КИТАИСТИКА

КИТАИСТИКА - комплексная междисциплинарная наука о Китае и его культуре, прежде всего о языке, литературе, истории, религии и философии.

В широком смысле включает также маньчжуристику, монголистику, тибетологию, тангутоведение и киданеведение. В Китае именуется «го-сюэ» [учение о (китайском) государстве / национальная наука], «чжунго-сюэ» (учение о Срединном государстве) или «ханьсюэ» (учение о хань / китаеведение).

В Китае системное осмысление собственной языковой, культурно-исторической и национально-государственной специфики началось в период складывания единого централизованного государства, нуждавшегося в унифицированной фиксации своего духовного наследия. Впервые такая попытка была предпринята в сочинение Люй Бу­вэя - «сян го» (канцлера) царства Цинь. В обширном и тщательно структурированном трактате совместились два методических подхода: энциклопедический, позднее соотнесённый с научно-философским разрядом «цза цзя» (энциклопедизм/эклектика), и историографический, о чём свидетельствует введённый в его заглавие термин «чунь цю» (вёсны и осени), издревле обозначавший летописи, самая известная из которых - каноническая «Чунь цю» («Вёсны и осени»).

Данному принципу кодификации всех накопленных знаний следовал создатель основ официальной идеологии китайской империи Дун Чжуншу в своём собрании философской и социально-политической эссе «Чунь цю фань лу» («Обильные росы/самоцветы [смыслов] "Вёсен и осеней"»). Во II-I веках до нашей эры оба подхода начали воплощаться в относительно разных формах: научно-философской энциклопедии, такой как «Хуайнань-цзы», и исторической энциклопедии с включением научно-философских трактатов, например «Ши цзи» («Исторические записки») Сыма Цяня. Возросшая в эпоху Хань [от этого названия происходит этноним «хань» (китайский) и соответственно термин «ханьсюэ»] значимость изучения предшествующей культуры, сливавшейся с письменностью под общим обозначением «вэнь» (знаки, письмена, литература, культура), была во многом обусловлена проведённой в период Цинь радикальной реформой письменности и уничтожением канонических книг (213 год до нашей эры).

Основополагающие произведения, ставшие конфуцианскими канонами, приходилось восстанавливать новыми иероглифами по памяти или отыскивать среди чудом сохранившихся старописных текстов, что в обоих случаях грозило фальсификацией. В этой ситуации китайские специалисты по китайской культуре, сведённой к проблемам текстологии и ис­то­рио­гра­фии , разделились на две школы - канонов в современных знаках («цзинь вэнь цзин») и канонов в древних знаках («гу вэнь цзин»), которые противостояли друг другу вплоть до начала XX века.

Китайский энциклопедизм, как высшая форма осмысления собственной культуры, постоянно развиваясь и совершенствуясь, всегда отличался тесной органической связью с каноносообразной (нумерологизированной - «сян шу чжи сюэ») общенаучной систематикой, традиционной историографией и актуальной социально-политической проблематикой. В частности, по указу сунского императора Чжэнь-цзуна (997/998-1022 годs) одна из крупнейших энциклопедий («лэй шу») «Цэ фу юань гуй» (1013 год), состоящая из более чем 9 млн. иероглифов, 1000 свитков («цзюань») и свыше 1100 рубрик, была создана в жанре «цэ фу», подразумевающем использование официальных (династийных) историй («чжэн ши») и ортодоксальных трактатов.

