КИТАЯ ДРЕВНЕГО МИФОЛОГИЯ

Китaя древнего мифология — многосоставный и гетерогенный комплекс идей, образов, верований, обрядов и ритуалов, философски рационализированный и религиозно развитый в «трех учениях» (сань цзяо) — конфуцианстве, даосизме, буддизме, преобразованный в синкретизме народных культов и сект, художественно переосмысленный в традиционных формах искусства и литературы.

Это отражено в первоначальной семантике иероглифов, образовавших современные термины «шэнь-хуа» («мифология»), «чуань-шо» («легенды, предания, мифы»), «цзун-цзяо» («религия»): «шэнь» — «дух, божество, святость», «хуа» — «речь»; «чуань/чжуань» — «предание, апокриф», «шо» — «толкование», «цзун» — «жертвоприношение предкам», «цзяо» — «(веро)учение».

О древнейшем состоянии религиозно-мифологических представлений в Китае до появления в середине II тысячелетия до н. э. самой ранней эпиграфики — надписей на гадательных костях (цзя-гу вэнь) — пока можно судить только по добытым археологами за последнее столетие культовым, ритуальным и бытовым предметам в сопоставлении с более поздней устной и письменной традицией. Подобную реконструкцию в 1920-е начал первооткрыватель неолитической культуры Яншао (V—III тысячелетия до н. э.) Ю. Г. Андерсон, а в России осуществил В. В. Евсюков. Он продемонстрировал на материалах расписной керамики Яншао истоки космогонического мифа об отделении неба от земли, образа мирового древа и деления пространства по четырем сторонам света, двоичного строения души (хунь, по), лунарного мифа и лунного календаря. Благодаря археологическим открытиям в Китайской Народной Республике во 2-й половине XX в. установлен факт окрашивания в палеолите (около XX тысячелетия до н. э.) трупов в красный цвет, символизирующий веру в возрождение и воскрешение, развившуюся затем в алхимический культ киновари (дань) как «философского камня», дарующего долголетие и бессмертие. Кроме того, были уточнены даты китайского неолита (около X тысячелетия до н. э.) и выявлены исходные формы религиозно-мифологических представлений (политеизм, полидемонизм), связанных с погребальной обрядностью, культом мертвых и плодородия, тотемизмом и анимизмом, сакрализацией животных («четыре божественных духовных [существа]»: единорог, феникс, черепаха, дракон) и природных объектов (западный район — гора Куньлунь, восточный — о. Пэнлай), обожествлением солнца, неба и земли.

Согласно Вэнь И-до (1899—1946), синтетический тотем периода формирования китайской культуры — дракон-лун стал ее главным зооморфным символом вплоть до конца империи в начале XX в. Эту гипотезу подтвердили обнаруженные в конце XX в. изображения дракона из нефрита (мужское начало), раковин (женское начало) и сделанные на керамике 6—4-тысячелетней давности. Они выявили в драконе-лун черты самого древнего и распространенного домашнего животного — свиньи, хотя ранее он связывался с тотемами таких животных, как змея, ящерица или крокодил. Эту двойственность подчеркивает и образ свиньи, являвшейся, согласно Е Шу-сяню (род. 1954), ипостасью древнейшего женского божества с признаками неолитической Венеры, изображение которого было обнаружено в 1983 в провинции Ляонин. Примерно 6—4 тыс. лет назад дракон начал представлять не только хтонические женские (инь) силы земли и воды, но и ураническую мужскую (ян) силу неба. В 1988 в провинции Хэнань было найдено захоронение IV тысячелетия до н. э. с изображением небесных символов вокруг скелета: восточного Дракона, западной Тигрицы и центрального созвездия Ковша (Доу/Бэй-доу, Большая Медведица). Об архетипической роли дракона для всей китайской культуры и государственности свидетельствуют уже самые ранние мировоззренческие трактаты. В них сказано, что первый государь, основоположник цивилизации и культурный герой драконообразный (соединяющий черты птицы и змеи) Фу-си («Готовящий жертвенных животных») получил благовещее знаменье в виде дракона. После этого он установил «драконовы основы» правления с помощью «драконовых наставников» и «драконовых имен» («Цзо чжуань»). Отождествляемое с Фу-си божество Тай-хао («Великий светоч») считалось правителем исходной стороны света — востока, начального сезона — весны и самого начала года, соотносясь с Зелено-синим драконом («Ли цзи», «Шань хай цзин», «Люй-ши чунь цю», «Хуайнань-цзы»). Пару ассоциировавшемуся с небом и солнцем Фу-си составляла его сестра и жена, создательница людей из глины или лесса (горной породы) и учредительница браков Нюй-ва/гуа (Женщина Лягушка/Тыква-горлянка), которая ассоциировалась с землей и луной. Сходное представление об управляющем женском начале воплощено в наделенной тигриными чертами Владычице Запада Си-ван-му, ведающей секретами рождения, жизни, болезней, смерти и бессмертия. Архаическую идею женской доминантности отразил канонизированный конфуцианством универсальный символ Великого предела (тай-цзи), в котором сила инь предшествует силе ян («И цзин», «Си-цы чжуань»). В наибольшей степени эта идея была развита даосизмом, утверждающим женственность самого Пути-дао и представляющим «таинственную самку» (сюань-пинь) бессмертным «корнем неба и земли» («Дао-дэ цзин»). Взаимопревращаемость сил инь-ян повлияла и на буддийскую мифологию, в частности, трансформировав мужское божество — бодхисаттву Авалокитешвару в богиню милосердия Гуаньинь с сохранением в пантеоне обеих разнополых ипостасей.

