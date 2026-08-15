КИТЕЖСКАЯ ЛЕГЕНДА
КИТЕЖСКАЯ ЛЕГЕНДА - предание о русском городе Китеже, якобы погрузившемся в озеро Светлояр (ныне в Нижегородской области) и таким образом спасшемся от разорения монголо-татарами.
Название города, вероятно, восходит к названию села Кидекша (близ Суздаля). Китежская легенда, впитавшая в себя элементы древнеязыческих культов, преданий о стихийных бедствиях и иноземных нашествиях, а также христианские мотивы, окончательно оформилась в старообрядческой «Книге, глаголемой летописец» (1780-1790-е годы). Впервые была изложена в печати С. П. Мелединым в 1843 году в журнале «Москвитянин» (№ 12).
К легенде обращались поэты (А. Н. Майков, Н. А. Клюев, М. А. Волошин, С. М. Городецкий), прозаики (П. И. Мельников- Печерский, М. Горький, Д. С. Мережковский, М. М. Пришвин, К. А. Федин), художники (В. М. Васнецов, Н. К. Рерих, К. А. Коровин, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов, Н. М. Ромадин); композиторы С. Н. Василенко, Н. А. Римский- Корсаков, в опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904 год) соединивший Китежскую легенду с мотивами «Повести о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма.
Иллюстрация:
Китежская легенда.«Град Китеж». Художник М. В. Нестеров. 1922. Нижегородский художественный музей. Нижегородский государственный художественный музей. Архив БРЭ.