После свержения монгольского владычества династии Юань и установления последней национальной китайской династии Мин была составлена (1404 год) самая большая энциклопедия «Юн-лэ да дянь» объёмом около 23 тысячи цзюаней, от которой сохранилось лишь чуть более 3% текста. Крупнейшая в мире и ныне оцифрованная энциклопедически рубрицированная по 4 разделам («сы бу») коллекция книг («цун шу») «Сы ку цюань шу» - «Полное [собрание] писаний [всех] четырёх кладовых» (1781-1787 годs), включившая 3503 книги [объём свыше 79 тысяч цзюаней, более 36 тысяч томов («цэ»)], была создана по указу императора Гао-цзуна (1736-1795 годs, Цяньлун) в качестве универсального акта признания достижений китайской культуры маньчжурской династией Цин. Своего рода стержнем для всей энциклопедической деятельности служили опиравшиеся на образец «Ши цзи» и сами игравшие роль энциклопедий официальные («правильные») истории, в итоге образовавшие корпус «Эр ши у ши» («Двадцать пять историографий»).

С рубежа нашей эры как энциклопедическая, так и историографическая систематика зиждилась на библиографической модели, разработанной главным императорским библиографом Лю Сяном и его сыном Лю Синем в трактате «Ци люэ» («Семь сводов», около 5 года до нашей эры), ставшем основой старейшей сохранившейся библиографии - раздела «И вэнь чжи» («Трактат об искусственных и искусных текстах») первой, собственно династийной, истории «Хань шу» [«Книга (об эпохе) Хань»] Бань Гу. Лю Сян, Лю Синь и Бань Гу ввели 6-членную классификацию произведений: 1) каноны и литературная классика («лю и»), 2) философия и наука («чжу цзы»), 3) поэзия («ши фу»), 4) военное дело («бин шу»), 5) математика, астрономия, астрология, натурфилософия, мифология, мантика, оккультизм («шу шу»), 6) медицина, фармация, эротология, алхимия, магия («фан цзи»). В III веке нашей эры хранитель императорской библиотеки государства Вэй - Сюнь Сюй (около 218 - около 289) впервые описал 4-членную («сы бу», «сы ку») классификацию: 1)каноны («цзин»), 2) философия, религия, наука, медицина, искусство, военное дело («цзы»), 3) история, география («ши»), 4) беллетристика, поэзия («цзи»), которые возобладали с 7 века.

В XVII веке философ и учёный-энциклопедист Фан Ичжи, знакомый с западной наукой, новаторски разделил все интеллектуальные достижения на три класса: 1) научная «физиометрия» («чжи цэ»), 2) философское «проникновение в исходные импульсы» («тун цзи»), 3) общественно-политические и морально-правовые «принципы управления» («цзай ли»). В эпоху Цин практиковалось более привычное трёхчастное деление знаний: 1) философия («и ли»), 2)история («као цзюй»), 3) литература («цы чжан»).

В конце XIX - начале XIX века в условиях усиления западного влияния, разложения устоев китайской империи, девальвации исконных ценностей и обострения проблемы национальной идентичности стала рушиться традиционная китайская культура и, соответственно, началось её радикальное переосмысление в самом Китае. С основания в 1898 году Пекинского университета происходило складывание новой («вестернизированной» и модернизированной) высшей школы и в целом системы образования, что привело в 1905 году к упразднению архаической экзаменационной системы и к созданию Министерства просвещения, а затем, в 1920 году, к официальной замене полуискусственного письменного языка вэньянь разговорным байхуа в качестве государственного языка («го-юй»). Образование Центральной исследовательской академии [Чжунъян яньцзю юань (Academia Sinica), 1928] и Бэйпинской академии (1929 год) заложило институциональную базу развития современной науки в Китае. В этих условиях Чжан Бинлинь (Чжан Тайянь) придал новый смысл термину «го-сюэ», обобщившему все прежние классификации и соотнесённому с западными обозначениями китаистики. В середине 1920-х годов в Пекине, Шанхае, Нанкине и других крупных городах возник ряд влиятельных научных обществ и периодических изданий, в своих наименованиях самоопределявшихся термином «го-сюэ».

