КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУД

КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУД - письменный эпический памятник огузских племён (вошедших позднее в состав туркменского, азербайджанского, турецкого народов).

Складывался в Средней Азии (IX-X века), Закавказье и смежных областях Малой Азии (XI-XV века); включает и более древние пласты фольк­ло­ра («Сказание о Бамси-Бейреке», VI-VIII века). Окончательный вид - вступление и цикл из 12 песен (сказаний) - «Китаби деде Коркуд» приобрёл в 1-й половине XV века в ос­ман­ской сре­де.

Каждая песня имеет самостоятельный сюжет; между ними есть хронологические и другие противоречия. Объединяет песни образ Коркуда - патриарха, вещего сказителя и прорицателя, которому приписывается авторство книги. Легенды о Коркуде (Коркуте, Хорхуте), святом покровителе сказителей, распространены среди различных тюркских, в том числе и не огузских, народов. 10 песен «Китаби деде Коркуд» объединены образами Баюндур-хана и его богатырей; 9 из них повествуют о войнах с неверными, одна - об огузских междоусобицах.

Наибольшими художественными достоинствами отличается «Песня об удалом Домруле». На русский язык четыре главы из «Китаби деде Коркуд» были впервые опубликованы в 1893-1903 годах.

Издания:

Dede Korkut Kitabı. Giriş. Ankara, 1989

Кни­га мое­го де­да Кор­ку­та. Огуз­ский ге­рои­че­ский эпос. М., 2007.

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