КИТАЙСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (КВЖД).

Железная дорога, соединявшая Читу с Владивостоком по территории Манчжурии.

Южная ветка КВЖД (Южная Манчжурская железная дорога, ЮМЖД) была связана также с Порт-Артуром. До 1917 г. называлась Манчжурской, с 1945 г. – Китайской Чанчуньской, с 1953 г. – Харбинской. Была построена в 1897-1903 гг. по российско-китайскому договору 1896 г. по инициативе С. Витте . Права на ее эксплуатацию принадлежали России, до 1920 г. существовала полоса отчуждения дороги с центром в Харбине, контролировавшаяся Россией. Строительство КВЖД подверглось нападению во время восстания ихэтуаней. После поражения в русско-японской войне 1904-1905 гг. почти вся ЮМЖД перешла к Японии. В декабре 1917 г. КВЖД перешла под контроль правительства Д. Хорвата и китайских милитаристов. Зона КВЖД стала одним из центров русской эмиграции. 31 мая 1924 г. был подписан советско-китайский договор, по которому СССР отказался от специальных прав и концессий. КВЖД считалась совместным советско-китайским предприятием, но управление и обслуживание КВЖД сохранилось за СССР. После конфликта Коминтерна и Гоминьдана росла напряженность в советско-китайских отношениях. Лидер Гоминьдана Чан Кайши обвинял СССР в проведении империалистической политики в Китае. 10-11 июля 1929 г. войска формально подчинявшегося Чан Кайши военачальника Манчжурии Чжан Сюэляна заняли учреждения КВЖД и арестовали советских специалистов. На стороне китайцев действовали отряды белогвардейцев. СССр 14 июля разорвал отношения с Китаем. «Антиимпериалистическая акция» Чан Кайши вызвала недовольство других держав, которые в основном поддержали СССР. Внешнеполитическая изоляция Китая позволила Красной армии провести военную акцию в Манчжурии. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия (ОКДВА) под командованием В. Блюхера численностью более 16 тысяч бойцов и 9 танков 12 октября нанесла удар по более чем 120-тысячной группировке Мукденской армии Чжан Сюэляна и белогвардейцам в приграничным районах Манчжурии. Впервые в истории СССР во внешнеполитическом конфликте были применены танки. Применялись авиация и речной флот, высаживались десанты. Советские войска оказались гораздо лучше подготовлены и владели инициативой, заняв г. Фуцзин, Чжалайнор и Манчжоули. Потеряв 123 человека убитыми, ОКДВА взяла в плен более 8 тысяч солдат во главе с командующим фронтом генералом Лян Чжуцзяном. 22 декабря 1929 г. в соответствии с Хабаровским протоколом было восстановлено положение, существовавшее до конфликта. 23 марта 1935 г. СССР продал КВЖД Манчжоу-Го, подконтрольной Японии. КВЖД была перешита на европейскую колею. После разгрома японских войск в советско-японской войне 1945 г. КВЖД оказалась под контролем СССР. 14 февраля 1950 г. в рамках подписания Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР было подписано соглашение о передаче КВЖД Китаю. Оно состоялось в 1952 г.

Автор статьи: Шубин А.В.