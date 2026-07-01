КИСУМУ

КИСУМУ - uо­род на за­па­де Ке­нии , административный центр провинции Ньян­за.

Население 225,5 тысяч человек (2008 год). Крупный порт на северо-восточном побережье озера Виктория. Железной дорогой связан с портом Момбаса (Индийский океан). Аэропорт. Основан в 1901 году как терминал на Угандийской железной дороге. Первоначально именовался Порт-Флоренс (в честь Флоренс Престон, жены инженера Р. О. Престона, руководившего строительством железной дороги). Статус города с 1996 года.

Музей (открыт для публики в 1980 году; историческая экспозиция). Кисуму - центр сельскохозяйственного района (сахарный тростник, зерновые, скотоводство). Предприятия текстильной (хлопчатобумажные ткани), кожевенно-обувной, пищевой (производство сахара, переработка рыбы) промышленности. Судостроение и судоремонт. Рыболовство.

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