Позднее в китайском максимально историоризированном мировоззрении герои мифов превратились в образцовых правителей идеализированной древности. Первым из них стал Фу-си. Его более чем столетнее правление датировали началом III тысячелетия до н. э. Также в «троице божественных владык» (сань-хуан) оказался змееподобный покровитель сельского хозяйства и медицины Шэнь-нун (Божественный земледелец). Следующую «пятерицу правителей-первопредков» (у-ди), якобы царствовавших в середине III тысячелетия до н. э., открыл драконообразный Хуан-ди (Желтый правитель-первопредок), который соотносится с центром из пяти сторон света (у-фан) и почвой из пяти стихий/первоэлементов (у-син). Описанием его правления начинается первая общая история Китая — «Ши цзи» («Исторические записки») Сыма Цяня . Замыкают эту пятерицу рожденные с помощью драконов Яо и Шунь, возвеличенные конфуцианцами как святомудрые (шэн) цари и описанные в самом начале конфуцианизированного канона «Шу цзин» . Следующим правителем в «Шу цзин» представлен генетически связанный с водной стихией и усмиривший потоп драконообразный Юй (Молодой Дракон / След Рептилии), основавший первую династию в эпоху Ся, а создателем второй династии в эпоху Шан-Инь — культурный герой Се/Ци/Це, рожденный от яйца волшебной «черно-красной птицы» (сюань-няо), отождествляемой с ласточкой.

Религиозно-мифологические верования Шан-Инь, отраженные в древнейших письменных памятниках — мантической (гадательной) эпиграфике, сконцентрированы вокруг обожествления усопших правителей-первопредков (ди) во главе с ураническим Шан-ди. Он наделен антропо-зооморфными чертами и отождествляется как с центральным образом архаического ритуального искусства — маской тао-те («пожирающее чудище»), так и с изображением вождя в головном уборе из перьев на нефритовых изделиях неолитической культуры Лянчжу (IV—III тысячелетия до н. э.). Из обожествления правителей-первопредков вырос наиболее характерный для китайской цивилизации культ предков, освященный конфуцианством и связанный со сложной дифференциацией относительно автономных духов и душ (ци, цзин, шэнь, гуй, хунь, по, лин).

В эпоху Чжоу верховной божественной силой было признано безличное и пантеистичное Небо (тянь), давшее начало всему сущему, создавшее людей с населяемым ими пространством — Поднебесную (тянь ся) и их нравственными ценностями. Оно направляет ход истории посредством добродетельных государей — «сыновей Неба» (тянь цзы), за чьими действиями Небо наблюдает глазами народа. Если власть становится аморальной, Небо восстанавливает вселенский порядок и меняет правителя, согласно «небесному предопределению» (тянь мин) и «смене предопределения» (гэ мин — совр. «революция»). Поклонение Небу в дальнейшем образовало главный государственный культ, осуществлявшийся прежде всего в виде императорского жертвоприношения на круглом, подобном Небу (в отличие от квадратной Земли), алтаре, расположенном в специальном ритуальном месте — на юге столицы (современный Храм Неба — Тянь тань в Пекине). Производным от культа Неба являлось формирование культа императора, при Циньши хуан -ди наделенного двойным титулом «божественный владыка и правитель-первопредок» (хуан-ди). Философское отождествление Неба со всей природой и его космологическое противопоставление Земле не помешали сохранению архаического представления о Небе как местопребывании душ предков, горних духов и бессмертных небожителей — сяней, культ которых расцвел в даосизме.