Перед китайскими учёными в этот период встала сложнейшая задача не только полного переосмысления трёхтысячелетнего духовного наследия, но и его «перекодировки» в совершенно иную понятийно-методологическую систему и даже перевода на другой язык. К её решению приступили в 1910-1940-е годы ведущие китайские интеллектуалы, которые, сохранив достижения традиционной китаистики, сумели придать ей новые формы (Янь Фу, 1854-1921 годы; Кан Ювэй ; Сунь Ятсен; Цай Юаньпэй, 1868-1940 годы; Лян Цичао; Ван Говэй; Ma Ифу, 1883-1967 годы; Лю Шипэй, 1884-1919 годы; Сюн Шили; Чжан Дунсунь, 1884/86-1973 годы; Чжан Цзюньмай, 1887-1968 годы; Ху Ши; Го Можо; Лян Шумин, 1893-1988 годы; Гу Цзеган, 1893-1980 годы; Фэн Юлань; Цянь Му, 1895-1990 годы; Линь Юйтан, 1895-1976 годы; Фан Дунмэй, 1899-1976 годы; Чэнь Юньцзе, 1901-1994 годы; Хэ Линь, 1902-1992 годы; Сюй Фугуань, 1903-1982 годы; Моу Цзунсань, 1909-1995 годы; Тан Цзюньи, 1909-1978 годы, и др.). Итогом этой работы к середине XX века явились толково-энциклопедические словари «Цы юань» («Источник слов», 1915 год) и «Цы хай» («Море слов», 1947 год) и др.

Разделение в 1949 году Китая на КНР и Китайскую Республику на Тайване развело китайских учёных по разные стороны баррикад и породило глубокие расхождения в национальной китайской синологии. В КНР под влиянием коммунистической идеологии возобладал «вестернизаторский» подход к собственной культуре [в том числе предпринимались попытки в 1950-х годах латинизировать (романизировать) китайскую письменность, в 1960-х годах в ходе «культурной революции» уничтожить старую культуру, а в 1970-х годах в рамках кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» искоренить кон­фу­ци­ан­скую тра­ди­цию].

На Тайване (в первую очередь в переведённой туда Academia Sinica), в Гонконге и других центрах «нематериковой» китайской диаспоры («хуацяо») утвердился «традиционалистский» подход. Наиболее ярким отражением такого разрыва стало использование разных форм иероглифов - сокращённых в КНР и полных на Тайване и в Гонконге. В КНР это увеличивало культурно-языковую дистанцию между субъектом и объектом китаистики, то есть исследователем и исследуемыми текстами, написанными на вэньяне полными иероглифами. Но к концу XX века конфронтация ослабла и сменилась конвергенцией. Тайваньская, гонконгская и другая зарубежная китаистическая литература стала публиковаться в КНР, где в соответствующих исследовательских центрах (прежде всего в университетах и академиях обществ, наук столицы и административных центров провинций) в середине 1990-х годов в ситуации поиска новых культурных ориентиров началась даже своего рода «китаистическая горячка» («го-сюэ жэ»).

В результате были переизданы, а также по большей части переведены на байхуа и заново прокомментированы все основные памятники традиционной идеологии (конфуцианское «Тринадцатиканоние» - «Ши сань цзин», 1982 год; даосская «Сокровищница дао» - «Дао цзан», 1996 год; китайский вариант буддийской Типитаки - «Да цзан цзин», 1984-1996 годs), философии и литературы; выпущены практически исчерпывающие общие и специальные энциклопедии и справочники (80-томная «Большая китайская энциклопедия» - «Чжунго да байкэ-цюаныну»; 14-томный «Большой словарь китайской истории» - «Чжунго лиши да цыдянь»; «Словарь китайской культуры» - «Чжунго вэньхуа цыдянь», 1987 год; «Хронологический справочник по истории китайской культуры» - «Чжунго вэньхуа ши няньбяо», 1990 год; «Совокупный свод схолий и глосс» - «Гу сюнь хуй цзуань», 2003 год), полные словари китайского языка и иероглифики (12-томный «Большой словарь китайского языка» - «Хань юй да цыдянь», 1986-1993 годы; 8-томный «Большой словарь китайских иероглифов» - «Хань юй да цзы дянь», 1986-1990 годы). Это вывело китаистики в Китае на качественно новый уровень развития.

