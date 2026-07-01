КИТАМУРА ТОКОКУ

КИТАМУРА ТОКОКУ - японский поэт, публицист .

Ро­дился в обедневшей семье самурая. Учился в токийской школе Токио сэммон гакко (впоследствии университет Васэда) (1883-1887 годы). Придерживался радикальных взглядов, за что был исключён из школы. Состоял в рядах движения «Дзию мин­кэн ун­до» («Дви­же­ние за сво­бо­ду и на­род­ные пра­ва») ; за­тем ото­шёл от не­го. В 1888 году принял христианство. Участвовал в образовании Японского пацифистского общества. В 1893 году стал одним из основателей журнала «Бунгаку-кай» («Мир литературы»), объединившего японских романтиков. Печатал там эссе и критические статьи.

Творчество Китамуры складывалось под влиянием поэзии Дж. Байрона (ряд его произведений считаются вольными переложениями стихов Байрона), Т. Кар­лей­ля и Р. У. Эмерсона. Самые значительные сочинения Китамуры - «Поэма пленника» («Сосю-но си», 1888 год), «Лирическая поэма о райской горе Хорай» («Хорай кёку», 1891 год); эссе «Теория внутренней жизни» («Найбу сэймэйрон», 1893 год).

Будучи сторонником западного антропоцентризма, Китамура отстаивал свободу личности и открытое выражение эмоций, провозглашал любовь высшим проявлением человеческого духа. Произведения Китамуры часто полны отчаяния, пронизаны пафосом неприятия реальности. Писал в жанре синтайси (стихи свободной формы). Покончил жизнь самоубийством.

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