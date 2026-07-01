КИШ ДАНИЛО

КИШ ДАНИЛО - сербский пи­са­тель, член-корреспондент Сербской ака­де­мии на­ук и ис­кусств (1988 год).

Окончил Белградский университет (1958 год); преподавал в университетах Страсбура (1962-1964 годы), Бордо (1973-1976 годы) и Лилля (1979-1983 годы); с 1979 года постоянно жил в Париже. Печатался с 1953 года.

Основная тема прозы Киша, сочетающей черты мо­дер­низ­ма и по­стмо­дер­низ­ма , - смерть и страдания человека в исполненном абсурда мире: роман «Сад, пепел» («Basta, ререо», 1965 год), цикл автобиографических рассказов «Ранние горести» («Rani jadi», 1969 год); лишённый фабулы и составленный из разнородных текстов роман «Песчаник» («Pescanik», 1972 год).

Сборник рассказов «Могила для Бориса Давыдовича» («Grobnica za Borisa Davidovica», 1976 год), содержащий резкую критику сталинизма и тоталитаризма, вызвал бурную литературную полемику и судебный процесс. Ответом критикам стала полемическая книга Киша «Урок анатомии» («Cas anatomije», 1978 год).

Среди других сочинений: сборник рассказов «Энциклопедия мёртвых» («Enciklopedija mrtvih», 1983 год; частичный русский перевод 1995 год); переводы поэзии С. А. Есе­ни­на , О. Э. Ман­дель­шта­ма , М. И. Цве­тае­вой, Ш. Пе­тё­фи, Э. Ади и т. д.

Сочинения:

Саб­ра­на де­ла. Бео­град, 1995. Књ. 1–14.

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