В конце XX - начале XXI века в китайской китаистике возникло оригинальное «англоязычное направление», сформированное главным образом в США и Канаде этническими китайцами [Ду Вэймин (родился 1940 год) и Чжан Гуанчжи (родился 1951 год) в Гарвардском университете, Чэн Чжунъин (родился 1935 год) в Гонолулу, Юй Инши (родился 1930 год) в Принстоне, Цинь Цзяи (1934-2001 годы) в Торонто и др.]. В условиях глобализации это космополитичное образование может стать связующим звеном между пока ещё методологически и лингвистически различными по своему содержанию китаистиками Запада и Китая, тем более что этому способствуют позитивные исторические предпосылки и новейшие интегративные тенденции. В 1931-1950 годах Гарвард-Яньцзинский институт (Harvard Yenching Institute) Гарвардского университета издал в Пекине серию из 64 индексов («иньдэ») - самых современных на то время справочников по китайской классической литературе, позднее неоднократно переиздававшихся, а с середины 1990-х годов по договору между Йельским университетом и Китайской международной книгоиздательской корпорацией (КНР) началась публикация серии «Культуры и цивилизации Китая» из 70 книг на нескольких языках.

В ан­тич­ном ми­ре све­де­ния о Ки­тае бы­ли от­ры­воч­ны­ми. С ру­бе­жа нашей эры он стал из­вес­тен (со­чи­не­ния Стра­бо­на, Пли­ния Стар­ше­го , Клавдия Птолемея, Павсания) как загадочная страна серов (Серика) или/и синов/тинов (Сина/Тина, Циниста). Первое название предположительно относится к Северному Китаю и возводится к иероглифу «сы» (шёлк), а второе - к Южному Китаю с Северным Вьетнамом и к наименованию династии Цинь. Более или менее развёрнутые и достоверные сведения о Китае начали поступать в Европу только в Средневековье и Новое время, прежде всего от итальянских путешественников и миссионеров (Марко Поло и др.). Более подробно о Китае повествуется в книге «История великого государства Китая» (опубликована в 1585 году в Риме испанцем Г. де Мендосой; к 1600 году она выдержала 38 изданий и была переведена на основные европейские языки).

Первый полноценный словарь китайского языка – китайско-испанский, включавший 7160 иероглифов, составил, видимо, португальский иезуит Э. Диаш (1574-1659 годы), а первую грамматику «Arte de la lengua mandarina» опубликовал в Кантоне (Гуанчжоу, 1703 год) миссионер-доминиканец Ф. Варо (1627-1687 годы). Однако «отцом западной синологии» считается итальянский миссионер и иезуит М. Риччи, проживший в Китае почти 30 лет; он в совершенстве овладел языком, перевёл на латынь конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») и ввёл в оборот на Западе имя Кун-цзы в форме Confucius (Конфуций). В 1732 году в Неаполе при поддержке папы Римского Климента XII (1730-1740 годы) и императора Карла VI была открыта Китайская коллегия (Соllegio dei Cinesi), явившаяся прототипом синологического учебного заведения, в 1889 году секуляризованная и затем превратившаяся в Восточный институт (университет). Проживший более 50 лет в Китае другой итальянский иезуит А. Цоттоли (1826-1902 годы) составил 5-томную антологию переводов на латынь китайской литературы всех видов и жанров «Cursus litteraturae sinicae» (1879-1882 годы).

