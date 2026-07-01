КИТА ИККИ

КИТА ИККИ (настоящее имя Кита Тируйиро) - японский философ и публицист , теоретик государственного социализма.

Окончил Университет Васеда в Токио. В 1900-х годах участвовал в социалистическом движении. В 1910-х годах жил в Китае, сотрудничал с национально-революционными кругами. Разочаровавшись в Синьхайской революции 1911-1912 годов, которую счёл недостаточно радикальной, в 1919 году вернулся в Японию и сблизился с Ока­вой Сю­мэй­ем .

В 1923 году опубликовал краткий вариант «Генерального плана переустройства Японии» (полный текст издан подпольно), ставшего программой радикального крыла национал-революционеров. План включал передачу всей власти им­пе­ра­то­ру , перестройку избирательной системы, ликвидацию политических партий, проведение аграрной реформы, введение ограничений на собственность.

Порвав в 1923 году с Окавой Сюмэйем, отошёл от политической деятельности. После военного мятежа 26-29.02.1936 года, организаторы которого вдохновлялись идеями Кита, арестован и расстрелян по приговору суда.

Сочинения:

Тё­са­ку­сю. То­кио, 1959–1972. Т. 1–3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)