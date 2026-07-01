КИТАГАВА УТАМАРО

КИТАГАВА УТАМАРО - японский мастер цветной ксилографии и живописец , крупнейший представитель направления укиё-э.

Учился у художника и литератора Ториямы Сэкиэна. Работал в Эдо. Начал с произведений, носящих характер натурных штудий (альбомы: «Дары прилива», 1778 год; «Песни раковин», 1780 год; «Книга насекомых», 1788 год; «Книга птиц», около 1790 года); затем обратился к жанру бидзин-га («красавицы»), создавая с помощью плавной, текучей линии и утончённого цветового ритма изысканно-поэтический образ красавицы, представленной подчас погрудно или по пояс на листах большого формата в сложной технике полихромной печати с применением слюдяного порошка, дающего эффект серебристого мерцающего фона [серии «Окуби-э» («Большие головы», 1790 год), «Замечательные красавицы шести чайных домов» (около 1796 года) и др.].

Отмеченные чертами идеализации, женские образы Китагавы вместе с тем не лишены жизненной достоверности, особенно явственно выступающей в ком­по­зи­ци­ях на темы повседневной жизни (серии «Женщины за шитьём» и «Красавицы кухни», середина 1790-х годов; «Дни и часы женщин», 1792-1793 годы). Один из первых японских художников, с которыми познакомились европейские мастера искусства в середине XIX века (монографию о нём в 1890-х годах опубликовал Э. де Гон­кур ). Китагава, вместе с Кацусикой Хокусаем и Утагавой Хиросигэ (Андо), оказал влияние на французское и английское искусство 2-й половины XIX - начала XX века.

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