Первую немецкую книгу о Китае (1655 год) на латыни написал также иезуит - И. А. Шалль фон Белль (1591-1666 годы), с 1622 года до кончины живший там и подвизавшийся при дворе. В начале XIX века крупнейшим немецким синологом был Й. Г. Клапрот (1783-1835 годы), состоявший на российской службе. Его соотечественник Х. Г. китаистики фон дер Габеленц выпустил первую научную грамматику китайского языка (1881 год), О. Франке (1863-1946 годы) создал 5-томный труд по истории Китая до эпохи Юань «Geschichte des chinesischen Reiches» (1930-1952 годы), А. Форке (1867-1944 годы) первым провёл исследование традиционной китайской науки («The worldconception of the Chinese...», 1925 год), а Р. Вильхельм (1873-1930 годы) перевёл на немецкий язык основные классические труды китайской философии. Итоговым для немецкой синологии в начале XXI века стал 1000-страничный словарь «Das großе China-Lexikon» (2003 год).

Французская китаистика начала развиваться в XVII веке также стараниями учёных мис­сио­не­ров - ие­зуи­тов , в первую очередь Н. Триго (1577-1628 годы), Ж. Буве (1656-1730 годы), состоявшим в активной переписке с Г. В. Лейбницем; Ж. А. Премара (1666-1736 годы). Выучивший маньчжурский язык и назначенный переводчиком китайского императора Ж.Ф. Жербильон (1654-1707 годы) участвовал в заключении русско-китайского Нерчинского договора 1689 года и написал первое на Западе исследование о маньчжурском языке - «Elementa linguæ Tartaricæ». Обширные сведения, накопленные французскими миссионерами, нашли отражение в энциклопедических трудах, начало которым положила 4-томная компиляция («Description...», 1735 год) Ж. Б. Дю Альда (1674-1743 год).

В XVII-XVIII веках интерес к культуре Китая охватил всю Европу (смотри Шинуазри). Так, во Франции впервые на Западе китаистика была институализирована высшей школой - в 1814 году в Коллеж де Франс была учреждена кафедра синологии во главе с крупнейшим специалистом того времени Ж. П. Абель-Ремюзой (1788-1832 годы). Впоследствии эту кафедру возглавляли такие выдающиеся учёные, как С. Жюльен (1797-1873 годы), Э. Шаванн (1865-1918 годы), А. Масперо, П. Демьевиль, Ж. Жерне. Иезуит С. Куврёр (1835-1919 годы) в 1890 году составил регулярно переиздававшийся словарь «Dictionnaire classique de la langue chinoise», другой иезуит-миссионер и врач Л. Вигер (1856-1930 годы, по другим данным, 1933 год) издал полный курс истории религиозно-философских взглядов в Китае (1917 год) и соответствующую хрестоматию (1906 год). А. Кордье (1849-1925 годы) вместе с голландцем Г. Шлегелем (1840-1903 годы) в 1890 году основал всемирно признанный журнал «Т’oung Рао» и составил многотомную библиографию западных работ о Китае «Bibliotheca Sinica» (1878-1908 годы), с 1955 года продолженную в ежегоднике «Revue bibliographique de sinologie». П. М. Гране создал при Парижском университете Институт высших исследований Китая (Institut des Hautes Études Chinoises).

Возникновение английской китаистики было ознаменовано появлением первой на Западе развёрнутой монографии о китайском языке Дж. Уэбба (1611-1672 годы), опубликованной в 1669 году в Лондоне. В XIX веке протестанты-миссионеры из Великобритании первыми осуществили полные переводы Библии на китайский язык. Миссионер Дж. Легг (1815-1897 годы), основавший в 1876 году кафедру синологии в Оксфордском университете, прославился классическими переводами конфуцианских канонов (переизданы в 1966 году по решению ЮНЕСКО) и основополагающих даосских трактатов. Ещё одним классиком перевода с китайского языка считается А. Уэйли. Т. Ф. Уэйд (1818-1895 годы) и Г. А. Джайлс создали систему транскрипции (латинизации, романизации) китайского языка, используемую до сих пор в англоязычных публикациях наряду с претендующим на международный статус китайским фонетическим алфавитом («пинь-инь», 1958 год). Джайлс составил два фундаментальных словаря: лингвистический «Chinese-English dictionary» (1892 год) и биографический «Chinese biographical dictionary» (1898 год), а также один из первых современных очерков истории китайской литературы «History of Chinese literature» (1901 год). Аннотированный справочник по китайской (в основном научно-философской) литературе «Notes on Chinese literature» ранее издал в Шанхае (1867 год) миссионер А. Уайли (1815-1887 годы).

