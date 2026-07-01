КИСЕЛЁВА РЕФОРМА 1837-1841 ГОДОВ

КИСЕЛЁВА РЕФОРМА 1837-1841 ГОДОВ- реформа управления государством крестьянами в Российской империи, проведенная П.Д. Киселевым .

Распространялась на более чем 8 миллионов душ мужского пола (по ревизии 1835-1836 годов) различных категорий незакрепощённых крестьян: свыше 5,1 миллионов государственных крестьян, свыше 1,2 миллиона однодворцев и около 11 тысяч принадлежавших им крестьян, около 554 тысяч «малороссийских казаков», около 374 тысяч «войсковых обывателей», около 651 тысячи крестьян западных губерний, около 188,6 тысяч крестьян Крыма и Кавказа. По отношению к остальному населению Российской империи эти категории крестьян составили 34,6%.

Киселева реформа готовилась в марте 1835 года Секретным комитетом «Об улучшении состояния крестьян разных званий» (учреждён в 1835 году), а затем 5-м отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии под управлением П. Д. Киселёва (1836 год). Летом 1836 года проведена ревизия государственных деревень Курской, Московской, Псковской и Тамбовской губерний, представлявших различные в экономическом отношении регионы. В 1837 году во всеподданнейшем докладе императору Николаю I Киселёв наметил основные направления реформы: «устройство правильной и справедливой администрации», устранение крестьянского малоземелья, упорядочение податей, создание сельских школ, организация медицинской и ветеринарной помощи и др.

В 1838 году по инициативе Киселёва издано «Учреждение об управлении государственным имуществом в губерниях», распространившееся на оброчных государственных крестьян великорусских губерний и послужившее основой для издания других постановлений: об управлении государственными имуществами в западных губерниях (Виленской, Гродненской, Витебской, Могилёвской, Минской, Киевской, Волынской, Подольской) и Белостокской области, об управлении государственными имуществами в Закавказском крае и об управлении государственными имуществами в Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерниях.

Создавалась 4-ступенчатая система управления: губерния - округ - волость - сельское общество. В каждой губернии учреждалась Палата государственных имуществ, состоявшая из хозяйственного и лесного отделений. Округ возглавлял окружной начальник, имевший двух помощников: по заведованию государственными крестьянами и по лесной части. В зависимости от численности государственных крестьян округ государственных имуществ охватывал один или несколько уездов. Округа подразделялись на волости (около 6 тысяч душ мужского пола в каждой).

Сохранялись органы крестьянского самоуправления - волостной сход, состоявший из представителей домохозяев (один от каждых 20 дворов), избиравшееся сходом сроком на 3 года волостное правление в составе волостного головы и двух «заседателей» - по хозяйственной и по полицейской части. Волости подразделялись на сельские общества (1,5 тысячи душ мужского пола в каждом). Сельское общество включало одно или несколько селений.

Сельский сход состоял из представителей домохозяев от каждых 5 дворов и избирал сроком на 3 года сельского старшину, а для исполнения полицейских функций - сотских (одного от 200 дворов) и десятских (одного от 20 дворов). Для разбора мелких тяжб и проступков крестьян учреждались выборные волостные и сельские «расправы» (суды), которые руководствовались нормами обычного права и состоя­ли из су­дьи и нескольких за­се­да­те­лей (т. н. доб­ро­сове­ст­ные).

Киселева реформа сохраняла общинное землепользование с периодическими переделами земли внутри общины, оброчную повинность с учётом доходности крестьянского надела. Для уравнения оброчных платежей в соответствии с доходностью земли было предусмотрено составление земельных кадастров (при П. Д. Киселёве кадастр был составлен в 19 губерниях, в которых к 1855 году оброчная подать была переложена с душ на землю).

Для устранения малоземелья в государственной деревне предусматривалось наделение крестьян землёй из государственного резерва, а также переселение в малонаселённые губернии. В западных губерниях у государственных крестьян ликвидирована бар­щи­на и к 1848 году упразднена арендная система (практика сдачи казённых селений арендаторам). К 1843 году для наделения безземельных крестьян землёй выделено свыше 500 тысяч га, малоземельным отведено свыше 2 млн. га, переселено из малоземельных губерний 170 тысяч душ мужского пола, которым передано свыше 2,7 миллионов га.

В больших селениях созданы кассы мелкого кредита, из которых ежегодно выдавалось нуждавшимся крестьянам на льготных условиях до 1,5 миллионов рублей. На случай неурожаев было создано свыше 3,3 тысяч хлебных запасных магазинов. Киселева реформа способствовала становлению крестьянского самоуправления.

Не всё задуманное П. Д. Киселёвым удалось реализовать в срок и в полном объёме [в 1838 году перестроено управление в 5 губерниях Центральной России, к 1841 году - ещё в 19 (по другим данным, в 18; планировалось в 35 губерниях)). Опыт Киселева реформы впоследствии использован при проведении крестьянской реформы 1861 года.

Ис­торические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 2. Т. 12. № 10834. Т. 13. № 11189. Т. 14. № 12165, 12166, 13035. Т. 16. № 14157, 14643.

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