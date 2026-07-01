КИТАГАВА ДЖОЗЕФ МИЦУО

КИТАГАВА ДЖОЗЕФ МИЦУО - американский религиовед, один из основателей чикагской школы истории религий.

По про­ис­хо­ж­де­нию япо­нец. Ро­дил­ся в се­мье анг­ли­кан­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1937 году окон­чил Университет Рик­кё в То­кио, в 1941 году прие­хал в США для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния. По­сле всту­п­ле­ния США во 2-ю ми­ро­вую вой­ну (декабрь 1941 года) по­пал в ла­герь для пе­ре­ме­щён­ных лиц, где на­хо­дил­ся до октября 1945 года.

Во время пребывания в лагере Китагава принял сан англиканского священника. В 1951 году защитил докторскую диссертацию и начал преподавать в Чикагском университете; в 1970-1980 годах декан богословского факультета. В 1960 году совместно с М. Элиаде и другими исследователями основал журнал «История религий» («History of religions»), сыгравший большую роль в становлении сравнительного религиоведения как самостоятельной академической дисциплины.

Основные работы Китагавы посвящены азиатским (главным образом японским) религиозным традициям, а также сравнительному религиоведению и феноменологии религий. Для его научного подхода было характерно стремление рассматривать исторические формы религий «как человеческий ответ на сакральное измерение жизни и мира, признавая при этом, что каждая религия всецело индивидуальна» (Kitagawa J. М. History of religions: understanding human experiense. Atlanta, 1987. Р. 129).

Сочинения:

Religions of the East. Phil., 1960

Reli­gion in Japanese history. N. Y., 1966

History of religions: understanding human experience. Atlanta, 1987

The quest for human unity: a re­ligious history. Minneapolis, 1990

Spiritual liberation and human freedom in contemporary Asia. N. Y., 1990

The Christian tradition: be­yond its European captivity. Phil., 1992

Ре­ли­гия в ис­то­рии Япо­нии. СПб., 2005.

Иллюстрация:

Ки­та­га­ва Ута­ма­ро. «Кра­са­ви­ца Си­но­бу». Гра­вю­ра на де­ре­ве. 1793. Му­зей Ги­ме (Па­риж). Архив БРЭ.

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