КИТАЙСКО-ИНДИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ 1962-1967

Китaйско-индийские пограничные конфликты 1962—1967 — столкновения между КНР и Индией , вызванные отсутствием четкой демаркации границы между странами (общая протяженность — ок. 3,5 тыс. км) на высокогорном участке Гималаев и Каракорум.

На западном участке (протяженностью около 1600 км)— индийский штат Джамму и Кашмир (см. Кашмир ) граничит с Синьцзяном и Тибетом . На этой территории проходит участок построенной в середине 1950-х стратегической Синьцзян-Тибетской дороги. Китаем на данном участке оспаривается территория площадью около 33 тыс. кв. км. Еще в 1890-х правительство цинского Китая заявило британской администрации Индии о несогласии с существовавшим разграничением и предъявило претензии на районы перевала Каракорум и Аксай Чин. Англичане предложили провести границу по линии водораздела между бассейнами рек Инд и Тарим. Она получила название линии Маккартни.

Центральным участком является граница индийских штатов Химачал-Прадеш и Уттар-Прадеш с Тибетом, проходящая вдоль Гималайского хребта от р. Сатледж до границы с Непалом. Его протяженность — около 640 км. Здесь Китай оспаривает принадлежность Индии около 2 тыс. кв. км территории.

Восточный участок индийско-китайской границы проходит вдоль так называемой линии Макмагона (по имени британского представителя на трехсторонней англо-тибето-китайской конференции в Симле в 1913—1914) от стыка границ Китайской Народной Республики (КНР), Индии и Мьянмы до стыка границ КНР, Индии и Непала. Китайская сторона считает Симлскую конференцию незаконной и ставит вопрос о переносе границы у подножья Гималаев примерно на 100 км южнее линии Макмагона.

Провозглашение независимости Индии (1947) и образование КНР (1949) положили начало активной внешней политике этих государств и обострению пограничных вопросов. В 1959 восстание в Тибете и бегство Далай-ламы усугубили ситуацию, и на индийско-китайской границе начались первые серьезные вооруженные столкновения. Обмен нотами протеста и многочисленными посланиями, так же как и личные переговоры Дж. Неру с Чжоу Эньлаем не привели к позитивным результатам, что послужило поводом к продолжению пограничных столкновений и нарушений воздушного пространства.

В общей сложности, согласно индийским данным, с июня 1955 по июль 1962 в районе границы произошло более 30 вооруженных столкновений. В глубине индийской территории были созданы китайские военные посты, соединенные дорогами с основной китайской магистралью в Аксай Чине. После ноября 1961 индийская сторона также стала обозначать свое военное присутствие на границе. Время от времени в спорных районах возникали перестрелки. Летом и осенью кровопролитные стычки участились, а 20 октября началось массированное вторжение китайских войск вдоль всего западного и восточного участков пограничной линии. В результате военных действий между 1959 и октябрем-ноябрем 1962 Китай дополнительно оккупировал районы общей площадью более 14 тыс. кв. км, главным образом в Аксай Чине. На некоторых участках Китай вторгся вглубь Индии на 80—100 км. Только с 20 по 25 октября было убито 2,5 тыс. индийских солдат. Китайские войска заняли территории в предгорьях района Каменг и в других частях штата Аруначал-Прадеш и захватили все индийские военные посты в Ладакхе . В центральном секторе и на сиккимо-тибетской границе активных военных действий не было.

Действия Китая практически не получили международной поддержки. 21 ноября 1962 руководство КНР объявило об одностороннем прекращении огня и начале отвода китайских войск.

В результате конфликта 1962 территориальные споры так и не были разрешены, что привело к новому витку напряженности и вооруженному столкновению в 1967. В 1965 было несколько раз зафиксировано нарушение границы Китаем в Сиккиме. В сентябре 1967 индийский пограничный пост Натула был подвержен массированной атаке. В течение пяти дней стороны обменивались артиллерийскими ударами. Китайские отряды несколько раз пытались организовать наземное наступление, но были отброшены индийцами. В ходе конфликта погибли 62 индийских солдата, потери китайской стороны не разглашаются.

1—2 октября 1967 также произошел инцидент при Чола. Китайские войска в ходе наземной операции окружили там индийский пограничный пост. Индийцы ответили артиллерийским огнем, одержав тактическую победу, после чего Китай вынужден был отвести войска на исходные позиции.

Лит.: Границы Китая: история формирования / Под ред. В. С. Мясникова, Е. Д. Степанова. М., 2001.