КИТАБ-И ДЕДЕМ КОРКУТ

Китаб-и дедем Коркут («Книга моего деда Коркута», полное название — «Книга моего деда Коркута на языке племени огузов») — единственный сохранившийся памятник книжного эпоса у тюркских огузских народов.

В «Книге моего деда Коркута» нашли отражение и события ранней тюркской полулегендарной истории, и более поздние, связанные с распространением могущества тюрков на территории Малой Азии и контактами с Византией. «Книга моего деда Коркута» состоит из 12 сказаний. Их основным сюжетообразующим стержнем является борьба огузских племен против немусульман на землях Малой Азии и Закавказья, а также многочисленные междоусобицы в среде самих огузов . Сказания, составляющие «Книгу моего деда Коркута», хронологически неоднородны и довольно четко группируются вокруг определенных героев эпоса — Салор-Казана, Бейрека, эпического певца — Коркута, так называемых младших богатырей.

Сложение сказаний, вошедших в состав «К.-и д. К.», относят к 1-й половине XI в., когда огузские племена начали свое продвижение на Запад через Закавказье, Иран и Малую Азию, став этнической основой современных турок и азербайджанцев. Приблизительно с начала XIV в. огузские сказания о подвигах бегов-богатырей, прошедшие определенную циклизацию, но доселе бытовавшие преимущественно в устной форме, фиксируются в письменном виде.

Вплоть до недавнего времени некоторые сказания, относящиеся к «Книге моего деда Коркута», бытовали на территории современной Турции и Закавказья, например сказание о Бейреке, которое является одной из самых древних частей «К.-и д. К.» и в то же время генетически связано с узбекским эпосом «Алпамыш».

Известно о двух недатированных рукописях «К.-и д. К.» — это так называемые Дрезденский и Ватиканский списки (оба, по палеографическим данным, относят к концу XVI в.). Первый был обнаружен в библиотеке Дрездена Г. Дицем в 1815. В 1922 В. В. Бартольд закончил русский перевод всей рукописи. Другой список «Книги моего деда Коркута» из шести сказаний был обнаружен в библиотеке Ватикана, переведен и опубликован Э. Росси в 1950.

«Книга моего деда Коркута» всегда представляла особый интерес для тюркологов и исследовалась прежде всего как источник по географической локализации и истории расселения тюркских огузских племен в Малой Азии и на Южном Кавказе.

Публ.: Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос / Пер. акад. В. В. Бартольда. Изд. подгот. В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов. М.–Л., 1962.

Лит.: Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Л., 1974.