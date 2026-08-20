КИТАЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Период в истории Китая от правления династии Цинь до династии Цин.

Основание империи

В истории Китая было немало сложных периодов, на его территории издревле существовали китайские царства, враждовавшие друг с другом. Правитель царства Цинь, Ин Чжэн (Цинь Хуанди) в 230-221 гг. до н.э. присоединил царство Чжоу, затем еще пять царств, а в 215 г. до н.э. нанес удар по кочевым племенам хунну. При нем началось строительство Великой китайской стены, многочисленных дорог, связывавших разные области Китая. Основал новую столицу – Сяньян. При нем впервые были предприняты меры по объединению Китая. Но после его смерти началась междоусобица. В 202 г. до н.э. появилась новая правящая династия – Западная Хань, ее основоположником стал Гао-цзу, сделавший много для умиротворения ситуации после кровавых распрей. При новом императору У-ди удалось восстановить централизованную систему управления эпохи Цинь, добиться успехов в экономическом развитии. Ему удалось также разбить хунну и значительно расширить территорию империи, что впоследствии позволило открыть Великий шелковый путь. При нем конфуцианство стало государственной идеологией Китая. После его смерти, в результате государственного переворота к власти пришел Ван Ман, объявивший о воцарении новой династии Синь. Он попытался провести реформы, направленные на усиление роли государства, но не преуспел и был свергнут. На престол взошла династия Восточная Хань (25-220), объявившая столицей Лоян. Новые правители стремились восстановить экономику. При них был открыт недорогой способ производства бумаги, которую стали активно продавать за границу. В 73-94 гг. было предпринято ряд успешных походов против кочевников хунну. Во многом благодаря полководческому таланту Бань Чао, Китаю удалось подчинить более 50 различных государств и расширить собственные границы до Каспийского моря и Персидского залива. Новые завоевания способствовали подъему значения Великого шелкового пути и развитию экономики. В 184 г. вспыхнуло восстание «жёлтых повязок» под руководством Чжан Цзяо, подавленное центральной власти при помощи армий военачальников-землевладельцев. После подавления восстания возникло т.н. «Троецарствие», династия Восточная Хань была низложена, а империя разделена на три царства. Наступила эпоха Смутного времени (сер. III – кон. VI вв.), в этот период на краткое время страну удалось объединить в империю Цзинь, но вскоре последовал ее распад на более мелкие государства, сама династия распалась на северную и южную ветвь. Из-за постоянных междоусобиц и нападений извне, китайская экономика переживала не лучшие времена, многие города были разрушены, часть населения была уничтожена, а торговля находилась в упадке. Только в 589 г. полководец Ян Цзяну в результате военных побед провозгласил себя императором под именем Вэнь Ди основал новую династию Суй. При нем наступила недолгая стабилизация, но в 617 г. к власти пришла новая династия Тан (618–907), создавшая систему государственного управления, территориального деления, просуществовавшую весь период средневековья. Правители династии Тан осуществляли активную внешнюю политику, но их продвижение на запад было остановлено арабами, нанесшими поражение на р. Талас в 751 г. В 874-901 гг. на территории Китая разразилась Крестьянская война, восставшим даже удалось захватить столицу и расправиться с императором. С большим трудом его удалось подавить, но последний император династии Тан был свергнут, страна распадается на пять государств (т.н. «Пяти династий эпоха»), но этот период продолжался недолго. В 951 г. появилась новая династия Сун, правители которой предприняли усилия для централизации страны и увеличения власти императора. Этот период считается эпохой экономического и культурного расцвета. Росло количество городов и их населения, развиваются ремесла и наука. Именно в это время изобретены компас и порох.

Владычество монголов (1280-1368)

В XIII в. на территорию Китая вторглись монголы во главе с Чингисханом, многие города были разрушены, а их население истреблялось или уводилось в плен. В 1215 г. была взята столица Чжунду (Пекин). После начавшегося распада монгольской империи, в 1271 г. Хубилай провозгласил себя ханом (императором) монгольско-китайской империи Юань. К 1280 г. ему удалось овладеть всей территорией Китая, Сунская династия пала. Хубилай активно привлекал на службу китайцев, использовал их систему управления, но в то же время наибольшими правами и привилегиями пользовались монголы и выходцы из Центральной Азии. Многие китайцы стали рабами, ирригационные системы были запущены, Китай во время правления династии Юань испытывал серьезные экономические затруднения.

В середине XIV в. произошло ряд народных выступлений против владычества монголов, в 1368 г. буддийский монах Чжу Юаньчжан провозгласил себя императором новой династии Мин. В 1410 г. захватчики были изгнаны. Китай стал независимым государством, а в 1421 г. в Пекин стал столицей империи. Правители вели активную внешнюю политику, в конце XV в. помогли корейцам отразить вторжения японцев. В 1514 г. впервые к берегам Китая подошли европейские корабли, наиболее активными были португальцы. В ответ власти закрыли страну для европейцев, единственным открытым портом для торговли был провозглашен Макао.

Империя Цин (1645-1911)

Во второй четверти XVII в. Китай потрясла Крестьянская война, в 1644 г. Пекин был захвачен повстанцами, а их вождь Ли Цзычэн провозгласил себя императором. Но часть китайских аристократов была недовольна и заключила союз с манчжурами, разгромившими восставших и объявивших о провозглашении манчжурской династии Цин. Китайские патриоты оказывали упорное сопротивление, но оно было окончательно сломлено в 1683 г., когда пал о. Тайвань. Маньчжуры занимали господствующее положение в государственном аппарате, смешанные браки были запрещены. В области внешней политики маньчжуры проводили завоевательную политику (Тибет, Непал, Вьетнам), а по отношению к европейцам продолжили курс на изоляцию. Открытым портом стал Гуанчжоу. В конце XVIII в. усилились позиции Великобритании, ввозившей опиум в страну. В 1840-42 гг. произошла англо-китайская война, закончившаяся подписанием Нанкинского договора, закрепивший существенные привилегии для англичан при торговле с Китаем. В 1844 г. подобные права были предоставлены Франции и США. Иностранные товары беспрепятственно хлынули в Китай, что разорило многих ремесленников. По стране прокатилась волна народных выступлений. Слабостью правящей династии не преминули воспользоваться европейцы, военным путем навязывавшие цинскому правительству выгодные для торговые привилегии. По Тяньзинскому договору 1858 г., для европейцев открывались новые порты, в Пекине учреждались дипломатические представительства. В 1860 г. англичане и французы провели военную экспедицию и захватили Пекин. В конце XIX в. европейцы оказывали помощь китайскому правительству в подавлении народных выступлений. В то же время при правлении императрицы Цыси проводилась политика модернизации китайской промышленности («самоусиление»), опиравшейся на заимствование европейских военных и технических достижений. Помимо государственных предприятий стали появляться и частные заводы. Серьезным ударом по империи стало поражение в китайско-японской войне 1884-85 года, что привело к существенным территориальным потерям (Корея, Тайвань, о-ва Пэнхуледао). В самом конце XIX в. европейские государства фактически разделили всю страну на сферы влияния. В ответ в стране вспыхнуло «боксерское восстание» (ихэтуани), направленное против иностранцев. В 1901 г. в Китай вступили европейские войска для подавления выступления, движение Ихэтуань было жестоко подавлено. На страну накладывалась контрибуция и вводились иностранные войска. Китайское правительство предприняло попытку реформ, но недовольство в обществе сохранилось. В 1911-12 гг. произошла Синьхайская революция, окончившаяся провозглашением республиканской формы правления и низвержением династии Цин.