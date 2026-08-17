КИВОРИЙ

КИВОРИЙ - в христианском декоративно-прикладном искусстве - сосуд для Святых Даров, дарохранительница .

Как правило, представляет собой ювелирное изделие, украшенное эмалями, драгоценными камнями, гравировкой, литыми фигурами и др. Ранние образцы имели форму шкатулки, в том числе круглой или многоугольной, иногда - с основанием, напоминающим ножку кубка. С X века получили распространение кивории в виде голубя, в XIV-XV векаx - в виде башенки; обычно подвешивались над престолом. В XVI веке утвердилась практика помещать кивории для хранения в табернакль. Современной формой ка­то­лического и анг­ли­кан­ско­го кивория является металлическая чаша на высокой ножке с крышкой, увенчанной крестом. В Древ­ней Ру­си кивория-да­ро­хра­ни­тель­ни­ца обыч­но на­зы­вал­ся ков­че­гом.

Второе значение: В христианской архитектуре малых форм - сооружение в виде навеса, поддерживаемого колоннами, над престолом (алтарём), гробницей, крестильной купелью и др. Иногда называется балдахином (итальянский baldacchino, французский baldaquin; с XVI века) или сенью (в православных храмах). Предмет убранства церковного интерьера или отдельно стоящая постройка, входящая в архитектурный комплекс. Его прототипы существовали в Древ­нем ми­ре (в Ассирии, Египте, Греции, Риме), в том числе в культовой архитектуре. Кивории известны с первых веков церковного строительства.

Некоторые были выполнены из серебра (в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме, IV век, дар императора Константина; в церкви Святого Димитрия в город Салоники, конец V-VII века), имели пирамидальное завершение (в церкви Святых Апостолов и в храме Святой Софии в Константинополе, VI век; все утрачены). Один из ранних мраморных кивориев с куполом и 4 колоннами с коринфскими капителями сохранился в церкви Богоматери Стовратной (Экатонтапилиани) на острове Парос (VI век).

Среди самых известных кивориев - осеняющий алтарный образ (смотри иллюстрацию к этой статье) «Пала д’Оро» в соборе Святого Марка в Венеции (XI век; алебастровые колонны, VI век?); в базилике Сан-Паоло-фуори-ле-Мура в Риме (1284-1285 годы, Арнольфо ди Камбио; реставрирован в XIX веке); грандиозный бронзовый киворий в соборе Святого Петра в Риме (высота 29 м), выполненный в стиле барокко Дж. Л. Бернини (1624-1633 годы), - его витые колонны и воздушная корона возвышаются над местом погребения апостола Петра в средокрестье собора. Архитектурный шедевр Бернини стал образцом для подражаний (в том числе в соборе До­ма ин­ва­ли­дов в Па­ри­же , 1706 год, архитектор Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар).

Для убранства православных храмов в России характерна деревянная резная надпрестольная сень. Среди наиболее значительных памятников - несохранившаяся сень XII века над водосвятной чашей в бывшей княжеской резиденции в Боголюбове (ныне на месте сени - часовня XVII века); над ракой преподобного Сергия в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в стиле так называемого анненского барокко (серебро, 1737 год) и в русском стиле над местом ранения императора Александра II в церкви Спаса на крови в Санкт-Петербурге (яшма, ляпис-лазурь, топазы; 1907 год, архитектор А. А. Парланд; значительно повреждена после 1917 года, ныне восстановлена).

Иллюстрация:

Ки­во­рий (бал­да­хин) над глав­ным ал­та­рём (пре­сто­лом) в це­рк­ви Сан-Пао­ло-фуо­ри-ле-Му­ра в Ри­ме. Ма­стер Ар­ноль­фо ди Кам­био. 1284–85. Архив БРЭ.

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