Высшими достижениями британской синологии в XX веке стали коллективные труды: основанная учёным-энциклопедистом Дж. Нидемом (1900-1995 годы) серия новаторских монографий по истории китайской науки и техники «Science and Civilization in China» (с 1954 года по 2004 год вышло 7 томов в 23 фолиантах) и самая подробная и авторитетная на Западе общая история Китая «The Cambridge history of China» (с 1978 года по 2002 год вышло 13 томов).

Китаистика в Нидерландах началась с опубликования Я. Ньюхофом в 1665 году отчёта о первом нидерландском посольстве в Пекине, который затем неоднократно переиздавался и был переведён на основные европейские языки. Широкое международное признание получили труды Г. Шлегеля, Я. Я. М. де Гроота (1854-1921 годы), наиболее подробно описавшего китайские религии («The religious system of China», vol. 1-6, 1892-1910 годы); Я. Я. Л. Дайвендака (1889-1954 годы), основавшего Синологический институт в Лейдене и переведшего «Шан цзюнь шу» (1928 год, переиздание 1963 год, по рекомендации ЮНЕСКО); Р. Х. ван Гулика (1910-1967 годы), открывшего Западу китайскую эротологию («Sexual life in ancient China», 1961 год); А. Ф. П. Хулсевэ (1910-1993 годы). Всемирно известные представители шведской синологии - О. Сирэн (1879-1966 годы), автор многотомных трудов по истории китайского искусства, и Б. Карлгрен, один из крупнейших исследователей и переводчиков китайской классики, основоположник современного изучения этимологии и фонетики древнекитайского языка («Grammata Serica», 1940 год).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны центр западной китаистики переместился в США и развивается в тесном сотрудничестве с китайскими коллегами. Крупнейшие американские синологи XX века - Д. Бодде (1909-2003 годы), У. Т. Де Бари, Д. Н. Кейтли, Х. Г. Крил (1905-1994 годы), А. Ф. Райт, Б. Уотсон, А. Фейерверкер, Ч. О. Хакер (1919-1994 годы), Э. Л. Шонесси. В области библиографии М. Дэвидсон («А list of published translations from Chinese into English, French, and German», pt. 1-2, 1952-1957) и Хакер («China: а critical bibliography», 1962) продолжили работу, начатую А. Кордье, а К. Ло («А guide to the Ssü-pu ts’ung-k’an», 1965) - работу А. Уэйли. Совместно с европейскими, китайскими и японскими коллегами американской синологи подготовили биобиблиографические словари, охватывающие почти 13 веков китайской истории - от первой централизованной империи Цинь до воцарения Восточной (Поздней) Хань и от эпохи Сун до образования КНР: Eminent Chinese of Ch’ing period (1644-1912). Wash., 1943-1944. Taipei, 1972. Vol. 1-2; Biographical dictionary of Republican China. N. Y., 1967-1979. Vol. 1-5; Dictionary of Ming biography, 1368-1644. N. Y., 1976. Vol. 1-2; Sung biographies. Wiesbaden, 1976. Vol. 1-4; Loewe М. The men who governed Han China: companion to а biographical dictionary of the Qin, former Han and Xin Periods. Leiden, 2004.

Русское слово «Китай», фонетически и этимологически отличаясь от западных аналогов, возводится к этнониму кидини/кидани (цидани), которым обозначали монголоязычных кочевников, образовавших в X-XI веках на северо-востоке Китая государство Ляо; через них, по-видимому, и произошло первоначальное знакомство русских с Китаем. Первые (XV век) письменные сведения о нём (Хатай - Северный Китай; Чин, Мачин - Южный Китай) привёл в своих записках о путешествии в Индию А. Никитин. Первые посланники в Китай: И. Петелин («Роспись...», 1618 год), Ф. И. Байков («Статейный список», 1660 год), Н. Г. Спафарий («Описание...», 1677 год) оставили уже записи очевидцев.