С созданием полноценных письменных памятников в середине I тысячелетия до н. э. религиозно-мифологические воззрения нашли отражение в конфуцианизированных канонах «Шу цзин», «Ши цзин», «И цзин» , классических даосских трактатах «Чжуан-цзы», «Ле-цзы», философско-энциклопедических сводах «Люй-ши чунь цю», «Хуайнань-цзы», «Лунь хэн» Ван Чуна, стихах Цюй Юаня, поэтической антологии «Чу цы» и особенно мифологическом компендиуме «Шань хай цзин» («Канон гор и морей»). Для всех этих текстов характерны противоречивые трансформации (даже в рамках одного и того же произведения) религиозно-мифологических образов в литературно-художественные, поэтические, исторические и философские. Например, Хунь-дунь/тунь выступает и как первозданный (водный) хаос, напоминающий взболтанное куриное яйцо, и как лишенное семи отверстий человеческой головы божество центра, и как собакообразное с медвежьими лапами животное или четырехкрылый красный мешок с шестью ногами без лица и глаз, и как мятежный и злой царевич мифической древности. П. М. Гране связал Хунь-дуня с легендой о направленной в «небо» стрельбе государя У-и (XII в. до н. э.) в кожаный мешок с кровью, а В. Эберхард, Д. Бодде, Э. М. Яншина — со столь же изменчивым образом Пань-гу/ху (Свернувшаяся [в кольцо] древность / Тыква под плошкой). С одной стороны, в антропоморфном виде Пань-гу представляет единственный китайский миф о творении мира (из его тела, а людей — из паразитов на нем). С другой — выступает как чудище с «головой дракона и телом змеи» или как круглый червь, превратившийся в пятицветного пса. В мифические времена он действует в качестве варвара, ставшего культурным героем, изобретателем плуга и ткацкого станка.

Наиболее аутентичные источники излагают древнекитайские религиозно-мифологические представления крайне фрагментарно, без какого-либо подобия целостному эпосу или связному вероучению. Более того, масштабность и историческая глубина мифов обратно пропорциональны времени их записи, что Б. Карлгрен возвел к фундаментальному различию между «свободными» (достоверными) текстами эпохи Чжоу и «систематизирующими» (идеологически деформированными) текстами конца Чжоу и эпохи Хань. Но более архаичные мифы могли записываться и позже, а противоречия в их образах могут объясняться происхождением из разных регионов и последующей унификацией конфуцианцами и даосами.

Затем, с добавлением буддийского компонента, этот конгломерат стал еще и объектом связанной с народными верованиями беллетризации. Начало ей положил Гань Бао в «Соу шэнь цзи» («Записки о поисках духов», начало IV в.), за чем последовали «Сюй Соу шэнь цзи» («Продолжение Записок о поисках духов»), приписываемое Тао Юань-мину (V в.), и др. Позднее появились «Фэн шэнь янь-и» («Повествование о возведении в духи») Сюй Чжун-линя (XVI в.), «Ляо Чжай чжи и» («Странные истории из Кабинета Неудачника», рус. пер. — 2000) Пу Сун-лина (1640—1715), «Синь Ци Се» («Новые [записи] Ци Се», рус. пер. — 1977) Юань Мэя (1716—1798) и «Юэ-вэй цао-тан би-цзи» («Заметки из хижины “Великое в малом”», рус. пер. — 1974) Цзи Юня (1724—1805). Первую в мире книгу о древнекитайских мифах опубликовал в России С. М. Георгиевский («Мифические воззрения и мифы китайцев», 1892). В Китае их начали изучать знаменитые писатели Лу Синь и Мао Дунь и видный историк Гу Цзе-ган (1893—1980), а Юань Кэ провел итоговую систематизацию в популярном изложении (рус. пер. — 1965, 1987) и специальном словаре (1985). На Западе подобный словарь выпустил Э. Т. Вернер (1932), а в России вышел обобщающий мировые достижения том «Мифология. Религия» энциклопедии «Духовная культура Китая» (т. 2, 2007, 2-е изд. — 2011). Изобразительные аспекты древнекитайской мифологии исследовались в работах А. Доре, К. Финстербуш, Б. Л. Рифтина и А. П. Терентьева-Катанского.

Ист.: Гань Бао . Записки о поисках духов (Соу шэнь цзи) / Пер. Л. Н. Меньшикова. СПб., 1994; Каталог гор и морей (Шань хай цзин) / Пер. Э. М. Яншиной. М., 2004; Хуайнаньцзы: философы их Хуайнани / Пер. Л. Е. Померанцевой. М., 2016; Цюй Юань. Стихи. М., 1956; Чтимая книга: Древнекитайские тексты и перевод «Шан шу» («Шу цзин») и «Малого предисловия» («Шу сюй») / Пер. В. М. Майорова. М., 2014; Шицзин: Книга песен и гимнов / Пер. А. Штукина. М., 1987.

Лит.: Баранов И. Г. Верования, обычаи китайцев. М., 1999; Биррел А. Китайские мифы. М., 2005; Бодде Д. Мифы древнего Китая // Мифологии древнего мира. М., 1977; Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001; Вернер Э. Мифы и легенды Китая. М., 2007; Все о Китае / Сост. Г. И. Царева. Т. I, II. М., 2003; Де Грот Я. Я.М. Демонология древнего Китая. СПб., 2000; Его же. Война с демонами и обряды экзорцизма в древнем Китае. СПб., 2001; Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. Новосибирск, 1988; Масперо А. Религии Китая. СПб., 2004; Рифтин Б. Л. От мифа к роману. М., 1979; Терентьев-Катанский А. П. Иллюстрации к китайскому бестиарию. СПб., 2004; Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1987; Яншина Э. М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., 1984.