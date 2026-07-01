КИТАГАВА ДЖОЗЕФ МИЦУО
КИТАГАВА ДЖОЗЕФ МИЦУО - американский религиовед, один из основателей чикагской школы истории религий.
По происхождению японец. Родился в семье англиканского священника. В 1937 году окончил Университет Риккё в Токио, в 1941 году приехал в США для продолжения образования. После вступления США во 2-ю мировую войну (декабрь 1941 года) попал в лагерь для перемещённых лиц, где находился до октября 1945 года.
Во время пребывания в лагере Китагава принял сан англиканского священника. В 1951 году защитил докторскую диссертацию и начал преподавать в Чикагском университете; в 1970-1980 годах декан богословского факультета. В 1960 году совместно с М. Элиаде и другими исследователями основал журнал «История религий» («History of religions»), сыгравший большую роль в становлении сравнительного религиоведения как самостоятельной академической дисциплины.
Основные работы Китагавы посвящены азиатским (главным образом японским) религиозным традициям, а также сравнительному религиоведению и феноменологии религий. Для его научного подхода было характерно стремление рассматривать исторические формы религий «как человеческий ответ на сакральное измерение жизни и мира, признавая при этом, что каждая религия всецело индивидуальна» (Kitagawa J. М. History of religions: understanding human experiense. Atlanta, 1987. Р. 129).
Сочинения:
Religions of the East. Phil., 1960
Religion in Japanese history. N. Y., 1966
History of religions: understanding human experience. Atlanta, 1987
The quest for human unity: a religious history. Minneapolis, 1990
Spiritual liberation and human freedom in contemporary Asia. N. Y., 1990
The Christian tradition: beyond its European captivity. Phil., 1992
Религия в истории Японии. СПб., 2005.
Иллюстрация:
Китагава Утамаро. «Красавица Синобу». Гравюра на дереве. 1793. Музей Гиме (Париж). Архив БРЭ.