КИТАЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

КИТАЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - ав­то­ном­ная пра­во­слав­ная цер­ковь в юрис­дик­ции Мо­сков­ско­го пат­ри­ар­ха­та .

Объ­еди­ня­ет пра­во­слав­ные об­щи­ны на тер­ри­то­рии Ки­тая.

Ис­то­рия.

Православие появилось в Китае в XVII веке, когда в Пекин прибыл русский священник Максим Леонтьев. В 1713 году была образована Российская духовная миссия в Китае (РДМК; другое название - Пекинская миссия), прибывшая в Пекин в 1715 году и исполнявшая, наряду с миссионерскими, функции дипломатического представительства России. В 1902 году РДМК возглавил архиерей. После Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в России РДМК перешла в подчинение зарубежному Архиерейскому синоду Русской церкви, в 1922 году на базе миссии были учреждены Пекинская епархия, включавшая Шанхайское и Тяньцзиньское (позднее Ханькоуское) викариатства, и Харбинская епархия, в состав которой вошли Хайларское и Цицикарское викариатства. В 1934 году в Пекинской епархии было дополнительно учреждено Синьцзянское викариатство.

Во время 2-й мировой войны контакты между православной церковью в Китае и РПЦЗ прервались. В 1945 году работавшее в Харбине епископское совещание решило просить патриарха Московского и всея Руси Алек­сия I о возвращении в юрисдикцию Московского патриархата. Воссоединение состоялось 27.12.1945 года. В пределах Китая и Кореи был образован единый митрополичий округ с присвоением митрополиту титула Харбинский и Восточно-Азиатский. В 1946 году округ был преобразован в Восточно-Азиатский экзархат, включающий Пекинскую, Харбинскую, Шанхайскую, Тяньцзиньскую и Синьцзянскую епархии. Однако в том же году епископ Шанхайский Иоанн (Максимович) восстановил общение с РПЦЗ, в результате чего на территории Китая возникли параллельные церковные структуры. Патриарх Московский утвердил в должности начальника РДМК архиепископа Пекинского и Китайского Виктора (Святина), а Архиерейский синод РПЦЗ - архиепископа Иоанна (Максимовича). После образования КНР (1949 год) архиепископ Иоанн вместе со многими русскими эмигрантами выехал из Китая.

В 1950 году в Московском патриархате было принято решение менее чем за 10 лет создать в Китае православную церковь с национальным клиром и паствой. 30.07.1950 года был рукоположен первый архиерей-китаец - епископ Тяньцзиньский Симеон (Ду). Число китайских священников увеличивалось. В 1954 году Синод РПЦ упразднил миссию, оставив все православные храмы в Китае в ведении Восточно-Азиатского экзархата. Однако изменения в общественной жизни КНР привели к упразднению экзархата. 23.11.1956 года Синод РПЦ передал все храмы в ведение Китайской православной церкви. Ей была предоставлена автономия с правом избрания предстоятеля, который должен был утверждаться патриархом Московским и всея Руси. В 1956 году Отдел культов при Госсовете КНР дал согласие на назначение главы КАПЦ.

В Москве 30.05.1957 года состоялась архиерейская хиротония епископа Пекинского и Китайского Василия (Шуана), который должен был временно исполнять обязанности главы КАПЦ. Однако созвать собор, полномочный избрать главу КАПЦ, не удалось. После смерти епископов Василия (1962 год) и Симеона (1965 год) КАПЦ лишилась архипастырского руководства. Гонения, последовавшие в период «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов, сде­ла­ли не­воз­мож­ной пол­но­цен­ную цер­ков­ную жизнь.

Со­вре­мен­ное по­ло­же­ние.

К началу XXI века в Китае насчитывалось несколько тысяч верующих, принадлежащих КАПЦ, проживающих в Пекине, Шанхае, провинции Хэйлунцзян, автономных районах (Синьцзян-Уйгурский и Внутренняя Монголия). Церковь не имеет предстоятеля. Каноническое попечение о её пастве осуществляется патриархом Московским и всея Руси. Председателю Отдела внешних церковных связей Московского патриархата поручено решение практических вопросов по урегулированию православной жизни в Китае. Отделом возобновлено издание журнала «Китайский благовестник» на русском языке, с частью материалов на китайском языке; силами китайских верующих при поддержке Ташкентской и Среднеазиатской епархии РПЦ на китайском языке издаётся журнал «Китайское благовестие» . Богослужение совершается на китайском, церковнославянском и английском языках. Решением Священного Синода от 06.10.2008 года возобновлена деятельность прихода в честь святых апостолов Петра и Павла в специальном административном районе КНР Сянган (Гонконг).

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