вступил в должность (28.03.1915, назначен Высочайшим приказом 14.04.1915). В рекогносцировке позиций на р. Пилице, а также Гроицких позиций (02–10.05.1915). Штаб переименован в штаб 12-й армии (27.05.1915), штаб расформирован (14.08.1915). В боях 12-й армии и отходе ее с Ломжинского и Остроленского направлений на Гродно (28.05–07.08.1915). И.д. начальника отделения управления генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Северного фронта (15.08.1915, назначен Высочайшим приказом 19.09.1915). Командирован в Ставку для выяснения вопросов по службе Генерального штаба (13–22.02.1916). И.д. штаб-офицера для делопроизводства и поручений Ставки Верховного главнокомандующего (с 30.07.1916). И.д. начальника особого делопроизводства по службе Генерального штаба Действующей армии управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем (04.10.1917). Штатный преподаватель Николаевской военной академии (с 16.12.1917) с зачислением по армейской пехоте. Прибыл в академию (14.02.1918). Преподаватель черчения и съемки академии. Начальник штаба округа I Средне-Сибирского корпуса с оставлением в должности штатного преподавателя (28.10.1918), вступил в должность (29.10.1918). Вследствие упразднения корпусного округа прибыл в академию после ликвидации штаба округа (01.03.1919). И.д. главного полевого интенданта при Верховном главнокомандующем (допущен 25.04.1919, назначен 19.05.1919). Начальник военных сообщений дальневосточного района с оставлением в должности штатного преподавателя академии (с 27.06.1919). Член междусоюзного совета по воинским перевозкам, дальневосточного порайонного комитета и дальневосточной комиссии по военным снабжениям. В эмиграции – в США. Редактор и издатель газет «Наша газета», «Наше слово», журнала «Вера и правда» (Сан-Франциско). Умер в Сан-Франциско. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1911), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (17.11.1914), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (30.11.1914), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (06.02.1915), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (27.04.1915), бухарский орден Золотой Звезды 1-й ст. (1917), медали: в память 100-летия Отечественной войны 1812 г., 300-летия царствования дома Романовых и за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г. на ленте ордена Белого Орла (11.01.1916). Женат на дочери мирового судьи, потомственной дворянке Наталии Николаевне Лаханиной, уроженке Санкт-Петербургской губ. Дети: Евгений (19.02.1913), Нина (18.07.1917).