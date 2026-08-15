КИТЕЖСКАЯ ЛЕГЕНДА

КИТЕЖСКАЯ ЛЕГЕНДА - предание о русском городе Китеже, якобы погрузившемся в озеро Светлояр (ны­не в Ни­же­го­род­ской области) и таким образом спасшемся от разорения монголо-татарами .

Название города, вероятно, восходит к названию села Кидекша (близ Суздаля). Китежская легенда, впитавшая в себя элементы древнеязыческих культов, преданий о стихийных бедствиях и иноземных нашествиях, а также христианские мотивы, окончательно оформилась в старообрядческой «Книге, глаголемой летописец» (1780-1790-е годы). Впервые была изложена в печати С. П. Мелединым в 1843 году в журнале «Мо­ск­ви­тя­нин» (№ 12).

К ле­ген­де об­ра­ща­лись по­эты (А. Н. Май­ков, Н. А. Клю­ев, М. А. Во­ло­шин, С. М. Го­ро­дец­кий), про­заи­ки (П. И. Мель­ни­ков- Пе­чер­ский, М. Горь­кий, Д. С. Ме­реж­ков­ский , М. М. При­швин, К. А. Фе­дин), ху­дож­ни­ки (В. М. Вас­не­цов, Н. К. Ре­рих, К. А. Ко­ро­вин, М. В. Не­сте­ров , И. С. Гла­зу­нов, Н. М. Ро­ма­дин); ком­по­зи­то­ры С. Н. Ва­си­лен­ко, Н. А. Рим­ский- Кор­са­ков, в опе­ре «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» (1904 год) со­еди­нив­ший Китежскую легенду с мотивами «Повести о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма.

Иллюстрация:

Китежская легенда.«Град Ки­теж». Ху­дож­ник М. В. Не­сте­ров. 1922. Ни­же­го­род­ский ху­до­же­ст­вен­ный му­зей. Нижегородский государственный художественный музей. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)