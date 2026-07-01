КИТАЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1884-1885 ГОДОВ

КИТАЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1884-1885 ГОДОВ - война Франции против Китая с целью овладения всей территорией Вьетнама, номинально находившегося в вассальной зависимости от китайской династии Цин.

В 1858-1862 годах французы захватили южную часть Вьетнама (Кохинхину), после чего предприняли попытки утвердиться в Северном Вьетнаме. В 1882-1884 годах, преодолев сопротивление вьетнамских правительственных войск и китайских регулярных частей и отрядов, они захватили на его территории ряд стратегических пунктов.

В мае 1884 года между уполномоченными Франции и Китая была подписана конвенция, по которой Китай обязался вывести из Вьетнама свои войска и признать договоры, которые будут подписаны между Францией и Вьетнамом. 06.06.1884 года Франция заключила с Вьетнамом мирный договор, по условиям которого над Вьетнамом устанавливался французский протекторат. Правительство Китая отказалось признать этот договор.

В июне 1884 года китайско-вьетнамские войска разгромили французский отряд в районе Бакльеу, что дало Франции повод к объявлению войны Китаю. 23-24.08.1884 года французская эскадра под командованием А. Курбэ нанесла удар по стоянке южной эскадры китайского ВМФ в районе Фучжоу, потопила 22 китайских судна, разрушила арсенал и береговые укрепления.

Высадив десант на острове Тайвань, французы захватили на нём ряд районов, а также оккупировали архипелаг Пэнхуледао (Пэнху, или Пескадорские острова). Несмотря на ряд поражений на территории Северного Вьетнама (в декабре 1884 года в районе г. Саньци, в марте 1885 года у Донгданга), французская армия в целом успешно развивала наступление, что побудило правительство Китая начать вывод своих войск из Вьетнама (апрель 1885 года) и выступить с инициативой мирных переговоров.

09.06.1885 года был подписан китайско-французский Тяньцзиньский договор, по которому Китай признавал французский протекторат над всем Вьетнамом. Франция получила также ряд торговых привилегий в пограничных с Вьетнамом китайских провинциях Юньнань и Гуанси.

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