ИМПЕРИЯ
ИМПЕ́РИЯ (от лат. imperium - власть, господство) - в широком значении - обширное, могущественное государство, включившее в свой состав территории других стран и народов.
1) в широком значении - обширное, могущественное государство, включившее в свой состав (нередко путём завоеваний) территории других стран и народов.
2) Официальное наименование крупных монархических государств, главой которых является император. Империей называлось Римское государство (Imperium Romanum; смотри Рим Древний) после установления в нём в конце I века до нашей эры, при Августе, единоличной власти императора. В 395 году Римская Империя распалась на Западную Римскую и Восточную Римскую (Византийскую; см. Византия) Империи. На территории последней в XIII веке возникали Латинская империя и Никейская империя, а также в 1204-1461 годах существовала Трапезундская империя. Империями были Франкское государство (с принятием в 800 году Карлом I Великим титула императора), Священная Римская империя (962-1806 годы), Россия (с принятием в 1721 году Петром I титула императора и до свержения монархии в 1917 году), Австрия (с 1867 года Австро-Венгрия) в 1804-1918 годах, Германия в 1871-1945 годах (после свержения в 1918 году Вильгельма II германское государство по-прежнему официально именовалось Германская Империя, с 1943 года Великогерманская Империя). Дважды Империей провозглашалась Франция: при Наполеоне I в 1804-1815 годах (с перерывом) и при Наполеоне III в 1852-1870 годах. В Латинской Америке и Вест-Индии в XIX ввеке Империями официально именовались Гаити (1804-1806 годы, 1849-1859 годы), Мексика (1822-1823 годы, 1864-1867 годы), Бразилия (1822-1889 годы), в Африке – современная Центральноафриканская Республика (1976-1979 годы).
3) Закрепившееся в европейской традиции наименование крупных монархических государств Азии и Африки, титул главы которых (султан, негус и другие) может рассматриваться как эквивалент титулу императора: Вьетнамская Империя (1802-1945 годы), Золотая Орда, империя Конго (XIII-XIX века), империя Мали (около 1300 года - 2-я половина XV века), Китайская Империя (221 год до нашей эры - 1912 год), Корейская Империя (1897-1910 года), Ангкорская империя (Камбуджадеша), Могольская империя, Османская империя, Эфиопская Империя (1268-1975 года) и другие.
4) Встречающееся в литературе (наряду с термином «держава») условное наименование крупных полиэтничных государственных образований древности и Средневековья: Аккада, Вавилонии, Ахеменидов государства, Кушанского царства и других, держав Александра Македонского, Сасанидов, Газневидов, Тимура, арабского Халифата, государств ацтеков, инков и другие.
5) С началом эпохи Великих географических открытий термин «Империя» применяется по отношению к государствам, приобретшим крупные колониальные владения: Британская империя, Германская колониальная империя, Испанская колониальная империя, Нидерландская колониальная империя, Португальская колониальная империя, Французская колониальная империя и другие
6) В политическом обиходе Империями часто называют ведущие государства (независимо от их политического устройства, наличия зависимых территорий, полиэтничности), способные осуществлять военную, политическую и экономическую гегемонию в континентальном или мировом масштабе. В начале XXI века существует только одно государство, возглавляемое императором, – Япония, однако официального названия «Империя» оно не имеет.