В 1715-1954 годах в Пекине действовала Российская духовная миссия (сформирована в 1713 году), среди миссионеров - создатели отечественной китаистики. В XVIII веке это были крупнейшие переводчики И. К. Россохин и А. Л. Леонтьев, публиковавшийся в журналах Н. И. Новикова. В XIX веке подлинно научный и общественно значимый характер российской китаистики придал глава 9-й миссии архимандрит Иакинф (Н. Я. Бичурин), выпустивший целый ряд переводов, исследований, энциклопедических сочинений о Китае и создавший методику обучения китайскому языку в первом в России учебном заведении данной специализации - Кяхтинской школе (училище). В 1837 году кафедра китайского языка была учреждена в Казанском университете, откуда в 1855 году переведена на факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета.

Глава 13-й и 15-й миссий архимандрит Палладий (П. И. Кафаров) подготовил новаторскую работу «Китайская литература магометан» (1887 год) и составил фундаментальный Китайско-русский словарь, который завершил и издал в 2 томах в Пекине в 1888 году П. С. Попов, создавший также Русско-китайский словарь (1879 год; переиздавался в Пекине в 1896 году и в Токио в 1900 году). Попов перевёл также конфуцианские каноны «Лунь юй» (1910 год) и «Мэн-цзы» (1904 год, смотри в статье Мэн-цзы). В 1909 году в Пекине под редакцией епископа Иннокентия (И. А. Фигуровского) вышел 2-томный Полный китайско-русский словарь, учитывавший словари Попова, Куврёра и Джайлса. В 1983-1984 годах под редакцией И. М. Ошанина был опубликован 4-томный Большой китайско-русский словарь.

В XIX веке самой значительной после Бичурина фигурой в отечественной китаистике был учёный-энциклопедист В. П. Васильев, написавший пионерский для всей российской и западной науки «Очерк истории китайской литературы» (1880 год) и разработавший русскую графическую систему расположения и поиска иероглифов в словарях (1866 год). Первая в мире книга по китайской мифологии (1892 год) принадлежит перу С. М. Георгиевского. В XX веке отечественную китаистику возглавил В. М. Алексеев, блестящий переводчик Пу Сунлина, наставник плеяды выдающихся учёных (Н. А. Невский, К. К. Флуг, Ю. К. Щуцкий, Б. А. Васильев, А. А. Штукин, А. А. Петров, Л. Н. Меньшиков и др.), главный организатор итогового для середины XX века энциклопедического сборника «Китай» (1940 год). В конце XX века итог исследований отечественных китаистов подвели: 6 книг по этнической истории китайцев от зарождения до начала XX века, написанных коллективом ведущих специалистов (М. В. Крюков, В. В. Малявин, Л. С. Переломов, М. В. Софронов, Н. Н. Чебоксаров) (1978-1993 годы); учебное пособие М. Е. Кравцовой «История культуры Китая» (1999 год) и энциклопедия В. В. Малявина «Китайская цивилизация» (2000 год).

Вершиной отечественного китаеведения в XXI веке стала беспрецедентная для России и Запада 5-томная энциклопедия «Духовная культура Китая» (т. 1-3-, 2006-2008- годы). Наиболее полные биобиблиографические сведения о развитии отечественной китаистике даны в трудах П. Е. Скачкова, В. Н. Никифорова, С. Д. Милибанд, А. Н. Хохлова. В советский и постсоветский периоды крупными центрами китаеведческих исследований стали академические институты - востоковедения (ныне ИВ РАН) и Дальнего Востока (ныне ИДВ РАН), а также Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки МГУ). Авторитетная научно-педагогическая школа продолжает работу в Санкт-Петербургском филиале ИВ РАН и на восточном факультете Санкт-Петербургского университета.

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