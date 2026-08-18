ИМПЕРИЯ

ИМПЕ́РИЯ (от лат. imperium - власть, гос­под­ство) - в широком значении - обширное, могущественное государство, включившее в свой состав территории других стран и народов.

1) в ши­ро­ком зна­че­нии - об­шир­ное, мо­гу­ще­ст­вен­ное го­су­дар­ст­во , вклю­чив­шее в свой со­став (не­ред­ко пу­тём за­вое­ва­ний) тер­ри­то­рии других стран и на­ро­дов.

2) Официальное на­име­но­ва­ние круп­ных мо­нар­хических го­су­дарств , гла­вой ко­то­рых яв­ля­ет­ся им­пе­ра­тор. Империей на­зы­ва­лось Римское государство (Imperium Romanum; смотри Рим Древ­ний ) по­сле ус­та­нов­ле­ния в нём в конце I века до нашей эры, при Ав­гу­сте, еди­но­лич­ной вла­сти им­пе­ра­то­ра. В 395 году Римская Империя рас­па­лась на Западную Рим­скую и Восточную Рим­скую (Ви­зан­тий­скую; см. Ви­зан­тия ) Империи. На тер­ри­то­рии по­след­ней в XIII веке воз­ни­ка­ли Ла­тин­ская им­пе­рия и Ни­кей­ская им­пе­рия, а так­же в 1204-1461 годах су­ще­ст­во­ва­ла Тра­пе­зунд­ская им­пе­рия. Империями бы­ли Франк­ское го­су­дар­ст­во (с при­ня­ти­ем в 800 году Кар­лом I Ве­ли­ким ти­ту­ла им­пе­ра­то­ра), Свя­щен­ная Рим­ская им­пе­рия (962-1806 годы), Рос­сия (с при­ня­ти­ем в 1721 году Пет­ром I ти­ту­ла им­пе­ра­то­ра и до свер­же­ния мо­нар­хии в 1917 году), Ав­ст­рия (с 1867 года Ав­ст­ро-Венг­рия) в 1804-1918 годах, Гер­ма­ния в 1871-1945 годах (по­сле свер­же­ния в 1918 году Виль­гель­ма II германское го­су­дар­ст­во по-преж­не­му офи­ци­аль­но име­но­ва­лось Германская Империя, с 1943 года Ве­ли­ко­гер­ман­ская Империя). Два­ж­ды Империей про­воз­гла­ша­лась Фран­ция: при На­по­ле­о­не I в 1804-1815 годах (с пе­ре­ры­вом) и при На­по­ле­о­не III в 1852-1870 годах. В Латинской Аме­ри­ке и Вест-Ин­дии в XIX ввеке Империями офи­ци­аль­но име­но­ва­лись Гаи­ти (1804-1806 годы, 1849-1859 годы), Мек­си­ка (1822-1823 годы, 1864-1867 годы), Бра­зи­лия (1822-1889 годы), в Аф­ри­ке – современная Цен­траль­но­аф­ри­кан­ская Рес­пуб­ли­ка (1976-1979 годы).

3) За­кре­пив­шее­ся в ев­ропейской тра­ди­ции на­име­но­ва­ние круп­ных мо­нар­хических го­су­дарств Азии и Аф­ри­ки, ти­тул гла­вы ко­то­рых ( сул­тан , не­гус и другие) мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как эк­ви­ва­лент ти­ту­лу им­пе­ра­то­ра: Вьетнамская Империя (1802-1945 годы), Зо­ло­тая Ор­да, им­пе­рия Кон­го (XIII-XIX века), им­пе­рия Ма­ли (около 1300 года - 2-я половина XV века), Китайская Империя (221 год до нашей эры - 1912 год), Корейская Империя (1897-1910 года), Анг­кор­ская им­пе­рия (Кам­буд­жа­де­ша), Мо­голь­ская им­пе­рия, Ос­ман­ская им­пе­рия , Эфи­опская Империя (1268-1975 года) и другие.

4) Встре­чаю­щее­ся в литературе (на­ря­ду с тер­ми­ном «дер­жа­ва») ус­лов­ное на­име­но­ва­ние круп­ных по­ли­эт­нич­ных государственных об­разо­ва­ний древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья: Ак­ка­да, Ва­ви­ло­нии, Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва, Ку­шан­ско­го цар­ст­ва и других, дер­жав Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го, Са­са­ни­дов, Газ­не­ви­дов, Ти­му­ра, арабского Ха­ли­фа­та, го­су­дарств ац­те­ков, ин­ков и другие.

5) С на­ча­лом эпо­хи Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий тер­мин «Империя» при­ме­ня­ет­ся по от­но­ше­нию к го­су­дар­ст­вам, при­об­рет­шим круп­ные ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния: Бри­тан­ская им­пе­рия, Гер­ман­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия , Ис­пан­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия, Ни­дер­ланд­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия, Пор­ту­галь­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия, Фран­цуз­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия и другие

6) В по­ли­тическом оби­хо­де Империями час­то на­зы­ва­ют ве­ду­щие го­су­дар­ст­ва (не­за­ви­си­мо от их по­ли­тического уст­рой­ст­ва, на­ли­чия за­ви­си­мых тер­ри­то­рий, по­ли­эт­нич­но­сти), спо­соб­ные осу­ще­ст­в­лять во­енную, по­ли­тическую и эко­но­мическую ге­ге­мо­нию в кон­ти­нен­таль­ном или ми­ро­вом мас­шта­бе. В начале XXI века су­ще­ст­ву­ет толь­ко од­но го­су­дар­ст­во, воз­глав­ляе­мое им­пе­ра­то­ром, – Япо­ния, од­на­ко официального названия «Империя» оно не име­ет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)