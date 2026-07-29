КИТАБАТАКЭ ТИКАФУСА

Китабатакэ, Тикафуса (08.03.1293 — 01.06.1354, Ёсино, совр. префектура Нара) — придворный и государственный деятель конца эпохи Камакура (1185—1333) и периода противостояния Северного и Южного дворов (1336—1392).

Один из главных сподвижников императора Годайго (прав. 1318—1339) в борьбе за восстановление власти государей. Был наставником сына Годайго — принца Ёёси, после смерти которого в 1330 принял монашеский постриг. Написал трактаты о структуре административного управления двора эпохи Камакура, а также об учении Исэ-синто (в Исэ находились родовые земли К.). Главное сочинение К., «Дзинно сётоки» («Записи о правильном наследовании богов и государей», 1339), было написано в период раскола двора на Северный и Южный. Считается, что текст был предназначен для юного государя Гомураками (прав. 1339—1368), императора Южного двора и 7-го сына Годайго, и потому написан простым доступным языком — «азбука» с небольшим числом иероглифов; в нем излагаются события от сотворения мира до правления императора Гомураками. Основные постулаты «Дзинно сётоки» таковы: Япония превосходит все остальные страны, так как является «страной богов»; наследование власти японских государей непрерывно и восходит к богине солнца Аматэрасу. Сохранились рукописные, а также множество ксилографических копий этого текста, его влияние на последующую историко-политическую мысль было огромно.

Соч.: Дзинносётоки / Пер. Е. К. Симоновой-Гудзенко // Синто. Путь японских богов. Т. 2. СПб., 2002. С. 226—239; Дзинно сётоки / Пер. А. М. Кабанова // Буддизм в Японии. М., 1993. С. 646—656.

Соч.: Chronicle of Gods and Sovereigns: Jinnō Shōtōki of Kitabatake Chikafusa / Trans. by H. P. Varley. New York, 1980.

Лит.: Мещеряков А. Н. Из истории политической мысли Японии: концепция «национальной исключительности» К. Тикафуса // История политической мысли и современность. М., 1988. С. 99—108.